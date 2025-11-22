[kyō no kion] De nieve a palmeras

Un archipiélago y dos realidades: Japón experimenta su mayor brecha térmica del otoño

📍Tōkyō | 22 de noviembre

Japón volvió a demostrar hoy la enorme diversidad climática que atraviesa su geografía. Mientras el norte amaneció bajo temperaturas gélidas de pleno invierno, el sur vivió un ambiente casi veraniego, rompiendo contrastes que superan los 35 grados de diferencia térmica.

🧊 Región Norte (Hokkaidō): el invierno ya gobierna

La temperatura más baja del país se registró en Hiroo Town (Taiki) con –7.0°C a las 06:03, el valor mínimo del día.

Otros puntos de la prefectura también se sumergieron en el frío extremo:

Rubenshiri (Shiretoko): –6.9°C

Erimo-misaki (Erimo): –6.1°C

Ōtoineppu: –5.4°C

❄️ Región Oriental (Tōhoku): mañanas heladas, tardes frescas

Tōhoku no quedó atrás: noches intensamente frías y días que no lograron recuperarse.

Aomori: mínimas cercanas a –2°C

Iwate y Akita: heladas en zonas montañosas

Miyagi y Fukushima: madrugadas bajo cero en sectores rurales

El frío seco y la presencia de niebla matinal obligaron a autoridades locales a emitir avisos por carreteras resbaladizas.

🌬️ Región Central (Chūbu y Koshinetsu): contraste moderado

Nagano volvió a situarse entre los valores negativos:

Kamikochi: –5.3°C

Nozawa Onsen: alrededor de –3°C

Alpes japoneses: heladas generalizadas

Mientras tanto, prefecturas como Shizuoka y Aichi reportaron mañanas frías pero tardes templadas, con máximas de 17–20°C.

🌦️ Regiones Occidental y Kansai: ambiente otoñal clásico

Kansai disfrutó de un clima más equilibrado:

Osaka y Kobe: máximas de 18–20°C

Kyoto: amaneció a 7–8°C con bruma matinal otoñal

El paso del aire fresco del norte suavizó las tardes, manteniendo la sensación estacional típica de noviembre.

🌡️ Kyūshū: templado y húmedo

El suroeste del país registró valores cercanos a los 23–25°C en zonas costeras.

Kagoshima y Miyazaki permanecieron bajo una masa de aire tibio y húmedo, anticipando condiciones casi primaverales.

🔥 Okinawa: verano pleno en noviembre

El contraste del día se coronó en Okinawa, donde la temperatura alcanzó:

28.0°C en Ishigaki (14:21)

27.6°C en Ibaruma

27.5°C en Hateruma

27.4°C en Yonaguni y Kohama

🌏 Conclusión: un país, dos estaciones extremas

Japón, con su geografía alargada y compleja, volvió a mostrar por qué puede experimentar invierno y verano simultáneamente.



