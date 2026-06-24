[jishin jōhō] nueva remecida en Tohoku

Autoridades confirman actividad sísmica moderada en el noreste de Japón

📍Tōkyō | 24 de junio

Un sismo de intensidad moderada se registró el miércoles a las 13:31 horas en el noreste de Japón, con epicentro en la región montañosa de Aizu, dentro de la prefectura de Fukushima. El evento fue confirmado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que detalló que el fenómeno alcanzó una magnitud de 3.7.

El punto exacto del movimiento sísmico se localizó cerca de las coordenadas 37.1°N y 139.4°E, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial, tipo de evento que suele sentirse con mayor claridad en superficie aunque no necesariamente cause daños severos.

En cuanto a la intensidad sísmica (震度 / shindo), el nivel máximo registrado fue shindo 3, observado en Hinoemata. Este nivel implica una sacudida claramente perceptible en interiores, con objetos ligeros que pueden moverse, pero sin daños estructurales significativos.

En el desglose regional, la sacudida se extendió principalmente por el área de Fukushima (región de Aizu), alcanzando intensidad shindo 2 y 1 en varias localidades cercanas como Minamiaizu, Tadami y áreas rurales de montaña, además de pequeñas percepciones en prefecturas vecinas como Tochigi, Gunma y Niigata.

La Agencia Meteorológica de Japón confirmó además que no existe riesgo de tsunami, debido a la baja magnitud y a la ubicación interior del epicentro. Este tipo de eventos es relativamente común en el arco sísmico del noreste japonés, donde la interacción de placas tectónicas genera movimientos frecuentes de baja a moderada intensidad.

Las autoridades locales recordaron a la población que, aunque estos sismos no suelen ser peligrosos, es importante mantener medidas básicas de prevención: asegurar muebles pesados, evitar objetos en altura inestable y estar atentos a posibles réplicas leves en las próximas horas.

🧭 Contexto regional

La región de Aizu, ubicada en el interior de la prefectura de Fukushima, forma parte de una de las zonas sísmicamente más dinámicas del noreste de Japón. Su ubicación geográfica la sitúa dentro del complejo sistema de interacción de placas tectónicas que afecta al archipiélago japonés, donde la energía acumulada en la corteza terrestre se libera de manera frecuente en forma de sismos de baja a moderada intensidad.

Japón se encuentra en el denominado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una franja de alta actividad sísmica y volcánica donde convergen varias placas tectónicas, entre ellas la placa del Pacífico y la placa de Okhotsk. Esta interacción constante genera fricciones que explican la recurrencia de movimientos telúricos en regiones como Fukushima, incluso en áreas del interior como Aizu.

En este contexto, la zona de Aizu no suele registrar grandes terremotos destructivos de forma frecuente, pero sí experimenta microsismos y sismos moderados, como el ocurrido recientemente. Estos eventos son parte del comportamiento natural de la región y permiten la liberación progresiva de energía acumulada, reduciendo la probabilidad de eventos mayores en el corto plazo.

Por ello, aunque la población local está acostumbrada a este tipo de fenómenos, las autoridades mantienen un monitoreo constante a través de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Este sistema de vigilancia permite emitir alertas rápidas y precisas, asegurando que incluso los sismos de baja intensidad, como los registrados en Aizu, sean evaluados y comunicados de forma inmediata para garantizar la seguridad de los residentes.

📊 En síntesis

🕒 Hora: 13:31 (24/06/2026)

13:31 (24/06/2026) 📍 Epicentro: Aizu, Fukushima

Aizu, Fukushima 📉 Profundidad: 10 km

10 km 📊 Magnitud: 3.2

3.2 📈 Intensidad máxima: Shindo 3

Shindo 3 🌊 Tsunami: No hay riesgo

🧠 Términos clave

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Reportaremos los sismos de Shindo 3 o superior.

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