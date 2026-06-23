[kokunai kankō] Yamagata

Nieve, onsen, templos y cerezas: una prefectura para descubrir sin prisa

📍Tōkyō | 23 de junio

Yamagata es una prefectura donde la naturaleza y la tradición caminan juntas. Ubicada en la región de Tōhoku, es conocida por sus montañas, aguas termales, templos históricos y paisajes que cambian por completo según la estación.

En invierno, el Monte Zao se convierte en uno de sus símbolos más famosos. Allí aparecen los “monstruos de nieve”, árboles cubiertos por hielo y nieve que forman figuras impresionantes. Es uno de los paisajes más buscados por turistas y fotógrafos.

Otro destino muy querido es Ginzan Onsen, un pueblo termal con edificios de madera, luces cálidas y ambiente antiguo. Caminar por sus calles durante la noche da la sensación de viajar al Japón de otra época.

Yamagata también tiene un lado espiritual. En la zona de Dewa Sanzan, los visitantes recorren antiguos caminos de peregrinación entre bosques, santuarios y montañas sagradas. Es un lugar ideal para quienes buscan calma, cultura y conexión con la naturaleza.

La gastronomía también es parte de su identidad. Yamagata es famosa por sus cerezas, la carne Yonezawa, el imoni y la soba. Son sabores locales que reflejan el clima, la tierra y la vida de sus comunidades.

Para los hispanohablantes residentes en Japón, Yamagata es una escapada perfecta para descubrir un Japón más tranquilo, profundo y estacional: nieve en invierno, flores en primavera, ríos verdes en verano y hojas rojas en otoño.

Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Español 山形県 Yamagata-ken Prefectura de Yamagata 蔵王 Zaō Monte Zao 樹氷 Juhyō Árboles cubiertos de hielo 銀山温泉 Ginzan Onsen Pueblo de aguas termales 出羽三山 Dewa Sanzan Tres montañas sagradas 最上川 Mogami-gawa Río Mogami さくらんぼ Sakuranbo Cerezas 米沢牛 Yonezawa-gyū Carne Yonezawa 芋煮 Imoni Guiso tradicional de taro ©2026 NoticiasNippon