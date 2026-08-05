Nuevo sistema de ayudas según los ingresos

El Gobierno prepara un crédito fiscal reembolsable y una rebaja temporal del impuesto sobre los alimentos

Tokio | 5 de agosto

Japón empieza a mover sus piezas para enfrentar uno de los problemas que más preocupa a las familias: el aumento constante del costo de vida.

Este miércoles 5 de agosto de 2026, la primera ministra Sanae Takaichi anunció que el Gabinete aprobó la orientación básica para crear un nuevo sistema de apoyo económico conocido como crédito fiscal reembolsable.

El nombre suena técnico, sí… pero la idea es bastante sencilla: ofrecer una combinación de reducción de impuestos y pagos directos a quienes tienen ingresos bajos o medios.

En otras palabras, el Gobierno busca que la ayuda llegue con mayor precisión a quienes realmente están sintiendo el peso de la inflación.

Familias que pagan más por el supermercado, trabajadores que ven cómo su sueldo rinde cada vez menos, personas mayores con ingresos ajustados… la presión está ahí, en la vida cotidiana.

Por eso, Takaichi aseguró que reducir la carga de los impuestos, las cotizaciones sociales y los precios elevados es una de las prioridades más urgentes de su administración.

Una reforma que ya venía preparándose

La propuesta no apareció de la noche a la mañana.

Desde comienzos de 2026, el Gobierno venía hablando de una reforma más amplia del sistema de impuestos y seguridad social.

La intención es reemplazar poco a poco las ayudas generales —esas que entregan la misma cantidad a todos— por un mecanismo más ajustado a la situación económica de cada hogar.

En febrero, la primera ministra ya había adelantado que la reducción del impuesto sobre los alimentos sería una medida temporal. Algo así como un respiro mientras se prepara el nuevo sistema.

Es decir: primero se buscaría aliviar el precio de la compra diaria y, más adelante, introducir una ayuda más personalizada según los ingresos.

¿Qué es el crédito fiscal reembolsable?

A primera vista, la expresión 給付付き税額控除 — kyūfu-tsuki zeigaku kōjo puede resultar difícil.

Sin embargo…, el funcionamiento es más fácil de entender de lo que parece.

En un crédito fiscal tradicional, una persona puede descontar una cantidad del impuesto que debe pagar.

El problema es que quienes tienen ingresos muy bajos suelen pagar poco impuesto sobre la renta. Algunas personas, incluso, no pagan nada.

Entonces, ¿qué beneficio obtiene alguien que no tiene impuestos suficientes para descontar? Muy poco.

Ahí entra el crédito fiscal reembolsable.

Con este sistema, si la reducción fiscal es mayor que el impuesto que corresponde pagar, el Gobierno podría entregar la diferencia en efectivo.

Veamos un ejemplo sencillo.

Una persona tiene derecho a un crédito de 50.000 yenes, pero solo debe pagar 20.000 yenes de impuesto.

En ese caso, se descontarían los 20.000 yenes y los 30.000 yenes restantes podrían entregarse directamente como ayuda.

Eso sí, este es solo un ejemplo para entender el mecanismo. El Gobierno todavía no ha anunciado los montos reales, los límites de ingresos ni las condiciones definitivas.

La intención es clara: que la ayuda aumente o disminuya según la situación económica de cada persona o familia.

No todos recibirían necesariamente lo mismo.

La rebaja del impuesto sobre los alimentos será una medida “puente”

Otro punto importante del anuncio es la reducción temporal del impuesto al consumo aplicado a los alimentos y bebidas.

La primera ministra la describió como una medida “puente”.

Es decir, una solución provisional mientras se termina de construir el sistema de crédito fiscal reembolsable.

El Gobierno no considera esta rebaja como el final de la reforma. Más bien, la ve como una etapa intermedia.

Primero, reducir parte de la presión sobre la compra diaria.

Después, avanzar hacia un sistema capaz de entregar ayuda de manera más precisa a los hogares con menores ingresos.

