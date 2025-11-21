[kyō no kion] Un país, dos mundos

Amanecer invernal en los Alpes japoneses y tarde tropical en Ryukyu

📍Tōkyō | 21 de noviembre

Japón amaneció hoy partido en dos realidades climáticas. Mientras el archipiélago boreal se hundía en temperaturas negativas propias de pleno febrero, el sur subtropical registró valores dignos del final del verano.

Las mediciones oficiales mostraron mínimos de –6.8°C en Nagano y máximas que alcanzaron 25.5°C en Tokyo (Ogasawara) y 25.2°C en Okinawa.

Este quiebre térmico marca uno de los contrastes más extremos reportados este mes, según la Agencia Meteorológica de Japón.

🧊 El reino del hielo

Nagano, Yamanashi, Gifu, Hokkaidō | –6.8°C a –4.0°C

En la aldea de Minamimaki (Nagano), donde el termómetro se desplomó hasta –6.8°C, un joven universitario —Kaito, 20 años— cruzaba el camino nevado de madrugada para tomar el tren escolar.

El vapor de su respiración se elevaba como una nube densa mientras ajustaba la bufanda.

“Es noviembre, pero se siente como enero. Mi bici está literalmente congelada”, comenta con humor resignado.

Otros puntos fríos destacados:

Kawakami (Nagano) –5.5°C

Ueda (Nagano) –5.2°C

Hokuto (Yamanashi) –4.8°C

Takayama (Gifu) –4.2°C

Bekkai (Hokkaidō) –4.0°C

Las mínimas estuvieron entre 2 y 4 grados por debajo del promedio, señalando un inicio temprano del invierno.

🔥 Verano en noviembre

Okinawa, Ogasawara | 24.5°C a 25.5°C

Mientras tanto, a más de 2.000 km al sur, la escena era completamente distinta.

En Okinawa, Airi, una joven de 22 años, caminaba hacia la playa de Ishigaki antes de su turno en un café turístico. La humedad, el sol y los 24.9°C hacían que su ropa veraniega pareciera totalmente normal.

“Aquí la gente sigue tomando helado al mediodía… no parece noviembre para nada”, ríe mientras se protege con una sombrilla.

Máximas destacadas:

Ogasawara (Tokyo) 25.5°C

Ishigaki 24.9–24.7°C

Miyakojima 25.0°C

Yonaguni 24.5°C

Varias estaciones marcaron sus valores más altos para noviembre en más de una década.

🇯🇵 Dos estaciones en un solo día

El contraste entre –6.8°C y 25.5°C —una brecha de más de 32 grados— retrata un Japón donde el clima se fragmenta según la latitud, la altitud y la influencia del Kuroshio y los vientos continentales.

Mientras Kaito lucha contra el hielo que cubre su bicicleta, Airi se aplica protector solar antes de comenzar su jornada.

Dos jóvenes, dos vidas, un mismo país… y dos estaciones completamente distintas ocurriendo a la vez.

