[kyō no kion] respiro cálido

Japón disfruta un respiro cálido antes del regreso del frío invernal

📍Tōkyō | 27 de octubre

Hoy lunes, gran parte del archipiélago japonés vivió un día templado y luminoso, con temperaturas más propias del final del verano que del pleno otoño. Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), la masa de aire cálido que se había desplazado hacia el norte mantuvo el ambiente agradable desde Kyūshū hasta Kantō, antes de que un frente frío comience a avanzar mañana.

☀️ Un lunes de temperaturas primaverales

A las 14:00, los termómetros marcaban 23.9°C en Tokio, 22.4°C en Nagoya, 22.3°C en Osaka y 21.7°C en Fukuoka. En la ciudad de Kumagaya (Saitama) —conocida por sus veranos intensos— se alcanzaron 25.0°C, registrando oficialmente un “día de verano” (夏日).

Incluso el norte del país disfrutó de un clima benigno: Sapporo llegó a 15.1°C, un contraste con las recientes jornadas frías.

El cambio fue notorio: en Tokio, la temperatura subió 7.6°C más que ayer, disipando la sensación de frío que había predominado durante el fin de semana.

🌬️ El martes llega con aire polar y posible nieve

Pero este alivio será breve. Para mañana 28 de octubre (martes), una masa de aire frío descenderá desde el norte, trayendo un giro drástico en el clima.

Las máximas caerán a 4°C en Asahikawa, 7°C en Sapporo, 12°C en Akita, 14°C en Sendai y 15°C en Kanazawa —valores comparables a los de finales de noviembre.

Incluso se prevé nieve en zonas llanas de Hokkaidō, acompañada de vientos fuertes. Las autoridades recomiendan reforzar la calefacción y abrigarse bien.

En el resto del país, el descenso también se notará: Tokio rondará los 20°C, Nagoya y Osaka los 18°C, y Fukuoka los 17°C. Aunque el día será agradable, la noche se tornará fría, marcando el inicio de una transición clara hacia el invierno.



