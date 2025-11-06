[kyō no kion] El archipiélago dividido por el termómetro

Del trópico al hielo: Japón vive una brecha térmica de 35 °C en un solo día

📍Tōkyō | 6 de noviembre

En pleno noviembre, Japón muestra nuevamente su contraste climático extremo. Mientras el sur tropical de Okinawa registró máximas cercanas a los 29.6 °C en Ishigaki e Iriomote, el norte de Hokkaidō amaneció con temperaturas bajo cero, alcanzando –4.9 °C en Numakawa.

Estos datos, provenientes de la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), reflejan el fuerte gradiente térmico que atraviesa el país en esta transición otoñal.

🌴 El sur veraniego: Okinawa desafía el calendario

El primer puesto de temperaturas altas lo ocupó Ishigakicon 29.6 °C al mediodía, más de 3 °C por encima del promedio estacional. Le siguieron otras localidades del archipiélago yaeyama, como Hateruma e Iriomote todas superando los 28 °C. Incluso la capital Naha registró 28.7 °C, un valor propio de finales de verano.

El fenómeno se debe a una masa de aire cálido del Pacífico sur y a la persistencia de vientos del sureste, que mantienen la isla bajo condiciones tropicales.

En palabras de un meteorólogo local: “Okinawa sigue viviendo un ‘segundo verano’. La humedad y el calor son inusuales para esta época, lo que puede afectar a los cultivos y al turismo estacional.”

❄️ El norte invernal: Hokkaidō, bajo cero al amanecer

En contraste, las regiones septentrionales enfrentaron su mañana más fría del mes.

La temperatura mínima nacional se registró en Numakawa, Wakkanai, con –4.9 °C a las 5:50 a.m., seguida por Shimokawa (–3.8 °C) y Nakagawa (–3.6 °C).

Las heladas cubrieron los campos y tejados, y en varias zonas rurales el agua de superficie se congeló por primera vez este otoño.

El promedio de la región cayó entre 2 y 5 °C por debajo de lo normal, una señal del avance del aire polar desde Siberia, preludio del invierno boreal.

🌡️ Japón, dos estaciones en un mismo día

El informe muestra cómo el archipiélago japonés, alargado de norte a sur, puede vivir dos estaciones simultáneas: un eterno verano subtropical en Okinawa y un invierno anticipado en Hokkaidō.

Esta brecha térmica —de casi 35 °C entre el punto más cálido y el más frío del país— ilustra el desafío climático que enfrenta Japón: adaptar sus actividades agrícolas, energéticas y turísticas a variaciones extremas cada vez más frecuentes.

©NoticiasNippon