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[shinkansen] decálogo del viajero

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Jun 22, 2026 #extranjeros, #Modales, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #shinkansen, #tren bala, #turismo

 

Respeto, silencio y puntualidad: claves del tren bala japonés

📍 Tokio | 22 de junio

Viajar en shinkansen es una experiencia rápida, limpia y muy ordenada, pero para disfrutarla sin problemas es importante conocer algunas reglas básicas de convivencia. Llegar con 15 o 20 minutos de anticipación, hacer fila en el número correcto del vagón y tener listo el boleto, código QR o IC card ayuda a evitar apuros al momento de subir.

El equipaje también requiere atención: las maletas grandes deben reservarse con anticipación en algunas rutas, y los pasillos deben mantenerse libres para no bloquear el paso de otros pasajeros. Dentro del tren, la regla principal es el respeto: celular en modo silencio, conversaciones en voz baja y evitar llamadas ruidosas.

Comer bentō está permitido, pero se recomienda hacerlo con cuidado, limpiar el espacio y evitar alimentos con olores fuertes. Antes de llegar al destino, conviene revisar la pantalla, escuchar los anuncios y preparar las pertenencias para bajar rápido y sin obstaculizar a los demás. En Japón, un buen pasajero también contribuye a un mejor viaje.

Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

新幹線

Shinkansen

Tren bala

乗車券

Jōshaken

Boleto de tren

指定席

Shiteiseki

Asiento reservado

自由席

Jiyūseki

Asiento no reservado

大型荷物

Ōgata nimotsu

Equipaje grande

マナーモード

Manā mōdo

Modo silencio

車両

Sharyō

Vagón

弁当

Bentō

Comida preparada

 

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