Un nuevo Japón multicultural está naciendo

Japón busca trabajadores extranjeros, pero las regiones piden algo más: integración, idioma y apoyo para las familias

📍Tokio | 5 de agosto

La llegada de trabajadores extranjeros a Japón ya no puede verse solamente como una solución para cubrir puestos vacantes.

Detrás de cada persona que llega al país hay una historia, una familia, una vida que empieza de nuevo. Y para que esa integración funcione, no basta con ofrecer un empleo. También hacen falta clases de japonés, apoyo para los familiares, orientación en los trámites diarios y recursos suficientes para los municipios que reciben a estas comunidades.

Con este mensaje, la Asociación Nacional de Gobernadores (全国知事会 — Zenkoku Chijikai) presentó el 5 de agosto una propuesta al Ministerio de Justicia (法務省 — Hōmushō) para fortalecer la convivencia entre japoneses y residentes extranjeros.

La delegación estuvo encabezada por Yasutomo Suzuki, gobernador de Shizuoka y responsable del equipo de trabajo sobre convivencia multicultural (多文化共生 — tabunka kyōsei) dentro de la asociación.

Junto a otros representantes regionales, Suzuki entregó el documento al ministro de Justicia, Hiroshi Hiraguchi, con un mensaje claro: Japón necesita trabajadores extranjeros, pero también necesita crear las condiciones para que puedan vivir y formar parte de la sociedad.

Un nuevo sistema laboral se acerca

La propuesta llega en un momento importante.

Japón se prepara para poner en marcha, desde el 1 de abril de 2027, el nuevo sistema llamado 育成就労制度 (ikusei shūrō seido), conocido como sistema de empleo para el desarrollo de habilidades.

Este nuevo mecanismo sustituirá progresivamente al actual Programa de Pasantías Técnicas (技能実習制度 — ginō jisshū seido), que durante años recibió críticas por problemas relacionados con las condiciones laborales y la protección de los trabajadores extranjeros.

La idea del nuevo sistema es formar trabajadores extranjeros durante un periodo de hasta tres años, permitiendo que posteriormente puedan avanzar hacia el estatus de residencia Trabajador Calificado Específico (特定技能 — tokutei ginō).

En otras palabras: Japón no solo busca personas que ocupen puestos de trabajo. Busca trabajadores que puedan desarrollar capacidades y permanecer dentro de sectores donde existe una falta de personal.

Las prefecturas quieren tener voz en las decisiones

Uno de los principales pedidos de los gobernadores es que el nuevo sistema no sea aplicado de la misma manera en todo Japón.

Porque la realidad cambia mucho según la región.

Las necesidades de una zona agrícola de Hokkaidō, una ciudad industrial de Aichi, una región turística como Okinawa o una prefectura donde faltan cuidadores de personas mayores… no son iguales.

Cada lugar tiene sus propios desafíos.

Por eso, los gobernadores piden que el Gobierno central mantenga una comunicación permanente con las autoridades locales y revise continuamente los sectores donde podrán trabajar los extranjeros.

Actualmente, las áreas consideradas incluyen sectores como:

agricultura

pesca

construcción

restauración

manufactura

limpieza de edificios

transporte

reparación de automóviles

logística

Sin embargo, las regiones consideran que esta lista debe mantenerse abierta.

La razón es sencilla: si una prefectura enfrenta una falta grave de trabajadores en un determinado sector, el sistema debería poder adaptarse.

El japonés: una llave para vivir en Japón

Uno de los puntos que más destacan los gobernadores es la necesidad de fortalecer la educación del idioma japonés.

Porque aprender japonés no significa solamente poder trabajar.

Significa entender una carta del colegio de los hijos, explicar un problema en un hospital, realizar un trámite municipal, comprender las reglas de separación de basura o saber qué hacer durante un terremoto.

Son pequeñas cosas del día a día… pero hacen una enorme diferencia.

El nuevo sistema ya contempla objetivos de aprendizaje del idioma dentro del proceso de formación laboral.

Sin embargo, las autoridades regionales consideran que no puede depender únicamente del esfuerzo de las empresas o de programas temporales.

Por eso solicitan que el apoyo del idioma japonés, la orientación administrativa y la asistencia a las familias tengan una estructura permanente y reciban financiamiento público estable.

Los municipios reciben el mayor impacto

La propuesta refleja una realidad que viven muchas ciudades japonesas.

El Gobierno nacional decide las reglas migratorias, los tipos de residencia y las condiciones de entrada.

Pero cuando una persona extranjera llega a Japón, muchas de sus primeras preguntas terminan en una municipalidad:

“¿Cómo inscribo a mi hijo en la escuela?”

“¿Dónde puedo recibir atención médica?”

“¿Cómo hago este trámite?”

“¿Qué significa esta carta que recibí?”

Son los gobiernos locales quienes atienden esas situaciones.

Además, deben enfrentar problemas como dificultades de vivienda, conflictos laborales, aislamiento social o falta de información.

