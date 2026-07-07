[kansha] el adiós mundialista de CR7

Tras la derrota de Portugal ante España en octavos de final del Mundial 2026, la tierra natal de Cristiano Ronaldo volvió a mirar al cielo para agradecer al jugador que llevó el nombre de Madeira al mundo.

📍Madeira | 7 de Julio

La noche sobre Madeira tuvo un brillo especial. En el cielo oscuro apareció la bandera de Portugal, formada por luces de drones. Debajo, una figura con el número 7 abrió los brazos como si abrazara a su gente. Más arriba, una frase sencilla y poderosa: “Obrigado, 7”, es decir, “Gracias, 7”.

El homenaje llegó después de una jornada dolorosa para Portugal. La selección portuguesa quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España en los octavos de final. El gol español llegó en la parte final del partido y cerró una página histórica para Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo.

Cristiano, de 41 años, reconoció que este fue su último Mundial. Dijo que se iba triste, pero con la conciencia tranquila, porque entregó todo. También aclaró que no tomará una decisión apresurada sobre su futuro con Portugal. Por eso, más que un adiós definitivo a la selección, este momento debe entenderse como la despedida de Ronaldo de los Mundiales.

Para Madeira, el homenaje tiene un significado profundo. Cristiano Ronaldo nació y creció en esta isla portuguesa, y en Funchal se encuentra el Museo CR7, dedicado a su carrera y a sus trofeos. La propia promoción turística de Madeira presenta el museo como un espacio que resume la trayectoria del futbolista nacido y criado en la isla.

La frase “Obrigado, 7” resume algo más grande que el fútbol. Es el agradecimiento de una tierra pequeña a un jugador que convirtió su origen en parte de una historia global. Ronaldo no solo ganó títulos y marcó goles: también hizo que millones de personas en el mundo escucharan el nombre de Madeira.

En Japón, donde el respeto por la trayectoria y la despedida tiene un valor cultural muy fuerte, esta imagen puede entenderse como un otsukaresama del fútbol mundial: una forma de decir “gracias por tantos años de esfuerzo”. No fue solo una imagen bonita en el cielo. Fue una escena de memoria, orgullo y emoción colectiva.

Síntesis de su trayectoria

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació en Funchal, Madeira, y pasó de ser un joven talento del Sporting de Portugal a convertirse en uno de los futbolistas más grandes de la historia. Su carrera explotó en el Manchester United, donde ganó la Premier League, la Champions League y su primer Balón de Oro en 2008. Luego llegó al Real Madrid, etapa en la que alcanzó su máximo brillo: fue campeón de Europa cuatro veces con el club español, se convirtió en su máximo goleador histórico y consolidó su imagen mundial como CR7. Más tarde jugó en Juventus, regresó al Manchester United y continuó su carrera en Al-Nassr, en Arabia Saudita.

Con Portugal, Ronaldo fue mucho más que un goleador: fue símbolo nacional. Debutó en 2003, lideró a una generación histórica y ganó la Eurocopa 2016, el primer gran título internacional de Portugal. También levantó la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025. En la selección, alcanzó récords mundiales de partidos y goles internacionales, y se convirtió en una figura de referencia para varias generaciones de portugueses.

Su marca personal quedó unida a la disciplina, la ambición y la longevidad deportiva. Ganó cinco Balones de Oro, cinco Champions League y dejó registros históricos en la UEFA Champions League, donde mantiene el récord de 140 goles.

El Mundial fue la única gran corona que no pudo conquistar. En 2026, tras la eliminación de Portugal ante España, Ronaldo reconoció que ese fue su último Mundial, aunque dejó pendiente una decisión definitiva sobre su futuro con la selección. Su despedida mundialista cerró una era: la de un jugador que llevó el número 7 a la categoría de leyenda y convirtió a Madeira, Portugal y su nombre en símbolos globales del fútbol.

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