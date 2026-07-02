[samuraiburū] Entre la tristeza y la esperanza

El sueño sigue muy vivo en el fútbol japonés… y esta vez se siente más real que nunca
📍Tokyo | 2 de julio
Hay derrotas que duelen… y hay derrotas que dejan algo encendido por dentro. Algo difícil de explicar, pero fácil de sentir cuando escuchas hablar a los protagonistas.
El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, volvió al país tras la eliminación en el Mundial con esa mezcla extraña de tristeza y convicción. No estaba derrotado en el tono, pero tampoco celebraba nada. Era más bien esa calma de quien ha visto de cerca lo que todavía falta… y también lo que ya se ha conseguido.
En Tokio, frente a los micrófonos, lo dijo sin rodeos, casi como si lo hubiera pensado muchas veces antes de atreverse a decirlo en voz alta:
“El futuro de Japón puede ser campeón del mundo”.
Y en ese momento… el silencio pesó más que las palabras.
Japón quedó fuera en octavos de final tras caer 2–1 ante Brasil en la FIFA World Cup. Un partido duro, de esos que dejan el corazón un poco apretado, porque no fue una caída clara ni fácil… fue una batalla.
El equipo peleó, resistió, respondió… y aun así no alcanzó.
Pero aquí viene lo importante: dentro del vestuario nadie habla solo de la eliminación.
Se habla de otra cosa.
De lo que se construyó antes de caer.
Japón logró salir del Grupo F con 1 victoria y 2 empates. Sobre el papel puede parecer un dato frío… pero si se mira con calma, tiene otro sabor.
Porque ahí estaban rivales como Países Bajos, Brasil… selecciones que históricamente han marcado distancia. Y aun así, Japón no se encogió. No se limitó a sobrevivir.
Compitió.
Y a ratos… incluso hizo dudar a los grandes.
Hay momentos que no siempre salen en los titulares, pero que dentro del campo pesan muchísimo: una presión bien hecha, una salida limpia bajo presión, un balón dividido ganado en el minuto 80 cuando ya no queda aire en los pulmones. Cosas pequeñas… pero enormes en realidad.
Moriyasu lo explicó después con honestidad, sin esconder nada, como quien revisa un camino recorrido lleno de subidas y bajadas:
Sí, el equipo ha crecido.
Sí, el salto se nota.
Pero todavía no es suficiente.
Y ahí está el punto clave.
Porque para competir de verdad contra las potencias del fútbol mundial, el margen es mínimo… casi invisible:
- más nivel individual, para que cada jugador pueda resolver cuando el partido se rompe
- más solidez táctica, para que el equipo no pierda forma en los momentos críticos
- y sobre todo… más constancia, esos 90 minutos completos sin desconexiones, sin dudas, sin pausas
Suena técnico, sí… pero en el fondo es muy humano. Es cansancio, es presión, es aprender a no caerse cuando el partido aprieta de verdad.
Y sin embargo… no hay sensación de final.
Eso es lo más importante.
Porque en el ambiente japonés no se respira un “se acabó”, sino un “estamos más cerca”.
Como si este Mundial hubiera sido una puerta entreabierta. No abierta del todo… pero ya no cerrada.
Moriyasu insistió en algo que se repite como un eco: esto es un proceso. Largo. A veces incómodo. A veces injusto. Pero real.
Y dentro de ese proceso, Japón está cambiando.
Ya no es el equipo que solo intenta competir.
Ya no es el equipo que se conforma con hacer historia pasando una ronda más.
No.
Ahora hay algo diferente en el aire…
una ambición que no se dice en voz baja, pero que se siente en cada frase, en cada mirada, en cada regreso al vestuario después de un partido grande.
Y quizá por eso, pese a la eliminación, hay una sensación difícil de ignorar…
como si el fútbol japonés hubiera cruzado un umbral invisible.
El Mundial terminó.
Pero algo quedó abierto.
Y en ese espacio, entre la derrota y la esperanza, empieza a crecer una idea que ya nadie puede ignorar:
Japón ya no solo sueña con avanzar…
ahora sueña, de verdad, con ser campeón del mundo.
📘 Cuadro de términos clave
|Español
|Japonés
|Romaji
|Significado
|Seleccionador
|監督
|kantoku
|Entrenador del equipo nacional
|Mundial
|ワールドカップ
|wārudokappu
|Copa del mundo de fútbol
|Octavos de final
|決勝トーナメント1回戦
|kesshō tōnamento 1-kai sen
|Primera ronda eliminatoria
|Derrota
|敗退
|haitai
|Eliminación o pérdida
|Jugador individual
|個の力
|ko no chikara
|Nivel técnico de cada jugador
|Estrategia táctica
|戦術
|senjutsu
|Plan de juego del equipo
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