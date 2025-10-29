[kyō no kion] Japón de los contrastes

La estación del cambio: el país se divide entre copos del norte y sol del sur

📍Tōkyō | 29 de octubre

La Agencia Metereológica de Japón reportó que hoy miércoles las temperaturas más altas del país se registraron nuevamente en el archipiélago de Okinawa, donde Ishigaki (石垣市) alcanzó los 28.9 °C a las 13:59, con una sensación térmica cercana a los 30 °C.

Otros puntos destacados fueron Miyakojima (下地島) y Nishinoomote (西表島) con valores de entre 28.7 °C y 28.8 °C.

Estas cifras superan ampliamente el promedio histórico de octubre, confirmando un patrón cálido persistente en el sur. En algunos casos, como en Kumejima, el registro fue apenas 0.3 °C inferior al máximo histórico para el mes.

🌡️ Comentario de la JMA:

“Las masas de aire cálido del Pacífico aún influyen sobre el sur de Japón, y se espera que este contraste térmico marque el inicio de una transición otoñal lenta en Okinawa.”

❄️ Norte helado: Hokkaidō ya siente el invierno

En el otro extremo, el norte del país enfrentó un amanecer gélido.

La temperatura mínima nacional se registró en Rubeshibe (留辺蘂), en la región de Kitami, Hokkaidō, con –6.3 °C a la 1:19 a.m., el valor más bajo de la temporada.

Le siguieron Rikubetsu (陸別) con –5.9 °C y Nobeyama (野辺山) en Nagano con –5.7 °C.

Este frío extremo llevó a que algunas zonas actualizaran sus récords de bajas temperaturas para octubre, siendo el caso más notable el de Rubeshibe, que rompió su marca previa de –5.9 °C (establecida el 25 de octubre de 2006).

🧊 Testimonio local (Hokkaidō Shimbun)

“Las hojas aún no terminaban de caer y ya amanecimos con escarcha sobre los autos y tejados. Parece que el invierno se adelantó.”

⚖️ Un país, dos estaciones

Mientras el sur todavía vibra con calor tropical, el norte ya enciende estufas. Esta marcada diferencia, propia del archipiélago japonés, simboliza la amplitud climática del país: más de 3,000 km de norte a sur.

Las autoridades meteorológicas advierten que los contrastes térmicos intensos pueden provocar vientos fuertes y lluvias intermitentes al desplazarse las masas de aire frío hacia el centro del país en los próximos días.

☀️ Pronóstico para el 30 de octubre: frío matinal, sol y calidez diurna

Para mañana jueves, se prevé una pausa en la influencia del aire frío, con cielos despejados en la mayor parte del país.

El amanecer será gélido: 5 °C en el noreste, alrededor de 10 °C en Kantō y Chūbu, y temperaturas bajo cero en Asahikawa y Kushiro, que registrarán –1 °C.

Sin embargo, el panorama cambiará con la llegada del sol. Se espera que Tokio alcance los 18 °C, y que el oeste de Japón supere los 20 °C, ofreciendo un respiro térmico tras la jornada fría.

Los meteorólogos advierten sobre el riesgo de resfriados debido a las grandes variaciones entre la mañana y la tarde, y recomiendan vestimenta por capas.

El ambiente otoñal se consolida: el aroma de hojas secas y el aire fresco anuncian la transición definitiva hacia noviembre.

