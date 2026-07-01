[neage] Seibu Bus subirá sus tarifas

Tarifa infantil con tarjeta IC será de 100 yenes por viaje .

Los abonos actuales seguirán siendo válidos hasta su vencimiento.

Se unifican las tarifas en efectivo y con tarjeta IC en varias rutas.

Tokio | 1 de julio

Para muchas personas que viven en Tokio y Saitama, el bus no es solo un medio de transporte. Es parte de la rutina: el camino al trabajo, la ida al colegio, la salida al supermercado, la visita al hospital o ese trayecto corto hasta la estación cuando llueve y no queda otra que subir rápido antes de mojarse.

Pues bien… desde el miércoles 1 de julio de 2026, viajar en los autobuses de Seibu Bus será un poco más caro en varias rutas.

La empresa anunció una revisión de tarifas que afectará principalmente a zonas de Tama, algunos recorridos de Saitamay rutas dentro de Tokio.

El cambio más visible estará en los trayectos donde la tarifa depende de la distancia. Allí, el pasaje para adultos pasará de 180 yenes —o 178 yenes si se pagaba con tarjeta IC— a 200 yenes. Es decir, una subida pequeña cuando se mira viaje por viaje… pero que se siente más cuando se usa el bus todos los días.

Porque claro, no es lo mismo tomarlo una vez que depender de él para ir y volver del trabajo. Al final del mes, esos 20 yenes de diferencia empiezan a sumarse.

En el caso de los niños, la tarifa quedará en 100 yenes. Y aquí viene una noticia que puede aliviar un poco a las familias: los menores que utilicen una tarjeta IC infantil podrán viajar por 100 yenes por trayecto, sin importar la distancia, siempre que sea dentro de las rutas participantes.

Para una familia con hijos en edad escolar, esto puede marcar una diferencia. Un viaje a una actividad, una salida de fin de semana, una visita a los abuelos… todo cuenta.

En los 23 distritos de Tokio, la tarifa fija para adultos se mantendrá en 230 yenes. Los niños que paguen en efectivo seguirán abonando 120 yenes.

Otro punto importante: quienes ya compraron su abono mensual o teikiken antes del 1 de julio podrán seguir usándolo hasta su fecha de vencimiento. No será necesario comprar uno nuevo ni hacer trámites por la diferencia de precio.

Seibu Bus recomienda revisar su página web o los folletos informativos antes de viajar, porque algunas rutas pueden tener condiciones distintas.

En tiempos en que todo parece subir —la comida, la luz, el transporte— este tipo de cambios se sienten en la vida diaria. No hacen ruido como una gran noticia nacional, pero sí pesan en el bolsillo de quienes se mueven cada mañana, tarjeta IC en mano, buscando llegar a tiempo.

Marco legal

¿Puede una empresa de transporte subir las tarifas?

Sí. En Japón, las empresas de autobuses pueden modificar sus tarifas cuando reciben la autorización correspondiente de las autoridades nacionales o cuando el cambio se realiza conforme al sistema regulatorio vigente para el transporte público.

Los operadores deben:

Informar previamente a los usuarios sobre las nuevas tarifas.

Publicar los cambios en estaciones, paraderos y páginas oficiales.

Respetar las condiciones de validez de los abonos ya emitidos, salvo disposición distinta.

En este caso, Seibu Bus informó que los pases comprados antes del 1 de julio seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que los usuarios no deberán adquirir un nuevo abono únicamente por el cambio de tarifas.

Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Español 運賃改定 unchin kaitei Revisión o aumento de tarifas 路線バス rosen basu Autobús de ruta 現金 genkin Pago en efectivo ICカード IC kādo Tarjeta IC (Suica, PASMO, etc.) 小児運賃 shōni unchin Tarifa infantil 定期券 teikiken Abono o pase de transporte 乗車 jōsha Viaje / embarque

©2026 NoticiasNippon