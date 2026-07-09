¡Vuelven los colores de Calbee!

Las famosas papas recuperan su imagen original

Adiós a los paquetes blancos y negros

Un pequeño cambio que alegra a Japón

Tokio | 9 de julio

Si en los últimos meses fuiste al supermercado o a una tienda de conveniencia en Japón y viste paquetes de Calbee en blanco y negro, seguramente te llamó la atención.

Pues bien… esa imagen está a punto de quedar atrás.

La conocida empresa japonesa de snacks anunció que volverá a utilizar sus tradicionales envases a todo color para varios de sus productos más populares, entre ellos las famosas papas fritas “Potato Chips” (ポテトチップス) y el clásico snack de camarón “Kappa Ebisen” (かっぱえびせん).

La decisión fue comunicada el 9 de julio de 2026. Calbee explicó que la impresión a color se reanudará de manera gradual para 8 productos, comenzando con los envíos realizados desde finales de julio.

No será un cambio de un día para otro… los nuevos paquetes irán llegando poco a poco a los supermercados y tiendas de todo Japón.

📦 ¿Por qué Calbee tuvo que cambiar sus envases?

Detrás de esos paquetes blancos y negros había un problema que afectó a muchas industrias: la dificultad para conseguir materiales de impresión.

Calbee explicó que la reducción temporal de colores estuvo relacionada con la escasez de nafta (ナフサ, nafusa), un derivado del petróleo utilizado en la fabricación de distintos materiales industriales, incluyendo algunos relacionados con envases y plásticos.

Además, la situación internacional, especialmente el aumento de la tensión en Oriente Medio, generó preocupación sobre la estabilidad del suministro.

Ante esta situación, la empresa decidió tomar una medida práctica: mantener la producción y evitar interrupciones, aunque eso significara utilizar durante un tiempo paquetes con impresión limitada en blanco y negro.

Para muchos consumidores japoneses fue una imagen extraña… porque los colores llamativos de Calbee forman parte de la vida cotidiana: en el estante del konbini, en la bolsa de compras o durante una reunión familiar frente al televisor.

🌈 Los productos que recuperarán sus diseños originales

Producto Tamaño Regreso del envase a color ポテトチップス うすしお味 (Potechi Usushio Aji / sabor sal) 55 g Desde el 10 de agosto ポテトチップス うすしお味 70 g Desde el 24 de agosto ポテトチップス コンソメパンチ (Consommé Punch) 55 g Desde el 10 de agosto ポテトチップス コンソメWパンチ 61 g Desde el 24 de agosto ポテトチップス のりしお (algas y sal) 55 g Desde el 10 de agosto かっぱえびせん (Kappa Ebisen) 77 g Desde el 3 de agosto フルグラ (Frugra) 330 g Desde el 27 de julio フルグラ (Frugra) 700 g Desde el 27 de julio

※ La llegada de los nuevos envases puede variar según la región y la tienda.

🏭 Calbee: “seguimos adaptándonos para mantener el servicio”

Desde la compañía señalaron que continuarán respondiendo a los cambios del entorno internacional y que su prioridad es mantener un suministro seguro y estable para los consumidores.

Porque en Japón, un paquete de snacks no es solo un envoltorio.

El rojo, amarillo o azul de una bolsa de Calbee es parte de pequeños momentos diarios: el descanso después del trabajo, la merienda de los niños, una reunión con amigos o simplemente ese antojo que aparece al caminar por un supermercado.

Por eso, para muchos consumidores, el regreso de los colores representa algo más que un cambio de diseño.

Es una pequeña señal de normalidad que vuelve a los estantes japoneses.

⚖️ Marco legal y económico

Tema Explicación 供給安定化 (Kyōkyū anteika) Estabilización del suministro para evitar falta de productos 原材料不足 (Genzairyō busoku) Escasez de materias primas que afecta la producción 国際情勢 (Kokusai jōsei) Situación internacional que puede influir en la economía japonesa 企業対応 (Kigyō taiō) Medidas tomadas por empresas ante problemas externos 表示変更 (Hyōji henkō) Cambio temporal en la presentación del producto

🗾 Términos clave

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