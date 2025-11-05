[Kyō no kion] Una nación, dos climas

Del bikini al abrigo: los 33 grados de diferencia que recorren el archipiélago

📍Tōkyō, 5 de noviembre

En el archipiélago de Okinawa, el calendario parece ignorar el paso al otoño.

El sistema de alta presión del Pacífico aún conserva influencia sobre la región, impulsando corrientes cálidas y húmedas que mantienen temperaturas superiores a los 28 °C.

Miyakojima (Minna-daitōjima): alcanzó 29.8 °C, el valor más alto del país, superando en +3.6 °C el promedio estacional.

Ishigaki y Kumejima: se mantuvieron sobre los 28 °C, acompañadas por una sensación térmica de más de 30 °C debido a la humedad.

En el conjunto de las islas Yaeyama y Sakishima, el aire marítimo del sur sopló con dirección suroeste, aportando nubosidad dispersa y vientos cálidos constantes.

Esta prolongación del calor otoñal está relacionada con una corriente en chorro subtropical anómala, desplazada ligeramente hacia el norte, lo que retrasa la llegada de masas frías a Kyūshū y Shikoku.

Turistas nacionales y extranjeros disfrutan de playas aún activas, mientras los agricultores de caña de azúcar reportan un crecimiento acelerado gracias al calor sostenido.

🍁 Centro templado: Honshū y Shikoku en plena transición otoñal

En el centro del archipiélago —Tokio, Kansai y Chūbu— la situación meteorológica es más variable.

Durante el día, los termómetros alcanzaron entre 18 °C y 22 °C, pero las noches ya bajan por debajo de los 10 °C en zonas interiores como Nagano o Gifu.

En Tokio, el amanecer fue fresco con 13 °C, aunque el sol matinal elevó la máxima a 21 °C.

En Kioto, la temperatura osciló entre 9.8 °C y 20.2 °C, un contraste típico de noviembre que intensifica el cambio de color del follaje.

Las corrientes del noroeste, impulsadas por un anticiclón continental sobre el Mar de Japón, provocaron cielos despejados y un ambiente seco, ideal para la observación de kōyō (紅葉), el espectáculo otoñal de hojas rojas.

En el litoral del Mar de Japón, sin embargo, comenzaron a sentirse ráfagas frías que anuncian el arribo de las primeras masas polares continentales.

❄️ Norte frío: Hokkaidō se adentra en el invierno temprano

Mientras tanto, el norte del país ya experimenta condiciones invernales plenas.

El aire frío proveniente de Siberia descendió con fuerza, generando mínimas por debajo de cero en numerosos puntos.

Esashi (Hokkaidō): –3.1 °C, con escarcha matinal y visibilidad reducida por niebla helada.

Teshio y Horonobe: también registraron valores inferiores a –2 °C.

En las zonas de montaña, se reportaron los primeros copos de nieve persistentes y la formación de hielo en carreteras secundarias.

Meteorológicamente, el patrón corresponde al establecimiento temprano de la alta presión siberiana, que suele dominar entre noviembre y febrero. Este fenómeno produce noches despejadas, radiación térmica intensa y un rápido descenso de temperaturas tras el atardecer.

Los residentes ya comenzaron las labores de invierno: instalación de neumáticos de nieve, aislamiento de tuberías y mantenimiento de calderas domésticas. En Sapporo, la temperatura máxima apenas superó los 9 °C, acompañada de vientos del norte con sensación térmica inferior a 5 °C.

⚖️ E l país dividido por la corriente en chorro

El mapa meteorológico de hoy muestra un Japón partido literalmente por la corriente en chorro subtropical (亜熱帯ジェット気流):

al sur del eje (a la altura de Kyūshū), predominan las masas de aire cálido del Pacífico,

al norte, el aire continental frío proveniente de Siberia Oriental.

Este fenómeno crea una frontera térmica oscilante, responsable de que el país viva simultáneamente dos estaciones.

Los meteorólogos prevén que en los próximos días la corriente en chorro se desplace hacia el sur, marcando el comienzo oficial del invierno en el norte y un descenso generalizado de las temperaturas.

🎞️ Interpretación cultural y social

El contraste térmico no solo marca el paisaje, sino también el ritmo de vida:

en Okinawa, las tiendas aún exhiben sandalias y bebidas frías; en Hokkaidō, las calles ya huelen a carbón y sopa de miso caliente.

Mientras unos se preparan para el Shichi-Go-San (festival infantil de noviembre) con kimonos ligeros, otros ya buscan abrigo bajo las luces tempranas de invierno.

©️ Noticias Nippon