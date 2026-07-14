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USJ lanza una advertencia a visitantes

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Jul 14, 2026 #bebidas y alimentos, #Modales, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Reglas internas del establecimiento, #Respeto, #shisetsu riyō kisoku, #UNIVERSAL STUDIOS JAPAN, #USJ, #ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（, #施設利用規則

La lucha contra el calor extremo en Japón llega a los parques de atracciones: hidratación sí, pero respetando las normas

📍Osaka | 14 de julio

Universal Studios Japan (USJ), ubicado en el distrito de Konohana, Osaka, emitió el 14 de julio un aviso dirigido a sus visitantes sobre las normas relacionadas con el ingreso de bebidas y alimentos al parque.

La advertencia llega en plena temporada de calor intenso en Japón, cuando las autoridades sanitarias recomiendan aumentar la hidratación para prevenir golpes de calor. USJ recordó que permite ciertos tipos de bebidas bajo sus normas, pero pidió a los visitantes confirmar previamente qué pueden llevar antes de entrar.

“Para combatir el golpe de calor, recomendamos beber agua con frecuencia y disfrutar del parque con seguridad”, señaló el parque en su comunicación oficial.

Sin embargo, USJ también aclaró un punto importante: los alimentos traídos desde fuera no pueden consumirse dentro del recinto, salvo excepciones especiales.

Entre ellas se encuentran:

  • 👶 Comida para bebés (baby food)
  • 🍪 Pequeños aperitivos para niños pequeños
  • 🥗 Alimentos necesarios por restricciones médicas o alimentarias

En caso de dudas, el parque pide consultar directamente con los empleados (“crew”) antes de ingresar.

🚨 ¿Qué objetos están prohibidos en USJ?

USJ recordó que existen artículos cuyo ingreso está restringido por motivos de seguridad, higiene y funcionamiento del parque.

Entre los objetos que normalmente no están permitidos se encuentran:

Objeto Motivo
🍱 Comida externa para consumir dentro del parque Normas de higiene y operación
🍺 Bebidas alcohólicas Seguridad y control del ambiente
🥫 Latas Riesgo y normas internas
🍾 Botellas de vidrio Riesgo de rotura y accidentes
🥤 Bebidas sin cierre seguro Posibles derrames
🧳 Equipaje de gran tamaño Dificulta circulación y seguridad
⚠️ Objetos peligrosos Protección de visitantes

USJ recomienda revisar la lista oficial de artículos prohibidos antes de acudir al parque.

☀️ Una medida en medio del verano japonés

Durante julio y agosto, los parques temáticos japoneses enfrentan un desafío creciente: mantener la diversión sin aumentar los riesgos relacionados con las altas temperaturas.

En Japón, caminar durante varias horas bajo el sol, hacer filas prolongadas y permanecer en zonas abiertas puede provocar rápidamente síntomas como:

  • Mareo
  • Fatiga extrema
  • Dolor de cabeza
  • Náuseas
  • Pérdida de conciencia

Por ello, USJ insiste en una recomendación sencilla pero importante:

“Beber agua frecuentemente y disfrutar del parque cuidando la salud”.

La compañía busca equilibrar dos objetivos: ofrecer una experiencia segura para los visitantes y mantener las reglas necesarias para millones de personas que visitan el parque cada año.

⚖️ Marco legal y sanciones

Norma / concepto Japonés Explicación
Reglas internas del establecimiento 施設利用規則 (shisetsu riyō kisoku) Los parques privados pueden establecer condiciones de entrada y uso
Derecho de admisión 入場管理 (nyūjō kanri) El establecimiento puede impedir el ingreso si se incumplen normas
Objetos peligrosos 危険物規制 (kikenbutsu kisei) Prohibición basada en seguridad pública
Solicitud de abandonar el lugar 退場要請 (taijō yōsei) Un visitante puede ser retirado si no respeta las reglas

Posibles consecuencias para visitantes que incumplen:

Acción Posible consecuencia
Introducir objetos prohibidos Rechazo de entrada
Negarse a cumplir indicaciones del personal Expulsión del recinto
Llevar objetos peligrosos Intervención de seguridad o autoridades
Causar daños o molestias Posibles responsabilidades civiles o penales según el caso

📌 Importante: USJ es una instalación privada. Sus normas de entrada forman parte de las condiciones de uso aceptadas por los visitantes al comprar la entrada.

📌 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado
飲食物の持ち込み inshokumotsu no mochikomi Ingreso de alimentos y bebidas
持ち込みルール mochikomi rūru Reglas para traer objetos
熱中症対策 necchūshō taisaku Medidas contra el golpe de calor
水分補給 suibun hokyū Hidratación / consumo de líquidos
食事制限 shokuji seigen Restricciones alimentarias
禁止物 kinshibutsu Objetos prohibidos
危険物 kikenbutsu Objetos peligrosos
クルー kurū Empleado del parque
来場者 raijōsha Visitantes

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