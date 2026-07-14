KFC Japón sufre interrupciones por un ataque informático a su empresa de logística

📍Tokio | 14 de julio

Los clientes de KFC Japón podrían encontrar cambios importantes en el servicio durante los próximos días. La empresa informó que una falla en el sistema informático de la compañía encargada de distribuir los alimentos está afectando el abastecimiento de sus restaurantes en todo el país.

Según el comunicado oficial, el problema comenzó el 13 de julio de 2026, cuando la empresa de logística sufrió un acceso no autorizado por parte de terceros, lo que provocó un fallo en sus sistemas y dificultó el funcionamiento de los centros de distribución.

Como consecuencia, desde el 14 de julio las entregas de ingredientes a las tiendas no pueden realizarse con normalidad. Esto podría provocar agotamiento de algunos productos, reducción del menú, horarios de atención más cortos e incluso cierres temporales en determinados establecimientos si se agotan las existencias.

Además, los pedidos mediante la aplicación oficial, el sitio web, el servicio de entrega a domicilio y las plataformas de reparto permanecen suspendidos temporalmente, mientras la empresa trabaja para restablecer el servicio.

KFC señaló que mantiene una coordinación permanente con la empresa de logística y otras compañías relacionadas para recuperar las operaciones lo antes posible. Sin embargo, todavía no existe una fecha oficial para la recuperación completa del sistema, por lo que recomienda a los clientes verificar el estado de cada tienda antes de visitarla.

⚖️ Marco legal

El incidente corresponde a un ciberataque contra un proveedor logístico, por lo que puede involucrar diversas normas japonesas relacionadas con la seguridad informática y la protección de infraestructuras empresariales:

Norma Contenido Ley de Prohibición del Acceso Informático No Autorizado (不正アクセス禁止法) Sanciona el acceso ilegal a sistemas informáticos y otras conductas relacionadas con delitos cibernéticos. Código Penal de Japón Contempla delitos vinculados con daños a sistemas informáticos, sabotaje y obstrucción de actividades comerciales cuando corresponda. Ley de Protección de la Información Personal (APPI) Puede ser aplicable si el incidente hubiera comprometido datos personales; hasta el momento KFC no ha informado una filtración de información de clientes.

Hasta la fecha, la empresa únicamente ha confirmado una interrupción operativa derivada del ataque al proveedor logístico y no ha informado sobre una fuga de datos personales.

Términos clave

不正アクセス Fusei akusesu Acceso no autorizado (ciberataque) システム障害 Shisutemu shōgai Falla del sistema 物流会社 Butsuryū gaisha Empresa de logística 食材配送 Shokuzai haisō Distribución de alimentos 品切れ Shinagire Producto agotado 営業時間短縮 Eigyō jikan tanshuku Reducción del horario de atención 臨時休業 Rinji kyūgyō Cierre temporal モバイルオーダー Mobairu ōdā Pedido móvil デリバリー Deribarī Servicio de entrega 復旧 Fukkyū Restablecimiento del sistema

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