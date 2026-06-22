[tenkiyohō] lunes 22 de junio

Lluvias intensas en el norte y este del país; Okinawa mantiene el sol

📍Tōkyō | 22 de junio

La influencia de una baja presión atmosférica y de un frente estacionario provocará este lunes 22 de junio un tiempo inestable en gran parte de Japón. Según el pronóstico oficial, muchas regiones tendrán cielos nublados y episodios de lluvia, mientras que Okinawa continuará disfrutando de condiciones veraniegas y soleadas.

Las autoridades meteorológicas advierten especialmente sobre el riesgo de lluvias persistentes en el noreste del país, donde podrían registrarse precipitaciones fuertes capaces de provocar inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra en áreas montañosas.

Hokkaidō: ambiente fresco y lluvias aisladas

En Hokkaidō predominarán las nubes durante gran parte del día. También existe la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas locales.

Sapporo

Temperatura máxima: 23°C

Temperatura mínima: 16°C

Probabilidad de lluvia: 60%

Kushiro

Temperatura máxima: 16°C

Temperatura mínima: 11°C

Probabilidad de lluvia: 30%

El contraste térmico seguirá siendo notable respecto a las regiones más cálidas del centro y sur de Japón.

Tōhoku: atención por lluvias prolongadas

La región de Tōhoku será una de las más afectadas por la inestabilidad. Se esperan lluvias persistentes durante varias horas y, en algunos sectores, precipitaciones intensas.

Sendai

Temperatura máxima: 18°C

Temperatura mínima: 17°C

Probabilidad de lluvia: 90%

Se recomienda precaución ante posibles crecidas de ríos pequeños, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.

Hokuriku: mañana lluviosa

La región de Hokuriku tendrá lluvias principalmente durante la mañana, con cielos cubiertos durante buena parte del día.

Niigata

Temperatura máxima: 23°C

Temperatura mínima: 20°C

Probabilidad de lluvia: 70%

Kanazawa

Temperatura máxima: 24°C

Temperatura mínima: 20°C

Probabilidad de lluvia: 70%

Las condiciones podrían mejorar gradualmente hacia la tarde en algunos sectores.

Kantō: nubes, algunos claros y lluvias aisladas

La región de Kantō tendrá una jornada variable. Aunque aparecerán momentos de sol, las nubes seguirán dominando y podrían producirse lluvias puntuales.

Tokio

Temperatura máxima: 28°C

Temperatura mínima: 20°C

Probabilidad de lluvia: 40%

La sensación será más cálida y húmeda que en el norte del país.

Tōkai: calor moderado y tiempo cambiante

En la región de Tōkai habrá intervalos de sol y nubes. Las temperaturas seguirán siendo relativamente elevadas para la época.

Nagoya

Temperatura máxima: 29°C

Temperatura mínima: 22°C

Probabilidad de lluvia: 30%

La sensación de bochorno aumentará durante las horas de la tarde.

Kinki (Kansai): entre el sol y las nubes

La región de Kinki tendrá una situación similar a la de Tōkai, con algunos períodos soleados alternando con nubosidad.

Osaka

Temperatura máxima: 27°C

Temperatura mínima: 22°C

Probabilidad de lluvia: 40%

Aunque el riesgo de lluvia es menor que en el norte del país, conviene llevar paraguas por posibles chubascos aislados.

Chūgoku: nubes abundantes y lluvias ocasionales

La nubosidad aumentará en gran parte de la región y podrían registrarse precipitaciones intermitentes.

Hiroshima

Temperatura máxima: 25°C

Temperatura mínima: 21°C

Probabilidad de lluvia: 60%

Shikoku: ambiente húmedo e inestable

Las nubes dominarán el cielo y no se descartan lluvias en diversos momentos del día.

Kōchi

Temperatura máxima: 28°C

Temperatura mínima: 22°C

Probabilidad de lluvia: 60%

Kyūshū: la lluvia llegará por la tarde

Durante la mañana podrían presentarse algunos intervalos de calma, pero las precipitaciones se extenderán progresivamente a partir de la tarde.

Fukuoka

Temperatura máxima: 25°C

Temperatura mínima: 22°C

Probabilidad de lluvia: 80%

Kagoshima

Temperatura máxima: 28°C

Temperatura mínima: 23°C

Probabilidad de lluvia: 100%

Kagoshima será una de las ciudades con mayor probabilidad de precipitaciones durante la jornada.

Okinawa: pleno ambiente de verano

A diferencia del resto del país, Okinawa disfrutará de un día estable y soleado.

Naha

Temperatura máxima: 31°C

Temperatura mínima: 25°C

Probabilidad de lluvia: 10%

El calor será intenso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día.

Resumen general

El tiempo este 22 de junio estará marcado por la inestabilidad atmosférica en gran parte de Japón. Las lluvias más importantes se concentrarán en Tōhoku y sectores del norte del país, mientras que Hokuriku también tendrá precipitaciones significativas durante la mañana. En Kantō, Tōkai y Kinki alternarán nubes y claros con posibilidad de lluvias aisladas. Kyūshū verá aumentar la lluvia hacia la tarde, mientras que Okinawa seguirá disfrutando de un auténtico día de verano con temperaturas superiores a los 30°C.

Términos clave

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