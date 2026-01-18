[kinenbi] Tobasu kaigyō no hi

Cuando Tokio volvió a moverse: el día en que nació el autobús que sanó a una ciudad herida

📍Tōkyō | 18 de enero

Un día como hoy en 1924, Tokio volvió a escuchar el sonido del movimiento. No era el silbido del tranvía ni el galope de los antiguos carruajes: era el rugido modesto pero firme de un autobús que avanzaba entre calles aún marcadas por las cicatrices del Gran Terremoto de Kantō.

Cuatro meses antes, el 1 de septiembre de 1923, la ciudad había sido sacudida hasta los cimientos. Incendios, derrumbes y silencio. El orgullo del transporte urbano, el tranvía municipal, había quedado gravemente dañado. La reconstrucción tomaría tiempo, y la gente necesitaba algo urgente: volver a conectarse, volver a trabajar, volver a vivir.

Entonces apareció una solución sencilla y poderosa: un autobús.

Once asientos. Un chasis Ford T. Y un nombre entrañable: “Entarō Bus” (円太郎バス), llamado así porque su forma recordaba a los antiguos carruajes de caballos de la era Meiji, símbolo de un Japón que siempre avanza, aunque cargue memoria y dolor.

Las primeras rutas unieron Sugamo con la Estación de Tokio y Shibuya con la Estación de Tokio. No solo conectaban barrios: conectaban esperanzas. Cada pasajero llevaba consigo no solo un destino, sino la certeza de que la ciudad estaba de pie otra vez.

Ese día no nació solo un sistema de transporte.

Nació la idea de que, incluso después del desastre, Tokio podía volver a rodar.

🌏 Contexto histórico

📅 Fecha: 18 de enero de 1924 (Taishō 13)

🏛️ Institución: Gobierno Metropolitano de Tokio (Toei Bus)

⚡ Motivo: Colapso del tranvía tras el Gran Terremoto de Kantō (1923)

🚌 Primeros modelos: Ford T, 11 pasajeros

🛤️ Primeras rutas: Sugamo → Estación de Tokio Shibuya → Estación de Tokio

🐴 Origen del apodo “Entarō”: por su parecido con los carruajes tirados por caballos de la era Meiji

🈶 Términos clave

1. 都バス開業の日

Rōmaji: To basu kaigyō no hi

Desglose:

都 (to) = metropolitano / de Tokio

バス (basu) = autobús

開業 (kaigyō) = inauguración, inicio de operaciones

の日 (no hi) = día conmemorativo

Significado completo:

👉 Día de la inauguración del Autobús Metropolitano de Tokio

2. 東京市営の乗合バス

Rōmaji: Tōkyō shiei no noriai basu

Desglose:

東京 (Tōkyō) = Tokio

市営 (shiei) = administrado por la ciudad

乗合 (noriai) = transporte compartido

バス (basu) = autobús

Significado:

👉 Autobús público municipal de Tokio

3. 関東大震災

Rōmaji: Kantō daishinsai

Desglose:

関東 (Kantō) = región de Kantō

大 (dai) = gran

震災 (shinsai) = desastre sísmico

Significado:

👉 Gran Terremoto de Kantō (1923), catástrofe que destruyó gran parte de Tokio y Yokohama

4. 東京市電

Rōmaji: Tōkyō shiden

Desglose:

東京 (Tōkyō) = Tokio

市電 (shiden) = tranvía municipal

Significado:

👉 Sistema de tranvías de la ciudad de Tokio (colapsado tras el sismo)

5. 代替輸送機関

Rōmaji: Daitai yusō kikan

Desglose:

代替 (daitai) = sustituto, alternativo

輸送 (yusō) = transporte

機関 (kikan) = sistema, medio

Significado:

👉 Medio de transporte alternativo

6. 巣鴨駅

Rōmaji: Sugamo-eki

巣鴨 (Sugamo) = barrio del norte de Tokio

駅 (eki) = estación

7. 中渋谷駅（actual Shibuya）

Rōmaji: Naka-Shibuya-eki

中 (naka) = central

渋谷 (Shibuya) = distrito

駅 (eki) = estación

8. 円太郎バス

Rōmaji: Entarō basu

Desglose:

円太郎 (Entarō) = nombre de los antiguos carruajes de caballos de la era Meiji

バス (basu) = autobús

Significado cultural:

👉 Apodo cariñoso dado a los primeros autobuses porque recordaban a los carruajes tradicionales japoneses, símbolo del paso de una era de caballos a motores.

9. T型フォード11人乗り

Rōmaji: T-gata Fōdo jūichi-nin nori

Desglose:

T型 (T-gata) = modelo T

フォード (Fōdo) = Ford

11人 (jūichi-nin) = once personas

乗り (nori) = capacidad de pasajeros

Significado:

👉 Autobús construido sobre el famoso Ford Modelo T, con capacidad para once pasajeros.

🧭 Síntesis cultural

En japonés, esta conmemoración no recuerda solo una fecha técnica, sino un renacer urbano:

都バス開業の日 (To basu kaigyō no hi)

= El día en que Tokio volvió a moverse después del trauma,

cuando el Entarō Bus (円太郎バス) llevó en sus once asientos no solo pasajeros,

sino esperanza, continuidad y reconstrucción emocional tras el Kantō Daishinsai (関東大震災).