Imaginemos una escena muy común: una familia entra al supermercado, revisa el precio del arroz, de la leche, de las verduras… y empieza a sacar cuentas antes de llegar a la caja.

Una rebaja del impuesto podría aliviar un poco esa compra. Pero todavía falta saber qué productos estarán incluidos y cuánto bajarán realmente los precios.

También quedan dudas importantes.

¿Entrarán las comidas de restaurantes?

¿Se aplicará a todos los alimentos?

¿Desde qué fecha comenzará?

¿Durante cuánto tiempo?

Por ahora, esas respuestas todavía no están cerradas.

El calendario previsto por el Gobierno

La decisión tomada el 5 de agosto es importante, pero no significa que las ayudas puedan solicitarse desde mañana.

Todavía no.

Lo aprobado es una orientación política básica, es decir, la dirección que seguirá el Gobierno.

Durante las próximas semanas, los ministerios deberán trabajar en los detalles técnicos y legales.

El calendario anunciado es el siguiente:

Septiembre de 2026: el Gobierno prevé aprobar el esquema general de la reforma.

Próxima Dieta extraordinaria: se presentará el correspondiente proyecto de ley.

Después del debate parlamentario: comenzará la preparación administrativa, la adaptación de los sistemas informáticos y la definición del procedimiento para identificar a los beneficiarios.

Por tanto, todavía quedan muchas decisiones sobre la mesa.

Entre ellas:

Los límites de ingresos .

. El monto de las ayudas.

Si el cálculo será por persona o por hogar.

Si las familias con hijos recibirán un apoyo adicional.

La forma de comprobar ingresos y cotizaciones.

El procedimiento para solicitar o recibir el dinero.

El propio Gobierno reconoce que se trata de un sistema nuevo y complejo.

No basta con decidir cuánto pagar. También será necesario coordinarlo con las prestaciones sociales existentes, evitar pagos duplicados y garantizar que la ayuda llegue a quien corresponde.

Marco legal: qué se aprobó y qué falta

El acuerdo adoptado por el Gabinete se denomina 閣議決定 — kakugi kettei.

Se trata de una decisión formal del Consejo de Ministros que fija la dirección política del Gobierno.

Sin embargo…, esto no significa que la reforma ya sea una ley.

Para modificar impuestos, crear nuevas prestaciones económicas o autorizar pagos con fondos públicos será necesario aprobar una legislación específica en la Dieta Nacional de Japón.

El proceso será, en términos generales, el siguiente:

1. Decisión básica del Gabinete

El Gobierno define los objetivos principales de la reforma y encarga a los ministerios preparar el sistema.

2. Elaboración del proyecto

El Ministerio de Finanzas, la Agencia Nacional de Impuestos y otras instituciones deberán establecer los requisitos, montos, procedimientos y fuentes de financiación.

3. Presentación ante la Dieta

El proyecto será enviado a una sesión extraordinaria del Parlamento.

La Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros deberán analizarlo, debatirlo y, eventualmente, aprobarlo.

4. Aprobación y promulgación

Solo después de superar el proceso parlamentario y ser promulgada la ley podrán definirse oficialmente la fecha de inicio y los derechos de los beneficiarios.

Por eso, es importante no confundirse.

En este momento no existe una solicitud abierta, ni tampoco un pago confirmado para cada residente.

¿De dónde saldrá el dinero?

Esta es, probablemente, una de las preguntas más importantes.

¿Quién pagará la reforma?

La primera ministra explicó que el Gobierno revisará tanto los gastos públicos como los ingresos del Estado.

Entre las medidas mencionadas se encuentran:

La revisión de subsidios y programas públicos.

y programas públicos. Una evaluación más estricta de los tratamientos tributarios especiales .

. El uso de ingresos procedentes de cuentas especiales y fondos públicos.

Los pagos al Estado realizados por organismos administrativos independientes.

Los recursos de la Cuenta Especial del Fondo de Divisas .

. Una menor dependencia de los presupuestos suplementarios .

