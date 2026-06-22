[shinkansen] decálogo del viajero

Respeto, silencio y puntualidad: claves del tren bala japonés
📍 Tokio | 22 de junio
Viajar en shinkansen es una experiencia rápida, limpia y muy ordenada, pero para disfrutarla sin problemas es importante conocer algunas reglas básicas de convivencia. Llegar con 15 o 20 minutos de anticipación, hacer fila en el número correcto del vagón y tener listo el boleto, código QR o IC card ayuda a evitar apuros al momento de subir.
El equipaje también requiere atención: las maletas grandes deben reservarse con anticipación en algunas rutas, y los pasillos deben mantenerse libres para no bloquear el paso de otros pasajeros. Dentro del tren, la regla principal es el respeto: celular en modo silencio, conversaciones en voz baja y evitar llamadas ruidosas.
Comer bentō está permitido, pero se recomienda hacerlo con cuidado, limpiar el espacio y evitar alimentos con olores fuertes. Antes de llegar al destino, conviene revisar la pantalla, escuchar los anuncios y preparar las pertenencias para bajar rápido y sin obstaculizar a los demás. En Japón, un buen pasajero también contribuye a un mejor viaje.
Términos clave
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Japonés
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Rōmaji
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Español
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新幹線
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Shinkansen
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Tren bala
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乗車券
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Jōshaken
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Boleto de tren
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指定席
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Shiteiseki
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Asiento reservado
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自由席
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Jiyūseki
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Asiento no reservado
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大型荷物
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Ōgata nimotsu
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Equipaje grande
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マナーモード
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Manā mōdo
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Modo silencio
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車両
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Sharyō
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Vagón
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弁当
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Bentō
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Comida preparada
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