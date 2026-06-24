[jishin jōhō]  remecida en Tohoku

Sismo superficial activa alerta preventiva en región montañosa de Fukushima

📍Tōkyō | 24 de junio

Un sismo de magnitud 3.2 se registró a las 13:24 horas del miércoles en la región de Aizu, dentro de la prefectura de Fukushima, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El evento fue confirmado oficialmente y catalogado como un movimiento telúrico de baja magnitud.

El origen del movimiento se ubicó en una zona interior del noreste japonés, con epicentro en Aizu, una región montañosa caracterizada por su geografía rural y una población dispersa. Las coordenadas aproximadas fueron 37.1°N, 139.4°E, afectando principalmente áreas del interior de la prefectura.

La profundidad de 10 kilómetros indica que se trató de un sismo superficial, un tipo de evento que suele percibirse con mayor claridad en superficie pese a su baja magnitud. Esta característica ayudó a que el movimiento fuera sentido en sectores cercanos al epicentro.

La intensidad máxima de Shindo 3 se registró en la zona de Aizu, dentro de Fukushima, alcanzando de forma particular el municipio de Hinoemata, donde se reportó la sacudida más notable dentro de los parámetros oficiales.

De acuerdo con la evaluación de las autoridades, el sismo fue claramente perceptible, pero no representó un peligro significativo. La JMA confirmó además que no existe riesgo de tsunami, debido a la ubicación terrestre del epicentro y a la baja magnitud del evento.

En las zonas afectadas, los residentes reportaron una sacudida breve y moderada, sin daños estructurales ni interrupciones en servicios básicos. Las autoridades locales mantienen un seguimiento preventivo ante la posibilidad de réplicas leves, aunque el escenario general se mantiene estable.

🧭 Contexto regional

La región de Aizu, ubicada en el interior de la prefectura de Fukushima, forma parte de una de las zonas sísmicamente más dinámicas del noreste de Japón. Su ubicación geográfica la sitúa dentro del complejo sistema de interacción de placas tectónicas que afecta al archipiélago japonés, donde la energía acumulada en la corteza terrestre se libera de manera frecuente en forma de sismos de baja a moderada intensidad.

Japón se encuentra en el denominado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una franja de alta actividad sísmica y volcánica donde convergen varias placas tectónicas, entre ellas la placa del Pacífico y la placa de Okhotsk. Esta interacción constante genera fricciones que explican la recurrencia de movimientos telúricos en regiones como Fukushima, incluso en áreas del interior como Aizu.

En este contexto, la zona de Aizu no suele registrar grandes terremotos destructivos de forma frecuente, pero sí experimenta microsismos y sismos moderados, como el ocurrido recientemente. Estos eventos son parte del comportamiento natural de la región y permiten la liberación progresiva de energía acumulada, reduciendo la probabilidad de eventos mayores en el corto plazo.

Por ello, aunque la población local está acostumbrada a este tipo de fenómenos, las autoridades mantienen un monitoreo constante a través de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Este sistema de vigilancia permite emitir alertas rápidas y precisas, asegurando que incluso los sismos de baja intensidad, como los registrados en Aizu, sean evaluados y comunicados de forma inmediata para garantizar la seguridad de los residentes.

📊 En síntesis

🕒 Hora: 13:24 (24/06/2026)

13:24 (24/06/2026) 📍 Epicentro: Aizu, Fukushima

Aizu, Fukushima 📉 Profundidad: 10 km

10 km 📊 Magnitud: 3.2

3.2 📈 Intensidad máxima: Shindo 3

Shindo 3 🌊 Tsunami: No hay riesgo

🧠 Términos clave

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Reportaremos los sismos de Shindo 3 o superior.

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