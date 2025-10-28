[kyō no kion] El invierno se adelanta pero…

Japón tiembla bajo aire ártico y fuertes vientos

📍Tōkyō | 28 de octubre

El archipiélago japonés vivió hoy un marcado descenso de temperaturas debido a la llegada de una masa de aire frío que se extendió desde el norte, provocando un ambiente invernal especialmente en Hokkaidō y el noreste del país.

En Sapporo, el termómetro apenas alcanzó los 6.7°C, una caída de 8.4°C respecto al lunes, mientras que en Aomori la máxima fue de 8.4°C, casi 10°C menos que el día anterior —niveles típicos de finales de noviembre—.

El patrón atmosférico se transformó en una configuración invernal clásica (冬型の気圧配置), con vientos fuertes que redujeron aún más la sensación térmica. Los usuarios de aplicaciones meteorológicas reportaron que incluso al mediodía “hacía frío”, una percepción generalizada en todo el norte del país.

En contraste, el centro y el oeste de Japón tuvieron cielos despejados pero temperaturas también más frescas. Tokio apenas llegó a 21.4°C (2.5°C menos que ayer), Osaka registró 19.3°C y Fukuoka 17.9°C, mientras que en las costas del Pacífico las cifras se mantuvieron apenas en el rango de los 10°C.

🌡️ Temperaturas

El lugar más caluroso del país fue Chichijima (Islas Ogasawara, Tokio), que registró 29.6°C a las 10:50 de la mañana, una temperatura 1.1°C por debajo del promedio y 0.4°C menor que la del día anterior.

Le siguieron varias localidades de Okinawa, donde el termómetro osciló entre 26 y 27 grados: Kitadaitō (26.8°C), Aguni (26.6°C), Ōhara en la isla de Iriomote (26.4°C), Ishigakijima (26.4°C) y Nakasuji en Miyakojima (26.3°C).

En todas estas zonas, las temperaturas estuvieron entre 0.5 y 1.5 grados por debajo de lo normal, lo que refleja la influencia de una masa de aire otoñal que ya alcanza incluso las regiones subtropicales.

La más alta del archipiélago, Chichijima, sigue siendo un caso particular: su clima oceánico mantiene temperaturas elevadas incluso en otoño.

La lista de los diez valores más altos del día muestra una clara dominancia del sur del país: ocho de los diez puntos más cálidos se ubicaron en Okinawa.

Las cifras se mantuvieron lejos de los récords históricos: por ejemplo, Chichijima marcó 29.6°C frente a su máximo absoluto de 34.1°C (julio de 2024), e Ishigaki quedó a 9°C de su récord de 35.6°C (agosto de 2017).

En resumen, el sur sigue cálido pero en retroceso estacional, mientras que las masas frías del norte ganan terreno.

De otro lado, el punto más frío del país fue Nobeyama (prefectura de Nagano), con –2.8°C a las 05:41, la primera helada significativa de la temporada.

La temperatura estuvo 4.2°C por debajo del promedio y cayó 3.5°C respecto al día anterior, evidenciando un descenso brusco nocturno.

Le siguieron varias localidades de Hokkaidō, donde el aire frío se intensificó: Shinshinotsu (–2.1°C), Makkari (–1.5°C), Shiranuka (–1.4°C), y Nukabira Gensenkyo, en Obihiro (–1.4°C).

Otras zonas frías incluyeron Sukayu, en Aomori (–1.3°C), Rubeshibe (–0.8°C), Tashiro en Iwate (–0.7°C), Atsuma en Hokkaidō (–0.7°C), y Sugadaira en Ueda, Nagano (–0.7°C).

En la mayoría de los puntos de Hokkaidō y el norte de Honshū, las mínimas fueron entre 3 y 5 grados más bajas de lo normal, señalando la llegada plena del aire invernal continental.

En Nobeyama, la helada matutina cubrió los pastos y marcó el inicio visible del invierno en la región de montaña de Nagano.

🌍 Comparativa norte–sur del archipiélago

El contraste térmico fue notable.

En el norte de Japón (Hokkaidō y Tōhoku), las temperaturas bajaron hasta –2.8°C, con ambiente gélido desde la madrugada.

En el centro del país (Kantō y Chūbu), las mínimas rondaron los 5°C a 10°C, con mañanas frías pero tardes templadas.

Mientras tanto, el sur (Kyūshū, Okinawa y las islas Nansei) se mantuvo cálido con máximas de 26 a 29°C, propias de un final de octubre todavía veraniego.

Este contraste marca el avance del otoño: mientras el norte vive sus primeras heladas, el sur sigue bajo la influencia de aire subtropical.

Japón experimenta así una “doble estación” —invierno anticipado en el norte y verano persistente en el sur—, un fenómeno típico de estas fechas pero acentuado este año por la intensidad del aire frío procedente de Siberia.

🌄 Pronóstico para el miércoles 29: amanecer helado y día gris en el este

La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) advierte que mañana continuará el aire frío sobre el archipiélago, manteniendo las temperaturas bajas en la mayoría de regiones.

En el centro del país —Tokai, Kansai y parte de Kanto— se espera un cielo despejado durante la madrugada, lo que favorecerá la radiación nocturna (放射冷却現象) y un marcado enfriamiento. Las mínimas descenderán hasta 10°C en Nagoya y 11°C en Osaka.

Tokio amanecerá más frío que hoy, con 16°C como máxima prevista, unos 5°C menos que este martes, y nubes que impedirán que el sol se imponga. La sensación térmica será de pleno otoño avanzado.

Hokkaidō podría experimentar una leve mejoría tras la retirada de las precipitaciones, aunque el ambiente seguirá siendo frío y ventoso.

🧣 Contexto y análisis

El brusco cambio de temperatura responde al avance temprano de un frente polar que marca la transición del otoño al invierno. Este fenómeno suele aparecer en noviembre, pero en 2025 se ha adelantado casi una semana, un signo de la alta variabilidad atmosférica de este año.

Meteorólogos advierten que el aire seco y los vientos intensos podrían favorecer resfriados y aumento en la demanda energética para calefacción, especialmente en el norte del país.

Las autoridades recomiendan preparar ropa térmica, revisar sistemas de calefacción y evitar salidas prolongadas sin abrigo. En áreas rurales de Hokkaidō y Tōhoku, algunos cultivos tempranos ya enfrentan riesgo de daño por heladas.

©NoticiasNippon