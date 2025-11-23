[kyō no kion] dos estaciones en un día

El norte tiembla y el sur suda: contraste extremo en plena transición otoñal
📍Tōkyō | 23 de noviembre
Japón cerró la jornada con un contraste térmico impresionante incluso para los estándares de noviembre: una brecha de 35.7°C entre la temperatura más baja registrada en Hokkaidō y la más alta en Okinawa.
Mientras el norte amaneció bajo condiciones plenamente invernales, el archipiélago del sur vivió un ambiente casi veraniego.
A continuación, el análisis detallado por regiones.
🟦 Hokkaidō — Invierno pleno, –8°C y récords cercanos
Temperaturas mínimas destacadas:
- Rikubetsu (陸別): –8.0°C
- Shibecha (標茶): –7.9°C
- Nakagawa (中頓別): –7.1°C
- Bekkai (別海): –6.8°C
- Akan (阿寒湖): –6.8°C
El amanecer fue duro. En municipios interiores, el paisaje quedó teñido de escarcha, los árboles cubiertos de cristal blanco y los caminos con hielo fino. Rikubetsu, uno de los puntos tradicionalmente más fríos de Japón, volvió a liderar el ranking nacional.
Sensación térmica: –12°C por efecto del viento.
Riesgos: Congelamiento de caminos, caídas y fallas en baterías de vehículos.
🟩 Tōhoku — Frío intenso pero sin extremos
Aunque sin mínimos tan contundentes como Hokkaidō, Tōhoku registró un amanecer cercano a cero en amplias áreas. En zonas montañosas, se formó escarcha y el hielo volvió a los parabrisas.
🟨 Kantō — Más templado, pero con mañanas frías
La región capitalina continúa con mañanas frías y tardes frescas. En áreas urbanas se mantuvo la temperatura por encima de los 10°C, reflejo del efecto isla de calor de Tokio.
🟧 Tōkai — Otoño estable
El centro del país vive un otoño regular: mañanas frías, tardes suaves. Sin sobresaltos significativos en la tabla de hoy.
🟫 Chūgoku – Shikoku — Aire templado
La influencia del Pacífico mantiene condiciones relativamente agradables, aunque con humedad más alta que el promedio estacional.
🟥 Kyūshu — Tardes cálidas
A pesar de la temporada, Fukuoka y Kagoshima registraron temperaturas diurnas en torno a 20°C, reforzando la sensación de otoño tardío.
🟧 Okinawa — Verano en noviembre: máximas de 27–28°C
Temperaturas máximas destacadas:
- Hateruma (波照間): 27.7°C
- Ōhara (大原): 27.5°C
- Ishigaki (石垣島): 27.4°C
- Yonaguni (与那国島): 27.3°C
- Shiraho / Ishigaki: 27.2°C
La prefectura volvió a situarse muy por encima de la media para noviembre, con diferencias de +2°C a +3°C respecto al año pasado. El ambiente fue prácticamente veraniego: humedad elevada, brisa suave y cielos parcialmente nublados.
Sensación térmica: 29–30°C
Riesgos: fatiga por calor leve, sobrecalentamiento en exteriores.
🧭 Contraste nacional
- Máxima nacional: 27.7°C (Okinawa — Hateruma)
- Mínima nacional: –8.0°C (Hokkaidō — Rikubetsu)
- Diferencia total: 35.7°C
Japón vuelve a mostrar su geografía extremada: 3000 km de norte a sur capaces de albergar invierno profundo e inicio de verano en el mismo día.
