KFC vuelve a la normalidad en todo Japón

ALERTA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA! El ciberataque que afectó a KFC revela cómo una falla digital puede terminar golpeando restaurantes, supermercados y fábricas

📍Tokio | 14 de julio

Después de varios días de horarios reducidos, menús limitados y problemas de abastecimiento, Kentucky Fried Chicken Japan informó este miércoles 22 de julio que sus restaurantes han recuperado la operación normal en todo Japón.

El problema no comenzó dentro de las cocinas de KFC. El origen estuvo en un ciberataque contra un proveedor clave de su cadena logística, un incidente que terminó afectando el transporte de pollo y otros productos congelados hacia distintos establecimientos.

¿Qué ocurrió?

KFC Japan depende de la red logística del gigante de alimentos congelados Nichirei Corp. para transportar pollo y otros ingredientes necesarios para mantener funcionando sus restaurantes.

Sin embargo, el 13 de julio, un ciberataque obligó a Nichirei a detener sus sistemas. La situación afectó seriamente las operaciones de almacenes y dificultó el envío de productos congelados.

Y ahí comenzó el efecto dominó.

Cuando una red logística de esta magnitud se paraliza, el problema rápidamente llega hasta los establecimientos. Algunos restaurantes KFC comenzaron a tener dificultades para recibir los productos necesarios y tuvieron que reducir sus horarios de atención o trabajar con un menú limitado.

La situación continuó hasta que las operaciones logísticas pudieron recuperarse.

KFC anuncia el regreso a la normalidad

Este 22 de julio, Kentucky Fried Chicken Japan Ltd. anunció finalmente que sus establecimientos habían regresado a sus operaciones habituales en todo el país.

La compañía ofreció disculpas a clientes, socios comerciales y otras personas afectadas por los inconvenientes.

Además, señaló que toma lo ocurrido con seriedad y que trabajará para garantizar la operación estable de sus tiendas.

Para los consumidores, esto significa que las restricciones aplicadas temporalmente por problemas de suministro deberían quedar atrás y que los restaurantes pueden volver a trabajar normalmente.

El problema fue mucho más grande

Aunque KFC fue una de las marcas más visibles afectadas, el incidente tuvo consecuencias mucho más amplias.

La subsidiaria logística de Nichirei opera aproximadamente 140 centros logísticos en Japón y su red es utilizada por alrededor de 5.000 empresas.

Es decir, no estamos hablando simplemente del proveedor de una cadena de pollo frito.

Se trata de una infraestructura importante dentro de la distribución japonesa de alimentos refrigerados y congelados.

Por esa razón, la interrupción también provocó escasez de determinados productos en otros restaurantes y supermercados, además de retrasar envíos de numerosos fabricantes de alimentos.

El episodio vuelve a mostrar algo que normalmente pasa desapercibido para el consumidor: detrás de un restaurante, un supermercado o incluso un pequeño producto congelado existe una enorme cadena de almacenes, sistemas informáticos, centros de distribución y camiones.

Cuando una pieza importante de esa estructura deja de funcionar… las consecuencias pueden sentirse rápidamente en todo Japón.

Marco legal: ¿qué ocurre cuando un ciberataque afecta servicios y empresas en Japón?

En Japón, un ciberataque puede involucrar diferentes normas dependiendo de cómo se produjo la intrusión, qué información fue comprometida y cuáles fueron las consecuencias.

Una de las principales normas es la Ley de Prohibición del Acceso Informático No Autorizado (不正アクセス行為の禁止等に関する法律), que prohíbe acceder ilegalmente a sistemas informáticos utilizando, por ejemplo, credenciales ajenas o vulnerando mecanismos de seguridad.

También puede intervenir el Código Penal japonés (刑法) cuando existe interferencia deliberada con las operaciones de una empresa mediante sistemas informáticos. Dependiendo de los hechos, una conducta que provoque la interrupción de servicios puede ser investigada como una forma de obstrucción de negocios mediante daño o interferencia informática.

Otro punto especialmente importante es la información personal.

Si durante un ataque se produce una filtración o posible exposición de datos personales, puede entrar en juego la Ley de Protección de Información Personal (個人情報保護法). Las empresas tienen obligaciones de seguridad y, bajo determinadas circunstancias, deben informar el incidente a la Comisión de Protección de Información Personal y comunicarlo a las personas afectadas.

Sin embargo, que una empresa sufra un ciberataque no significa automáticamente que haya incumplido la ley. Para determinar responsabilidades es necesario analizar las medidas de seguridad existentes, la naturaleza del ataque, los datos afectados, la respuesta de la empresa y otras circunstancias concretas.

En el caso de esta interrupción logística, la responsabilidad penal por el ataque correspondería principalmente a sus autores si son identificados, mientras que las obligaciones de las compañías afectadas dependerán de aspectos como la protección de información, la gestión del incidente y sus relaciones contractuales.

¿Puede un cliente reclamar porque un producto no estaba disponible?

En principio, que un restaurante tenga temporalmente un menú reducido o determinados productos agotados debido a problemas de suministro no genera automáticamente una indemnización para el consumidor.

La situación sería diferente si existieran pagos realizados por productos que finalmente no pudieron entregarse, publicidad engañosa u otras circunstancias particulares.

En términos comerciales, las empresas también pueden tener contratos que establezcan cómo repartir responsabilidades cuando un proveedor no puede cumplir sus entregas. Sin embargo, esos acuerdos son normalmente asuntos privados entre las compañías involucradas.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español サイバー攻撃 saibā kōgeki Ciberataque 不正アクセス fusei akusesu Acceso informático no autorizado システム障害 shisutemu shōgai Fallo / interrupción del sistema 物流 butsuryū Logística / distribución 物流センター butsuryū sentā Centro logístico 冷凍食品 reitō shokuhin Alimentos congelados 供給 kyōkyū Suministro 供給網 kyōkyūmō Cadena de suministro 営業時間 eigyō jikan Horario comercial 営業再開 eigyō saikai Reanudación de operaciones 個人情報 kojin jōhō Información personal 個人情報保護法 kojin jōhō hogo-hō Ley de Protección de Información Personal 刑法 keihō Código Penal 損害賠償 songai baishō Indemnización por daños

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