[sakkā] Octavos de final definidos

Comienza la verdadera batalla por la Copa Mundial 2026

📍Tōkyō | 4 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más emocionante. Después de una intensa fase de grupos, solo 16 selecciones continúan con vida y, a partir de ahora, no hay margen para el error. Cada encuentro será de eliminación directa: el ganador avanza y el perdedor se despide del torneo.

Entre los cruces más atractivos destaca el enfrentamiento entre Portugal y España, un clásico europeo que promete un duelo de alto nivel por la histórica rivalidad entre ambos países. Otro partido que genera gran expectativa es Brasil contra Noruega, donde la tradicional potencia sudamericana intentará imponer su experiencia frente a una selección europea que llega con confianza.

Los anfitriones también tendrán grandes desafíos. Canadá buscará aprovechar el apoyo de su afición cuando enfrente a Marruecos, mientras que México tendrá una dura prueba frente a Inglaterra, uno de los favoritos para conquistar el campeonato.

En Sudamérica, la atención también estará puesta en Argentina, campeona defensora, que se medirá ante Egipto. Además, Paraguay intentará sorprender a Francia, Estados Unidos chocará con Bélgica, y Suiza enfrentará a una siempre competitiva Colombia.

Desde esta ronda, cualquier detalle puede marcar la diferencia. Un gol, una atajada o incluso una definición por penales podrían decidir el destino de las selecciones que sueñan con levantar el trofeo más importante del fútbol.

Para los aficionados hispanohablantes que viven en Japón, estos partidos significarán también largas jornadas frente al televisor debido a la diferencia horaria. Sin embargo, la emoción de los octavos de final promete mantener en vilo a millones de seguidores alrededor del mundo.

Con ocho encuentros de alto nivel, la carrera hacia la final entra en su fase decisiva. Solo ocho selecciones seguirán en competencia al terminar esta ronda, mientras que las demás deberán decir adiós al sueño mundialista.

Juegos

Partidos de octavos de final

🇨🇦 Canadá vs. Marruecos 🇲🇦

🇵🇾 Paraguay vs. Francia 🇫🇷

🇧🇷 Brasil vs. Noruega 🇳🇴

🇲🇽 México vs. Inglaterra 🏴

🇵🇹 Portugal vs. España 🇪🇸

🇺🇸 Estados Unidos vs. Bélgica 🇧🇪

🇦🇷 Argentina vs. Egipto 🇪🇬

🇨🇭 Suiza vs. Colombia 🇨🇴

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 決勝トーナメント Kesshō tōnamento Fase eliminatoria ベスト16 Besuto Jūroku Octavos de final 準々決勝 Junjun-kesshō Cuartos de final 勝ち上がる Kachiagaru Avanzar de ronda 延長戦 Enchōsen Tiempo suplementario PK戦 Pī Kē-sen Tanda de penales 優勝 Yūshō Campeonato 優勝候補 Yūshō kōho Favorito al título