[kyō no kion] Calor y escarcha el mismo día

Okinawa respira aire cálido del Pacífico; Hokkaidō sufre la primera masa de aire ártico

📍Tōkyō | 7 de noviembre

En la misma jornada en que el calendario marcó el inicio del invierno solar —立冬 (Rittō)—, Japón despertó partido en dos.

En Okinawa, el aire olía a mar, los cielos seguían azules y el sol abrasaba como en julio: Hateruma, la isla más al sur, alcanzó 29.4 °C, seguida por Ishigaki y Yonaguni con el mismo registro tropical. En Naha, la capital okinawense, el termómetro marcó 29.4 °C a las 13:51, superando por más de 3 °C el promedio estacional.

Mientras tanto, a 2,500 km al norte, Hokkaidō amanecía envuelto en hielo. En Shirataki, en la región de Abashiri, el termómetro cayó a −2.3 °C, y en otras localidades como Bihoro, Shumarinai y Asahikawa, el mercurio no superó los −1 °C. Los valles se cubrieron de escarcha, los techos blanquearon y el vapor del aliento se mezcló con el aire del amanecer.

Así, el país vivió un contraste de más de 31 °C entre su punto más cálido y el más frío: un símbolo palpable del Japón de los extremos, donde el verano se resiste a morir en el sur mientras el invierno ya toca las puertas del norte.

🧭 Temperaturas destacadas

Región Localidad Temperatura máxima Temperatura mínima Diferencia respecto al promedio Okinawa (Sur) Hateruma, Ishigaki, Naha 29.4 °C — +2 °C a +3 °C por encima del promedio Kyūshū (Suroeste) Kagoshima 23 °C — +1.5 °C Kantō (Centro–Este) Tokio 20 °C 10 °C Dentro del promedio Tōhoku (Nordeste) Sendai 15 °C 3 °C Ligero descenso Hokkaidō (Norte) Shirataki — −2.3 °C −4 °C respecto al promedio

📊 Diferencia térmica nacional: 31.7 °C

🕊️ El país que camina entre dos climas

En Okinawa, los niños aún corren descalzos hacia el mar, y los ventiladores giran perezosos bajo el techo. “Todavía dormimos con el aire acondicionado encendido”, cuenta riendo una joven en Naha, abanicándose bajo la sombra de un flamboyán.

En cambio, en la prefectura de Hokkaidō, los agricultores ya han guardado sus herramientas y encendido las estufas de queroseno. “Hoy el suelo amaneció blanco; se siente que el invierno ya llegó”, dice un hombre de Asahikawa mientras limpia la escarcha del parabrisas de su camión.

Entre ambos extremos, el archipiélago respira una mezcla de estaciones: en Tokio, las hojas de arce tiñen los parques de rojo; en Nagoya, el aire aún es tibio al mediodía; y en Aomori, el viento del mar trae ya olor a nieve.

🌍 Análisis climático

El 気象庁 (Agencia Meteorológica de Japón) señaló que las temperaturas del sur superan los promedios de noviembre en más de 2 °C, impulsadas por masas de aire cálido del Pacífico. En contraste, el norte enfrenta una intrusión temprana de aire ártico que seguirá bajando las mínimas durante el fin de semana.

Este tipo de disparidad climática —verano persistente en Okinawa y heladas prematuras en Hokkaidō— refleja los patrones cada vez más extremos del archipiélago, donde los límites entre estaciones se diluyen bajo el cambio climático.

