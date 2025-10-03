[tenki yohō] viernes 3 de octubre

El dilema del día: manga corta al norte, impermeable al sur – el archipiélago dividido entre calor y tormenta

📍Tōkyō | 3 de octubre

Hoy Japón vive un día de contrastes meteorológicos muy marcados: mientras el norte sorprende con un calor inusual para octubre, el sur se ve sacudido por lluvias intensas y riesgos de tormentas.

🔥 Norte y Este: calor veraniego en pleno otoño

Hokkaidō y Tōhoku: amanecieron frescos (札幌 apenas 14 °C por la mañana), pero hacia el mediodía los termómetros suben con fuerza. Sapporo 27 °C → algo casi histórico: en más de un siglo solo en dos ocasiones se ha superado esa cifra en octubre. Kushiro 21 °C, Sendai 27 °C.

Contexto: son temperaturas 5–8 °C por encima del promedio, un calor que recuerda más al verano que al inicio del otoño.

👉 Esto significa que los habitantes necesitan llevar capas: una chaqueta ligera por la mañana, pero camiseta de manga corta al mediodía.

🌞 Región de Kantō

Tokio 27 °C, con zonas interiores rozando los 30 °C.

La mañana fue fresca (menos de 20 °C en la capital), pero en horas centrales se siente como un día veraniego.

Recomendación: ropa ligera y ventilada, pero llevar algo de manga larga para la noche.

🌦️ Centro y Occidente: inestabilidad creciente

Tokai y Kansai (Nagoya y Osaka): máximas de 27 °C, con cielos variables y posibilidad de lluvia en la tarde-noche.

Hokuriku (Kanazawa): hasta 29 °C, calor húmedo con cielos nubosos.

Shikoku (Kōchi) y norte de Kyūshū (Fukuoka): fuertes lluvias → Fukuoka 24/20 °C con 90% de probabilidad de lluvia. Kōchi 27/21 °C con riesgo de tormentas eléctricas.



⛈️ Kyūshū y Chūgoku: riesgo de lluvias torrenciales

Hiroshima: lluvia intensa y continua, 100% de probabilidad, máxima de apenas 21 °C.

En Kyūshū, hacia la tarde-noche se esperan chubascos muy fuertes con rayos y rachas violentas de viento. Se habla de precipitaciones extremas: 50–80 mm por hora, equivalentes a 50 botellas de leche cayendo en cada

metro cuadrado en tan solo una hora. Riesgos: inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.



🌴 Okinawa: calor tropical sin tregua

Naha 34/27 °C, con sensación térmica cercana a 38 °C.

Ayer ya se registró el primer día de “mōshobi” (猛暑日, más de 35 °C) en la región este año. Hoy sigue el patrón veraniego.

👕 ¿Qué ponerse hoy?

Norte (Hokkaidō y Tōhoku): camisetas de manga corta al mediodía, pero llevar una chaqueta ligera para la mañana y noche.

Kantō y Tokai: ropa fresca, estilo verano. Paraguas plegable por si toca lluvia en la tarde-noche.

Oeste y Kyūshū: ropa ligera pero también impermeable y paraguas resistente. Evitar salir en las horas de lluvia más intensa.

Okinawa: atuendo totalmente veraniego, gorra y protector solar imprescindibles.

🚨 Nota de seguridad

En Kyūshū, Shikoku y el oeste de Honshū, no subestimar la lluvia: podría afectar carreteras y trenes. Mejor evitar traslados innecesarios durante la tarde-noche.

En el norte y centro del país, cuidado con los cambios bruscos de temperatura entre la mañana fresca y el mediodía caluroso.

👉 En resumen: Japón amanece dividido entre un otoño veraniego en el norte y este, y una tormenta peligrosa en el sur y oeste. Hoy más que nunca, el clima recuerda que el archipiélago vive entre extremos.

©NoticiasNippon