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[kishō keihō] actualización nacional

PorNoticiasNippon

Jun 27, 2026 #Alertas metereologicas, #Japón, #KISHŌ KEIHŌ, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #気象警報

 

📍Tokio | junio

Día: Sábado 27 de junio

Hora: 20:33

Información: El tifón N.º 7 se debilitó y pasó a baja presión tropical, pero aún puede causar lluvias fuertes en algunas zonas. Mantente informado y toma precauciones.

台風7号は熱帯低気圧に変わりましたが、一部地域では大雨に注意が必要です。最新情報を確認し、安全に過ごしましょう。

 

Día: Sábado 27 de junio

Hora: 17:08

Chiba mantiene alertas por lluvias intensas, tormentas, rayos, fuertes vientos y oleaje. Se pide revisar información oficial, evitar salidas innecesarias y prepararse ante posibles inundaciones o deslizamientos.
千葉県では大雨・雷・強風・高波に注意が必要です。公式情報を確認し、不要不急の外出を避け、浸水や土砂災害に備えてください。

Día: Sábado 27 de junio

Hora: 15:08

Chiba registra lluvias muy intensas: en 24 horas se acumularon hasta 192 mm en Chōshi, 182 mm en Ōshima, 180.5 mm en Kyonan y 156.5 mm en Ishigōzaki. Hay riesgo de inundaciones y deslizamientos, por lo que se pide seguir avisos oficiales y evitar ríos, laderas y zonas peligrosas.

千葉県では非常に激しい雨となり、24時間雨量は銚子192ミリ、大島182ミリ、鋸南180.5ミリ、石廊崎156.5ミリに達しました。浸水や土砂災害のおそれがあるため、最新情報を確認し、川や斜面など危険な場所には近づかないでください。

 

 

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Por NoticiasNippon

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