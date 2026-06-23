[tenkiyohō] martes 23 de junio

Lluvias intensas, tormentas eléctricas y contrastes regionales marcarán la jornada

📍Tokio | 23 de junio

Japón tendrá este martes un panorama meteorológico muy variado según la región. Mientras amplias zonas del norte y del oeste del país estarán bajo la influencia de lluvias y tormentas, otras áreas disfrutarán de intervalos de sol y temperaturas agradables. La Agencia Meteorológica prevé además episodios de lluvia intensa, actividad eléctrica y posibles aguaceros localizados durante la tarde y la noche.

En términos generales, una masa de aire húmedo continuará afectando principalmente el lado del mar de Japón en Hokkaidō y Tōhoku. Por otro lado, desde Hokuriku hasta la región de Chūgoku predominará el tiempo estable. En Kyūshū se mantiene el riesgo de lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, mientras que Okinawa seguirá registrando temperaturas propias del verano.

Hokkaidō: ambiente fresco y lluvioso

La isla más septentrional del país tendrá un día marcado por la inestabilidad.

Sapporo

Temperatura máxima: 18°C

Temperatura mínima: 15°C

Probabilidad de lluvia: 90%

Se esperan lluvias frecuentes durante gran parte del día, con posibilidad de truenos en algunos sectores.

Kushiro

Temperatura máxima: 16°C

Temperatura mínima: 9°C

Probabilidad de lluvia: 30%

Alternancia entre nubes y claros, con ambiente fresco especialmente durante la mañana y la noche.

Las temperaturas estarán por debajo de las registradas en días recientes, por lo que será recomendable llevar una chaqueta ligera.

Tōhoku: lluvias persistentes

El noreste de Japón permanecerá bajo condiciones húmedas.

Sendai

Temperatura máxima: 17°C

Temperatura mínima: 14°C

Probabilidad de lluvia: 80%

Lluvias intermitentes y posibilidad de tormentas eléctricas durante algunos momentos del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente bajas para finales de junio, generando una sensación fresca.

Hokuriku: regreso del sol

La costa del mar de Japón mostrará una situación mucho más favorable.

Niigata

Temperatura máxima: 24°C

Temperatura mínima: 18°C

Probabilidad de lluvia: 40%

Nubes durante la mañana y amplios intervalos soleados posteriormente.

Kanazawa

Temperatura máxima: 27°C

Temperatura mínima: 19°C

Probabilidad de lluvia: 20%

Predominio de sol y nubes, con ambiente cálido y relativamente estable.

Será una de las regiones con mejores condiciones meteorológicas de la jornada.

Kantō-Kōshin: calor moderado y riesgo de tormentas vespertinas

La región donde se encuentra Tokio comenzará el día con tiempo relativamente estable, aunque la situación podría cambiar durante la tarde.

Tokio

Temperatura máxima: 25°C

Temperatura mínima: 19°C

Probabilidad de lluvia: 30%

Cielos nublados con algunos momentos de sol. Durante la tarde podrían desarrollarse chubascos aislados y tormentas eléctricas locales.

Las autoridades recomiendan estar atentos a cambios repentinos del tiempo, especialmente en zonas montañosas y suburbanas.

Tōkai: calor y tiempo agradable

Las condiciones serán bastante favorables.

Nagoya

Temperatura máxima: 28°C

Temperatura mínima: 21°C

Probabilidad de lluvia: 20%

Sol entre nubes y ambiente caluroso durante las horas centrales del día.

Será una de las ciudades más cálidas del centro de Japón.

Kansai: tiempo estable y temperaturas veraniegas

La región de Kansai disfrutará de una jornada relativamente tranquila.

Osaka

Temperatura máxima: 27°C

Temperatura mínima: 20°C

Probabilidad de lluvia: 20%

Cielo parcialmente nublado con amplios periodos de sol.

Las condiciones serán adecuadas para actividades al aire libre, aunque la humedad seguirá siendo elevada.

Chūgoku: nubes predominantes

Hiroshima

Temperatura máxima: 24°C

Temperatura mínima: 20°C

Probabilidad de lluvia: 40%

Cielos mayormente nublados con posibilidad de lluvias aisladas.

Aunque no se esperan fenómenos severos, conviene llevar paraguas por precaución.

Shikoku: lluvias en la costa del Pacífico

La influencia de aire húmedo favorecerá precipitaciones principalmente en la vertiente pacífica.

Kōchi

Temperatura máxima: 22°C

Temperatura mínima: 20°C

Probabilidad de lluvia: 90%

Lluvias frecuentes y riesgo de tormentas eléctricas.

Las precipitaciones podrían ser localmente intensas en algunos momentos.

Kyūshū: atención a las lluvias fuertes

La región más afectada por la inestabilidad será Kyūshū.

Fukuoka

Temperatura máxima: 23°C

Temperatura mínima: 20°C

Probabilidad de lluvia: 100%

Lluvias continuas durante prácticamente toda la jornada.

Kagoshima

Temperatura máxima: 25°C

Temperatura mínima: 21°C

Probabilidad de lluvia: 90%

Chubascos intensos y tormentas eléctricas, especialmente hacia la noche.

Los meteorólogos advierten que algunas zonas podrían experimentar precipitaciones muy fuertes en cortos períodos de tiempo, aumentando el riesgo de inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.

Okinawa: calor y riesgo de tormentas aisladas

Naha

Temperatura máxima: 33°C

Temperatura mínima: 27°C

Probabilidad de lluvia: 10%

Predominio del sol durante gran parte del día.

Sin embargo, el intenso calentamiento diurno podría favorecer el desarrollo de tormentas aisladas hacia el final de la tarde. La sensación térmica será considerablemente superior debido a la alta humedad.

Panorama general

El contraste meteorológico será notable este 23 de junio. Mientras el norte del país registrará temperaturas frescas y abundantes lluvias, el centro de Japón disfrutará de tiempo más estable y cálido. La principal preocupación se concentrará en Kyūshū, donde se esperan lluvias torrenciales y tormentas eléctricas localmente intensas. En Okinawa continuará el ambiente plenamente veraniego, con temperaturas superiores a los 30°C.

Los residentes extranjeros que tengan previsto desplazarse durante la jornada deberían llevar paraguas en gran parte del país y seguir la información meteorológica local, especialmente en Kyūshū, Shikoku y el norte de Japón, donde las condiciones podrían cambiar rápidamente a lo largo del día.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 雨 Ame Lluvia 雷雨 Raiu Tormenta eléctrica 激しい雨 Hageshii ame Lluvia intensa 非常に激しい雨 Hijō ni hageshii ame Lluvia muy intensa 局地的な雨 Kyokuchiteki na ame Lluvia localizada 晴れ間 Harema Intervalos de sol くもり Kumori Nublado 最高気温 Saikō kion Temperatura máxima 最低気温 Saitei kion Temperatura mínima 降水確率 Kōsui kakuritsu Probabilidad de lluvia 日本海側 Nihonkai-gawa Lado del mar de Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Lado del océano Pacífico 土砂災害 Dosha saigai Deslizamiento de tierra 浸水 Shinsui Inundación 熱中症 Necchūshō Golpe de calor



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