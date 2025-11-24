[kyō no kion] país partido por el clima

Otra jornada entre el verano tardío y el invierno prematuro

📍Tōkyō | 24 de noviembre

Mientras una parte del archipiélago amaneció envuelta en un frío cortante digno de pleno invierno, otras regiones disfrutaron de un calor casi veraniego, generando uno de los contrastes térmicos más llamativos del mes.

Los datos oficiales del día muestran una brecha que supera los 34°C entre la máxima más alta y la mínima más baja registrada en el país.

🌞 Regiones cálidas

En el ranking de temperaturas máximas, el primer lugar del día lo ocupó Tokyo – Ogasawara (Chichijima) con 28.3°C, un valor +3.2°C sobre la media, en una jornada que recordó al clima subtropical que domina las islas remotas del país.

Le siguieron:

Okinawa – Ishigaki … 27.8°C

Okinawa – Yonaguni (Sonai, Kubura, Toi) … 27.1–27.7°C

Miyakojima, Tarama, Ogami … 27.2°C

Varias de estas zonas quedaron apenas a pocos grados de romper récords de noviembre, confirmando la persistente anomalía cálida que este año se extiende bien entrado el otoño.

En las calles del sur, la sensación era casi veraniega: sol fuerte, humedad alta y turistas aún en ropa ligera, un escenario difícil de asociar con finales de noviembre.

❄️ Regiones frías

En el otro extremo del mapa, la madrugada dejó registros profundamente invernales:

Nagano – Kijimadaira (Kaidagoe-kougen) … –6.8°C

Gifu – Takayama (Miya) … –6.1°C

Nagano – Ueda, Minamimakimura, Matsumoto … –5.9°C a –4.7°C

Tochigi – Nikkō (Ozasa) … –4.4°C

En ciudades como Takayama, los charcos amanecieron completamente congelados. En Matsumoto, el aire seco y la helada fuerte pintaron de blanco los techos y campos.

Varios puntos marcaron valores cercanos a sus récords de noviembre, confirmando una entrada temprana del invierno.

🧭 Un archipiélago dividido: dos estaciones el mismo día

El mapa térmico del archipiélago volvió a dibujar un Japón dual: el norte interior congelado, el sur insular bañado por el calor.

Japón puede contener dos estaciones completamente distintas al mismo tiempo.

©2025 NoticiasNippon