La Asociación Nacional de Gobernadores sostiene que estas responsabilidades no pueden aumentar sin una base económica permanente.

Una posible ley básica para la convivencia multicultural

Otro pedido importante es la creación de una ley básica de convivencia multicultural.

Actualmente Japón cuenta con diferentes leyes relacionadas con inmigración, trabajo, educación y bienestar social.

Sin embargo, los gobernadores consideran que hace falta una norma general que establezca claramente:

qué debe hacer el Gobierno nacional;

qué responsabilidades tienen las prefecturas;

qué papel cumplen los municipios;

qué obligaciones tienen las empresas que contratan extranjeros.

También solicitan crear un organismo central que funcione como una especie de “torre de control” de las políticas para extranjeros.

La intención es evitar que cada ministerio trabaje de manera separada y lograr una estrategia más coordinada.

La respuesta del Ministerio de Justicia

Al recibir la propuesta, el ministro Hiroshi Hiraguchi destacó la importancia de la colaboración con los gobiernos locales.

El ministro señaló que el Gobierno nacional ya trabaja en medidas para una sociedad de convivencia ordenada, pero reconoció que estas políticas no podrán funcionar correctamente sin la participación de las prefecturas y municipios.

El mensaje es claro:

La integración de los extranjeros será uno de los grandes desafíos de Japón durante los próximos años.

El país necesita trabajadores debido al envejecimiento de la población y la reducción de la fuerza laboral.

Pero recibir trabajadores también significa recibir personas que necesitan escuelas, viviendas, atención médica, información y oportunidades para formar parte de la comunidad.

¿Qué cambia para los extranjeros residentes?

Por ahora, esta propuesta no cambia automáticamente ninguna visa, permiso de residencia ni requisito migratorio.

Tampoco significa que desde mañana todos los extranjeros tendrán nuevos servicios gratuitos o ayudas económicas.

Se trata de una propuesta política y administrativa dirigida al Gobierno central.

Para que algunas medidas se conviertan en derechos permanentes será necesario aprobar nuevas leyes, establecer presupuestos y crear programas concretos.

Sin embargo, esta propuesta puede influir en cómo Japón aplicará el nuevo sistema desde abril de 2027.

Para los residentes extranjeros, los posibles cambios podrían significar:

✅ más cursos locales de idioma japonés

✅ atención municipal en varios idiomas

✅ mayor apoyo escolar para niños extranjeros

✅ información más clara sobre salud, impuestos y seguridad social

✅ apoyo para la adaptación de las familias

✅ mejor coordinación entre empresas y gobiernos locales

✅ posible ampliación de sectores laborales disponibles

Marco legal

1. Nuevo sistema 育成就労制度 (ikusei shūrō seido)

El sistema fue creado mediante la reforma de la Ley de Control de Inmigración y las normas relacionadas con el Programa de Pasantías Técnicas.

La reforma fue promulgada en 2024 y su entrada en funcionamiento principal está prevista para el 1 de abril de 2027.

2. Objetivo del sistema

El objetivo es formar y asegurar trabajadores en sectores donde Japón continúa enfrentando falta de personal.

La formación tendrá una duración aproximada de hasta tres años y buscará que los trabajadores puedan avanzar hacia la categoría de 特定技能 (tokutei ginō).

3. Plan individual de formación

Cada trabajador tendrá un plan reconocido oficialmente.

Este documento establecerá:

actividad laboral;

periodo de formación;

habilidades profesionales;

objetivos de idioma japonés.

4. Sectores laborales

Los sectores serán definidos por el Gobierno mediante leyes y reglamentos.

La petición de los gobernadores busca que esta lista pueda actualizarse según las necesidades reales de cada región.

5. Apoyo para la convivencia

El idioma japonés, la orientación administrativa y el acompañamiento familiar son considerados elementos esenciales para una verdadera integración.

La propuesta busca que estos apoyos tengan una base estable y no dependan únicamente de iniciativas temporales.

6. Ley básica multicultural

La creación de una ley básica de convivencia multicultural todavía es una petición política.

No existe actualmente una ley aprobada con ese nombre.

Para convertirse en realidad necesitaría un proyecto oficial, debate en la Dieta Nacional y aprobación parlamentaria.

Análisis Noticias Nippon

El mensaje de las prefecturas es sencillo:

Japón no puede pensar en trabajadores extranjeros solamente como una solución laboral.

Una persona que llega al país necesita mucho más que un contrato.

Necesita entender el idioma, conocer las reglas, poder llevar a sus hijos a la escuela, recibir atención médica y sentirse parte de la comunidad.

El nuevo sistema laboral puede ayudar a enfrentar la falta de trabajadores.

Pero su verdadero éxito dependerá de lo que ocurra fuera de las fábricas, restaurantes, hospitales y campos agrícolas.

Porque la convivencia no comienza con una firma de contrato.

Comienza cuando una persona puede decir:

“Entiendo este país… y este país también me entiende a mí”.

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