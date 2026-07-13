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Fiebre por Haaland en Perú

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Jul 13, 2026 #Haaland, #meimei būmu, #moda o fiebre por colocar un nombre, #Mundial 2026, #Mundo, #Noruega, #Noticias Nippon, #Perú, #ハーランド, #命名ブーム

El Mundial también llega a los registros civiles. 563 bebés reciben el nombre de la estrella noruega

📍Lima | 13 de julio

La destacada participación de Erling Haaland en la Copa Mundial de Fútbol habría provocado una curiosa moda en Perú: cientos de padres decidieron colocar a sus bebés el nombre del delantero de la selección de Noruega.

Según una información difundida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil —RENIEC—, las autoridades peruanas registraron a 559 recién nacidos con nombres inspirados en el famoso futbolista.

De ellos, 468 bebés fueron inscritos simplemente como “Haaland”, utilizando el apellido del jugador como nombre. Otros 91 niños recibieron el nombre completo “Erling Haaland”.

La mayoría de los registros se realizó después del inicio del Mundial.

 

📈 La victoria que disparó la popularidad

El número de bebés llamados Haaland aumentó especialmente después de que la selección de Noruega derrotara a Brasil y consiguiera por primera vez su clasificación a los cuartos de final del torneo.

La actuación del poderoso delantero noruego despertó una gran admiración entre los aficionados peruanos.

Un funcionario citado en la información comentó con humor:

“Ahora Haaland también es peruano”.

La frase refleja la enorme influencia que puede tener el fútbol en la cultura popular de Perú, incluso al momento de elegir el nombre de un recién nacido.

 

🇵🇪 Una tradición futbolera en Perú

En Perú no es extraño que los padres utilicen los nombres o apellidos de grandes figuras del fútbol para bautizar a sus hijos.

De acuerdo con las cifras mencionadas por Reniec, en los registros peruanos existen:

Nombre inspirado en un futbolista

Personas registradas

Neymar

33.809

Messi

3.402

Ronaldo

1.185

Haaland o Erling Haaland

559 recién nacidos

El caso más llamativo es Neymar, nombre que tendrían más de 33.000 personas en Perú.

Messi y Ronaldo también aparecen entre los nombres preferidos por algunas familias aficionadas al fútbol.

 

⚽ Más que un nombre

Para muchos padres, colocarle a un hijo el nombre de un deportista famoso representa una forma de transmitirle valores como la fuerza, el talento, la disciplina o el deseo de triunfar.

Sin embargo, el niño deberá llevar ese nombre durante su vida escolar, laboral y social. Por eso, especialistas suelen recomendar pensar no solamente en la fama momentánea del jugador, sino también en el bienestar y la identidad futura del menor.

El Mundial puede terminar después de unas semanas, pero el nombre elegido acompañará al niño durante toda su vida.

 

⚖️ Marco legal en Perú

En Perú, toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre, compuesto por los nombres propios y los apellidos. Este principio se encuentra reconocido en el artículo 19 del Código Civil peruano.

La inscripción del nacimiento corresponde al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil —RENIEC— o a las oficinas de Registro Civil autorizadas. RENIEC es la institución responsable de registrar los nacimientos y otros hechos que modifican el estado civil de los ciudadanos.

Los padres cuentan normalmente con un plazo de 60 días calendario, contado desde el día siguiente al nacimiento, para realizar gratuitamente la inscripción ordinaria del bebé. Para ello se presenta el Certificado de Nacido Vivo y los documentos de identidad correspondientes.

La normativa registral también establece límites destinados a proteger la dignidad del menor. Un registrador puede observar nombres que resulten ridículos, ofensivos, irreverentes o contrarios a la dignidad, el honor, el orden público o las buenas costumbres.

En consecuencia, un nombre inspirado en un futbolista no es ilegal por sí mismo. Su aceptación dependerá de que no afecte la dignidad o los derechos del niño y de que cumpla con las reglas del registro civil.

 

Normas e instituciones relacionadas

Norma o institución

Aplicación

Código Civil peruano, artículo 19

Reconoce el derecho y el deber de toda persona de llevar un nombre

RENIEC

Registra los nacimientos y administra la identificación de los ciudadanos

Reglamento de Inscripciones

Regula la manera en que se inscriben nombres, apellidos y nacimientos

Interés superior del niño

La elección del nombre debe respetar la dignidad y la identidad del menor

Ley Orgánica del RENIEC, Ley N.º 26497

Regula las funciones de la institución registral

Nota legal: la aceptación definitiva de un nombre corresponde al registrador civil, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada inscripción.

Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

命名ブーム

meimei būmu

moda o fiebre por colocar un nombre

新生児

shinseiji

recién nacido

出生登録

shussei tōroku

registro de nacimiento

名前

namae

nombre

sei

apellido

na

nombre propio

当局

tōkyoku

autoridades

サッカーワールドカップ

sakkā wārudo kappu

Copa Mundial de Fútbol

ノルウェー代表

Noruwē daihyō

selección de Noruega

怪物

kaibutsu

monstruo; apodo para un jugador extraordinario

準々決勝

junjunkesshō

cuartos de final

強豪

kyōgō

equipo poderoso o favorito

活躍

katsuyaku

actuación destacada

あやかる

ayakaru

inspirarse en alguien o adoptar un nombre esperando la misma suerte

届け出る

todokederu

declarar o registrar oficialmente

cc

 

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