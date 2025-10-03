[tenki yohō] viernes 3 de octubre

Noticias Nippon

El dilema del día: manga corta al norte, impermeable al sur – el archipiélago dividido entre calor y tormenta

📍Tōkyō  |  3 de octubre

Hoy Japón vive un día de contrastes meteorológicos muy marcados: mientras el norte sorprende con un calor inusual para octubre, el sur se ve sacudido por lluvias intensas y riesgos de tormentas.

 

🔥 Norte y Este: calor veraniego en pleno otoño

  • Hokkaidō y Tōhoku: amanecieron frescos (札幌 apenas 14 °C por la mañana), pero hacia el mediodía los termómetros suben con fuerza.
    • Sapporo 27 °C → algo casi histórico: en más de un siglo solo en dos ocasiones se ha superado esa cifra en octubre.
    • Kushiro 21 °C, Sendai 27 °C.
  • Contexto: son temperaturas 5–8 °C por encima del promedio, un calor que recuerda más al verano que al inicio del otoño.

👉 Esto significa que los habitantes necesitan llevar capas: una chaqueta ligera por la mañana, pero camiseta de manga corta al mediodía.

 

 

🌞 Región de Kantō

  • Tokio 27 °C, con zonas interiores rozando los 30 °C.
  • La mañana fue fresca (menos de 20 °C en la capital), pero en horas centrales se siente como un día veraniego.
  • Recomendación: ropa ligera y ventilada, pero llevar algo de manga larga para la noche.

 

🌦️ Centro y Occidente: inestabilidad creciente

  • Tokai y Kansai (Nagoya y Osaka): máximas de 27 °C, con cielos variables y posibilidad de lluvia en la tarde-noche.
  • Hokuriku (Kanazawa): hasta 29 °C, calor húmedo con cielos nubosos.
  • Shikoku (Kōchi) y norte de Kyūshū (Fukuoka): fuertes lluvias →
    • Fukuoka 24/20 °C con 90% de probabilidad de lluvia.
    • Kōchi 27/21 °C con riesgo de tormentas eléctricas.

 

⛈️ Kyūshū y Chūgoku: riesgo de lluvias torrenciales

  • Hiroshima: lluvia intensa y continua, 100% de probabilidad, máxima de apenas 21 °C.
  • En Kyūshū, hacia la tarde-noche se esperan chubascos muy fuertes con rayos y rachas violentas de viento.
    • Se habla de precipitaciones extremas: 50–80 mm por hora, equivalentes a 50 botellas de leche cayendo en cada

      metro cuadrado en tan solo una hora.

    • Riesgos: inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

 

🌴 Okinawa: calor tropical sin tregua

  • Naha 34/27 °C, con sensación térmica cercana a 38 °C.
  • Ayer ya se registró el primer día de “mōshobi” (猛暑日, más de 35 °C) en la región este año. Hoy sigue el patrón veraniego.

 

 

👕 ¿Qué ponerse hoy?

  • Norte (Hokkaidō y Tōhoku): camisetas de manga corta al mediodía, pero llevar una chaqueta ligera para la mañana y noche.
  • Kantō y Tokai: ropa fresca, estilo verano. Paraguas plegable por si toca lluvia en la tarde-noche.
  • Oeste y Kyūshū: ropa ligera pero también impermeable y paraguas resistente. Evitar salir en las horas de lluvia más intensa.
  • Okinawa: atuendo totalmente veraniego, gorra y protector solar imprescindibles.

 

 

🚨 Nota de seguridad

  • En Kyūshū, Shikoku y el oeste de Honshū, no subestimar la lluvia: podría afectar carreteras y trenes. Mejor evitar traslados innecesarios durante la tarde-noche.
  • En el norte y centro del país, cuidado con los cambios bruscos de temperatura entre la mañana fresca y el mediodía caluroso.

👉 En resumen: Japón amanece dividido entre un otoño veraniego en el norte y este, y una tormenta peligrosa en el sur y oeste. Hoy más que nunca, el clima recuerda que el archipiélago vive entre extremos.

 

