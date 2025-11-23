[kyō no kion] dos estaciones en un día

El norte tiembla y el sur suda: contraste extremo en plena transición otoñal

📍Tōkyō | 23 de noviembre

Japón cerró la jornada con un contraste térmico impresionante incluso para los estándares de noviembre: una brecha de 35.7°C entre la temperatura más baja registrada en Hokkaidō y la más alta en Okinawa.

Mientras el norte amaneció bajo condiciones plenamente invernales, el archipiélago del sur vivió un ambiente casi veraniego.

A continuación, el análisis detallado por regiones.

🟦 Hokkaidō — Invierno pleno, –8°C y récords cercanos

Temperaturas mínimas destacadas:

Rikubetsu (陸別): –8.0°C

Shibecha (標茶): –7.9°C

Nakagawa (中頓別): –7.1°C

Bekkai (別海): –6.8°C

Akan (阿寒湖): –6.8°C

El amanecer fue duro. En municipios interiores, el paisaje quedó teñido de escarcha, los árboles cubiertos de cristal blanco y los caminos con hielo fino. Rikubetsu, uno de los puntos tradicionalmente más fríos de Japón, volvió a liderar el ranking nacional.

Sensación térmica: –12°C por efecto del viento.

Riesgos: Congelamiento de caminos, caídas y fallas en baterías de vehículos.

🟩 Tōhoku — Frío intenso pero sin extremos

Aunque sin mínimos tan contundentes como Hokkaidō, Tōhoku registró un amanecer cercano a cero en amplias áreas. En zonas montañosas, se formó escarcha y el hielo volvió a los parabrisas.

🟨 Kantō — Más templado, pero con mañanas frías

La región capitalina continúa con mañanas frías y tardes frescas. En áreas urbanas se mantuvo la temperatura por encima de los 10°C, reflejo del efecto isla de calor de Tokio.

🟧 Tōkai — Otoño estable

El centro del país vive un otoño regular: mañanas frías, tardes suaves. Sin sobresaltos significativos en la tabla de hoy.

🟫 Chūgoku – Shikoku — Aire templado

La influencia del Pacífico mantiene condiciones relativamente agradables, aunque con humedad más alta que el promedio estacional.

🟥 Kyūshu — Tardes cálidas

A pesar de la temporada, Fukuoka y Kagoshima registraron temperaturas diurnas en torno a 20°C, reforzando la sensación de otoño tardío.

🟧 Okinawa — Verano en noviembre: máximas de 27–28°C

Temperaturas máximas destacadas:

Hateruma (波照間): 27.7°C

Ōhara (大原): 27.5°C

Ishigaki (石垣島): 27.4°C

Yonaguni (与那国島): 27.3°C

Shiraho / Ishigaki: 27.2°C

La prefectura volvió a situarse muy por encima de la media para noviembre, con diferencias de +2°C a +3°C respecto al año pasado. El ambiente fue prácticamente veraniego: humedad elevada, brisa suave y cielos parcialmente nublados.

Sensación térmica: 29–30°C

Riesgos: fatiga por calor leve, sobrecalentamiento en exteriores.

🧭 Contraste nacional

Máxima nacional: 27.7°C (Okinawa — Hateruma)

Mínima nacional: –8.0°C (Hokkaidō — Rikubetsu)

Diferencia total: 35.7°C

Japón vuelve a mostrar su geografía extremada: 3000 km de norte a sur capaces de albergar invierno profundo e inicio de verano en el mismo día.



