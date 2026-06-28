[samuraiburū] Japón vuelve a paralizar al país

El empate ante Suecia logra la mayor audiencia televisiva del año

📍Tokio | 28 de junio

El entusiasmo por la selección de Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue creciendo. El empate 1-1 entre Japón y Suecia, disputado la mañana del 26 de junio, se convirtió en el programa de televisión más visto del año en Japón.

La transmisión en vivo de NHK General alcanzó un 35.0% de audiencia en hogares (Kantō), superando el récord anterior de 33.2%, registrado pocos días antes durante el encuentro entre Japón y Túnez.

Un país pendiente del partido

A pesar de disputarse en una mañana de día laborable, millones de personas siguieron el encuentro desde sus hogares, oficinas, escuelas y comercios.

El momento de mayor audiencia llegó durante el tiempo añadido del primer tiempo, cuando el rating alcanzó 37.8%, reflejando la enorme expectativa de los aficionados japoneses.

Estos niveles de audiencia muestran que la selección nacional continúa siendo uno de los acontecimientos deportivos con mayor impacto social en Japón.

Así fue el partido

El encuentro del Grupo F fue muy equilibrado.

Japón logró adelantarse en el marcador gracias a un gol del delantero Daizen Maeda durante la segunda mitad.

Sin embargo, Suecia respondió poco después con un excelente gol de Anthony Elanga, sellando el empate 1-1.

Con este resultado, Japón mantuvo vivas sus aspiraciones de avanzar en el torneo y continúa despertando un enorme respaldo entre la afición.

Un nuevo récord para la televisión japonesa

La audiencia del encuentro superó el récord establecido el 21 de junio, cuando el partido entre Japón y Túnez había alcanzado un 33.2% de rating en hogares.

El crecimiento confirma que, conforme avanza el Mundial, también aumenta el interés del público japonés por seguir cada presentación de los Samurai Blue.

Las expectativas son altas para los próximos encuentros, donde se espera que la audiencia vuelva a situarse entre las más elevadas del año.

📚 Términos clave (japonés – rōmaji – español)

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⚖️ Marco legal

Derechos de transmisión en Japón

La transmisión de la Copa Mundial está protegida por las leyes japonesas de derechos de autor y por los contratos exclusivos firmados entre la FIFA y las cadenas autorizadas.

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