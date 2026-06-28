[samuraiburū] Sueño cumplido de Nakamura

De Copacabana al Mundial: el sueño brasileño de Keito

📍Tōkyō | 28 de junio

Cuando Keito Nakamura era apenas un niño, quedó fascinado por la magia de Ronaldinho. Aquellos regates, sonrisas y jugadas llenas de libertad encendieron en él un sueño: viajar a Brasil para aprender ese fútbol alegre que veía por televisión.

A los 8 años quiso participar en una gira infantil a Brasil, pero no pudo ingresar porque no cumplía la edad mínima. Lloró de tristeza. Entonces, su padre le hizo una promesa que cambiaría su vida: “No te preocupes, yo mismo te llevaré”.

Y cumplió. Durante unas vacaciones familiares en Río de Janeiro, Keito jugó descalzo en la arena y en las calles de Copacabana junto a niños brasileños. Allí aprendió el regate, la improvisación y la creatividad.

Con los años, unió esa esencia brasileña con la disciplina del fútbol japonés. El resultado fue un jugador diferente: rápido, técnico y capaz de brillar en Europa y con la selección japonesa.

Ahora, el destino le entrega una escena de película: aquel niño que soñó con Brasil se prepara para enfrentar a la selección brasileña en una Copa del Mundo. Para Keito Nakamura, no es solo un partido. Es el cierre de un capítulo que empezó con lágrimas, arena y un balón.

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