. La revisión de los ingresos fiscales y de la emisión anual de bonos públicos.

Según Takaichi, los ingresos no tributarios del ejercicio fiscal 2026 alcanzaron aproximadamente 9 billones de yenes.

Ese dinero procede, entre otras fuentes, de cuentas especiales, fondos y organismos públicos.

El Gobierno sostiene que, mediante una revisión profunda de estos recursos, será posible financiar tanto el nuevo sistema de ayudas como la rebaja temporal sobre los alimentos.

Y todo ello —asegura— sin afectar los fondos destinados a la seguridad social.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo afirma que mantendrá el control sobre la deuda pública y la emisión de nuevos bonos del Estado.

El objetivo es ofrecer alivio económico, pero sin perder la confianza de los mercados.

Un equilibrio difícil, desde luego.

¿Qué significa para los extranjeros residentes en Japón?

Por ahora, todavía no se ha anunciado si la nacionalidad, el tipo de visado o el tiempo de residencia influirán en el acceso al nuevo sistema.

Ese punto será muy importante para la comunidad extranjera.

Sin embargo, como la medida estará vinculada a los ingresos, los impuestos y las cotizaciones sociales, conviene mantener toda la información administrativa en orden.

Será especialmente recomendable revisar:

La declaración del impuesto sobre la renta .

. El impuesto municipal o de residencia .

. La afiliación y los pagos del seguro de salud.

Las cotizaciones al sistema de pensiones.

La dirección registrada en el municipio.

La información vinculada al My Number .

. La composición oficial del hogar.

¿Por qué es importante?

Porque estos datos podrían utilizarse para calcular los ingresos y determinar quién tiene derecho a recibir la ayuda.

Por ejemplo, una persona que se mudó y no actualizó su dirección podría tener problemas para recibir notificaciones oficiales.

Lo mismo podría ocurrir con alguien que no presentó correctamente su declaración de ingresos o que tiene pagos pendientes en el sistema social.

Aun así, habrá que esperar al texto definitivo de la ley para saber quiénes estarán incluidos.

También deberá aclararse la situación de:

Personas que llegaron recientemente a Japón.

Trabajadores con ingresos variables.

Estudiantes.

Dependientes económicos.

Trabajadores autónomos.

Familias cuyos miembros tienen diferentes estatus de residencia.

Lo que todavía no está decidido

El anuncio es importante, sí…, pero aún quedan muchas preguntas abiertas.

Todavía no se conocen:

El monto exacto de la ayuda.

de la ayuda. El límite máximo de ingresos.

La fecha concreta de inicio.

Si el cálculo será individual o familiar.

Si habrá un pago adicional por hijos.

Cómo se aplicará a los trabajadores autónomos.

Qué impuestos podrán reducirse.

Cómo se entregará el dinero.

Si será necesario presentar una solicitud.

Qué residentes extranjeros estarán incluidos.

Cuánto durará la reducción del impuesto sobre los alimentos.

Qué productos estarán cubiertos.

Estos puntos deberían comenzar a aclararse en septiembre de 2026, cuando el Gobierno presente el esquema general de la reforma.

Hasta entonces, cualquier cifra o requisito que circule en redes sociales debe tomarse con precaución.

Una reforma ambiciosa… pero todavía en construcción

El anuncio marca un cambio importante en la forma en que Japón quiere responder al aumento del costo de vida.

En vez de entregar pagos iguales a todas las personas, el Gobierno busca crear un sistema que tenga en cuenta la realidad económica de cada hogar.

Para quienes viven con un presupuesto ajustado, la propuesta podría traducirse en menos impuestos, una ayuda directa o una combinación de ambas.

Suena esperanzador.

Sin embargo, el impacto real dependerá de los detalles que todavía deben definirse y del debate que se realizará en la Dieta.

Por ahora, lo más importante es esto: Japón ya decidió avanzar.

El próximo momento clave llegará en septiembre, cuando deberían conocerse los primeros detalles concretos sobre los beneficiarios, los montos y la forma de recibir el apoyo.

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