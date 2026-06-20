[kokunai kankō] Akita

Entre perros Akita, onsen, samuráis y festivales de fuego

📍Tōkyō | 20 de junio

Akita es una prefectura del norte de Japón donde la naturaleza, la historia y la vida rural se mezclan con una identidad muy fuerte. Para muchos residentes extranjeros, Akita puede parecer lejana, pero justamente allí se conserva una de las caras más auténticas del país: montañas nevadas, aguas termales, pueblos samuráis y festivales que iluminan la noche.

Uno de sus símbolos más queridos es el perro Akita, famoso por su lealtad y por representar el carácter fuerte y noble de la región. También destaca el Namahage, una tradición de la península de Oga en la que figuras con máscaras visitan los hogares para recordar la importancia del esfuerzo, la disciplina y la unión familiar.

Entre sus destinos más recomendados están el Lago Tazawa, conocido por sus aguas profundas y azul intenso; Kakunodate, antiguo pueblo samurái famoso por sus casas históricas y cerezos; y Nyūtō Onsen, una zona de baños termales rodeada de bosques y nieve. Akita también atrae por el Festival de Kantō, donde enormes faroles iluminados se equilibran en postes durante las noches de verano.

La gastronomía completa la experiencia. Platos como el kiritanpo, hecho con arroz asado, muestran el sabor cálido de la cocina local. Para quienes viven en Japón y buscan un viaje distinto, Akita ofrece cultura, descanso y paisajes que cambian con cada estación.

Palabras clave

Términos Significado 秋田 / Akita Prefectura del norte de Japón. 秋田犬 / Akita inu Perro Akita, símbolo de lealtad. なまはげ / Namahage Tradición cultural de Oga. 角館 / Kakunodate Antiguo pueblo samurái. 乳頭温泉 / Nyūtō Onsen Zona famosa de aguas termales. きりたんぽ / Kiritanpo Plato típico de arroz asado.

©2026 NoticiasNippon