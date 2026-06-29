[Ōbātsūrizumu] Japón triplica el impuesto de salida internacional

El objetivo: combatir el exceso de turismo y equilibrar las visitas al país

📍Tōkyō | 29 de junio

Japón ha movido una ficha importante en su política de turismo… y la verdad es que va a dar que hablar.

A partir del 1 de julio, salir del país será un poquito más caro. El famoso “impuesto de salida” sube de 1.000 a 3.000 yenes. Sí, el triple. No es una cifra enorme si lo miras aislado, pero cuando lo sumas a un billete internacional… pues se nota.

Lo curioso es que la mayoría de la gente ni siquiera lo va a “pagar” como tal en el momento. No hay ventanilla, no hay efectivo, no hay trámite raro en el aeropuerto. Va directo dentro del billete de avión o barco, como si ya viniera escondido ahí. Y uno ni se entera… hasta que lo sabe, claro.

Detrás de esta medida no hay solo números. El gobierno japonés insiste en algo que se repite cada vez más: el problema del sobreturismo (観光公害). Tokio, Kioto… lugares que muchos soñamos visitar, pero que a veces se sienten demasiado llenos, demasiado al límite. Y ahí aparece la idea de fondo: no solo recaudar, sino “respirar un poco” el turismo y moverlo hacia zonas rurales, más tranquilas, más olvidadas.

Y aquí viene algo importante: no hay distinción. Da igual si eres turista extranjero o japonés. Si sales del país, pagas. Así de simple. Es como decir: todos compartimos el mismo sistema cuando cruzamos la frontera.

Eso sí, no todo el mundo entra en el mismo saco. Hay excepciones bastante claras. Si estás en tránsito internacional y sales en menos de 24 horas, no pagas. Tampoco los niños menores de 2 años. Y si compraste tu billete antes del 30 de junio, te libras del aumento… te quedas con la tarifa antigua de 1.000 yenes, como si el cambio aún no te alcanzara.

Al final, la sensación es esa mezcla rara… entre ajuste económico y decisión de equilibrio. Japón intentando cuidar lo que tiene —sus ciudades, su ritmo, su forma de vivir— sin cerrar la puerta al mundo. Porque el turismo sigue creciendo, sí… pero la pregunta de fondo es: ¿a qué ritmo puede un país recibir al mundo sin perderse a sí mismo?

🌍 ✈️ Cuadro comparativo: impuesto de salida en países del G7

País ¿Existe impuesto de salida? Nombre del cargo Monto aproximado Comentario 🇯🇵 Japón Sí 国際観光旅客税 3.000 yenes (desde julio 2026) Se aplica a todos los que salen del país 🇺🇸 Estados Unidos No directo Tasas de aeropuerto ~USD 20–60 en billete Incluido en el ticket, no “impuesto de salida” como tal 🇬🇧 Reino Unido Sí Air Passenger Duty ~£13–£200 Depende de distancia y clase de vuelo 🇫🇷 Francia Sí Taxe de solidarité ~€7–€40 Incluida en billetes internacionales 🇩🇪 Alemania Sí Luftverkehrsteuer ~€12–€70 Impuesto ambiental de aviación 🇮🇹 Italia Parcial Tasas aeroportuarias ~€6–€30 Varía según aeropuerto y destino 🇨🇦 Canadá No directo Fees en billete ~CAD 30–70 Cargos incluidos en billete de avión

🧠 Lectura rápida

🇯🇵 Japón ahora se coloca en el rango medio del G7 , pero con una subida fuerte reciente.

, pero con una subida fuerte reciente. 🇬🇧 Reino Unido y 🇩🇪 Alemania suelen tener los cargos más altos.

🇺🇸 Estados Unidos y 🇨🇦 Canadá no tienen un “impuesto de salida” directo, pero sí tasas incluidas en el boleto.

En Europa, la tendencia general es usar estos impuestos para medio ambiente o turismo.

El nuevo aumento en Japón refleja una tendencia global:

👉 los países del G7 usan impuestos de viaje para financiar turismo, infraestructura o medidas ambientales, pero cada uno lo aplica de forma diferente.

📊 Cuadro de términos clave

Término Significado simple 出国税 (shukkokuzei) Impuesto de salida del país 国際観光旅客税 Impuesto internacional de turismo 観光公害 Sobreturismo / turismo excesivo 航空券 Billete de avión 免税 Exención de pago 乗り継ぎ Tránsito / conexión de vuelo

🧠 En pocas palabras

El gobierno japonés triplica el impuesto de salida para financiar medidas contra el turismo excesivo y equilibrar el flujo de visitantes dentro del país.

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