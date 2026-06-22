[shinkansen] decálogo del viajero

Respeto, silencio y puntualidad: claves del tren bala japonés

📍 Tokio | 22 de junio

Viajar en shinkansen es una experiencia rápida, limpia y muy ordenada, pero para disfrutarla sin problemas es importante conocer algunas reglas básicas de convivencia. Llegar con 15 o 20 minutos de anticipación, hacer fila en el número correcto del vagón y tener listo el boleto, código QR o IC card ayuda a evitar apuros al momento de subir.

El equipaje también requiere atención: las maletas grandes deben reservarse con anticipación en algunas rutas, y los pasillos deben mantenerse libres para no bloquear el paso de otros pasajeros. Dentro del tren, la regla principal es el respeto: celular en modo silencio, conversaciones en voz baja y evitar llamadas ruidosas.

Comer bentō está permitido, pero se recomienda hacerlo con cuidado, limpiar el espacio y evitar alimentos con olores fuertes. Antes de llegar al destino, conviene revisar la pantalla, escuchar los anuncios y preparar las pertenencias para bajar rápido y sin obstaculizar a los demás. En Japón, un buen pasajero también contribuye a un mejor viaje.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 新幹線 Shinkansen Tren bala 乗車券 Jōshaken Boleto de tren 指定席 Shiteiseki Asiento reservado 自由席 Jiyūseki Asiento no reservado 大型荷物 Ōgata nimotsu Equipaje grande マナーモード Manā mōdo Modo silencio 車両 Sharyō Vagón 弁当 Bentō Comida preparada

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