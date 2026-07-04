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Mundial 2026

[sakkā] Octavos de final definidos

PorNoticiasNippon

Jul 4, 2026 #Copa Mundial, #fútbol., #noticias de japón, #Noticias Nippon, #sakkā, #Wārudo Kappu, #サッカー, #ワールドカップ

Comienza la verdadera batalla por la Copa Mundial 2026

📍Tōkyō | 4 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más emocionante. Después de una intensa fase de grupos, solo 16 selecciones continúan con vida y, a partir de ahora, no hay margen para el error. Cada encuentro será de eliminación directa: el ganador avanza y el perdedor se despide del torneo.

Entre los cruces más atractivos destaca el enfrentamiento entre Portugal y España, un clásico europeo que promete un duelo de alto nivel por la histórica rivalidad entre ambos países. Otro partido que genera gran expectativa es Brasil contra Noruega, donde la tradicional potencia sudamericana intentará imponer su experiencia frente a una selección europea que llega con confianza.

Los anfitriones también tendrán grandes desafíos. Canadá buscará aprovechar el apoyo de su afición cuando enfrente a Marruecos, mientras que México tendrá una dura prueba frente a Inglaterra, uno de los favoritos para conquistar el campeonato.

En Sudamérica, la atención también estará puesta en Argentina, campeona defensora, que se medirá ante Egipto. Además, Paraguay intentará sorprender a Francia, Estados Unidos chocará con Bélgica, y Suiza enfrentará a una siempre competitiva Colombia.

Desde esta ronda, cualquier detalle puede marcar la diferencia. Un gol, una atajada o incluso una definición por penales podrían decidir el destino de las selecciones que sueñan con levantar el trofeo más importante del fútbol.

Para los aficionados hispanohablantes que viven en Japón, estos partidos significarán también largas jornadas frente al televisor debido a la diferencia horaria. Sin embargo, la emoción de los octavos de final promete mantener en vilo a millones de seguidores alrededor del mundo.

Con ocho encuentros de alto nivel, la carrera hacia la final entra en su fase decisiva. Solo ocho selecciones seguirán en competencia al terminar esta ronda, mientras que las demás deberán decir adiós al sueño mundialista.

Juegos

Partidos de octavos de final

  • 🇨🇦 Canadá vs. Marruecos 🇲🇦
  • 🇵🇾 Paraguay vs. Francia 🇫🇷
  • 🇧🇷 Brasil vs. Noruega 🇳🇴
  • 🇲🇽 México vs. Inglaterra 🏴
  • 🇵🇹 Portugal vs. España 🇪🇸
  • 🇺🇸 Estados Unidos vs. Bélgica 🇧🇪
  • 🇦🇷 Argentina vs. Egipto 🇪🇬
  • 🇨🇭 Suiza vs. Colombia 🇨🇴

Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

決勝トーナメント

Kesshō tōnamento

Fase eliminatoria

ベスト16

Besuto Jūroku

Octavos de final

準々決勝

Junjun-kesshō

Cuartos de final

勝ち上がる

Kachiagaru

Avanzar de ronda

延長戦

Enchōsen

Tiempo suplementario

PK

Pī Kē-sen

Tanda de penales

優勝

Yūshō

Campeonato

優勝候補

Yūshō kōho

Favorito al título

 

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