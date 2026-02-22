Noticias Nippon

[kyō no kion] giro térmico extremo

Temperaturas veraniegas irrumpen en febrero y exponen la fragilidad del cuerpo ante el calor inesperado

📍Tōkyō | 22 de febrero

Hoy domingo una masa de aire cálido inusualmente adelantada para la temporada elevó las temperaturas en varias zonas de Japón. En la prefectura de Kumamoto, Yatsushiro alcanzó los 25,8°C y Kōsa 25,5°C, convirtiéndose en los primeros puntos del país —excluyendo Okinawa— en registrar este año un “día de verano” (25°C o más).

Ambos municipios rompieron el récord histórico de temperatura máxima para el mes de febrero, ocupando el primer lugar desde que existen registros. Además, es la primera vez en 22 años que se registra un “día de verano” en febrero en estas localidades, algo que no ocurría desde 2004.

Lo que debería ser aún pleno invierno en el calendario meteorológico, hoy pareció un adelanto de principios de mayo.

 

🌬️ ¿Por qué hizo tanto calor en pleno febrero?

Una corriente de aire cálido procedente del sur fluyó sobre el archipiélago japonés, favorecida por la configuración de alta presión al sur de Japón. Desde la mañana, el termómetro subió con rapidez, generando un contraste abrupto con las temperaturas de días anteriores.

En calles y estaciones, algunos peatones se quitaron el abrigo. Pero esta sensación de “primavera adelantada” trae un riesgo poco visible: el cuerpo aún no está adaptado al calor.

 

🌡️ Municipios con las temperaturas máximas más altas del día

Ranking Prefectura Municipio Punto de observación Temp. (°C) Hora Diferencia vs. promedio Diferencia vs. ayer Récord febrero (hasta día 21) Año récord febrero Observaciones
1 Kumamoto Yatsushiro Yatsushiro 25.8 11:48 +12.5 +6.9 25.2 2004 Récord de febrero actualizado
2 Kumamoto Mashiki Kōsa 25.5 11:56 +12.2 +6.1 25.1 2004 Récord de febrero actualizado
3 Okinawa Miyakojima Naha 24.9 11:08 +2.1 -0.5 27.8 2010  
4 Oita Ume Inukai 24.8 12:51 +13.5 +6.1 26.1 2004  
5 Okinawa Kumejima Kumejima 24.8 12:27 +4.4 +1.4 27.0 2009  
6 Okinawa Naha Naha 24.7 15:24 +13.7 +9.7 23.8 2021  

Récord de febrero actualizado
7 Okinawa Miyakojima Shimoji 24.6 14:08 +1.9 -0.6 27.5 2019  
8 Oita Oita Oita 24.6 15:50 +12.5 +7.1 25.5 2004  
9 Okinawa Naha Airport 24.5 13:29 +2.9 +0.8 26.7 2020  
10 Kagoshima Amami Amagi 24.5 12:59 +4.5 +0.5 25.7 2024

🌡️ Municipios con las temperaturas máximas más bajas del día

Ranking

Prefectura

Municipio

Punto de observación

Temp. (°C)

Hora

Diferencia vs. promedio

Diferencia vs. ayer

Récord histórico febrero

Año récord

Inicio estadísticas

1

Hokkaido (Tokachi)

Ashoro

Rikubetsu

-10.5

07:02

+6.9

+6.7

-33.2

2000

1977

2

Hokkaido (Okhotsk)

Engaru

Ikutahara

-9.8

06:35

+5.8

+6.3

-33.8

2020

1977

3

Hokkaido (Kushiro)

Akan

Akan Lake

-8.6

06:26

+7.1

+6.5

-30.7

2019

1977

4

Hokkaido (Kushiro)

Tsurui

Kawakami

-8.5

04:49

+7.7

+7.5

-34.0

1978

1977

5

Hokkaido (Tokachi)

Otofuke

Memuro

-8.5

06:41

+5.6

+3.2

-31.3

1978

1977

6

Hokkaido (Tokachi)

Obihiro

Obihiro

-8.5

06:37

+6.3

+4.0

-29.6

2019

2003

7

Iwate

Nishiwaga

Sawauchi

-8.2

05:57

+2.4

-22.1

2018

2017

8

Hokkaido (Tokachi)

Shikaoi

Nukabira

-8.1

06:34

+7.8

+3.9

-31.8

2000

1978

9

Iwate

Ichinohe

Karumai

-7.9

04:44

-1.6

+0.6

-20.8

2018

1976

10

Gifu

Takayama

Mumatani

-7.8

03:32

+2.7

⚠️ Riesgo de golpe de calor incluso en invierno

Especialistas advierten que el golpe de calor (熱中症, necchūshō) puede ocurrir en cualquier época del año cuando se combinan ciertos factores. Se dividen en tres grandes categorías:

1️⃣ Condiciones ambientales

  • Temperaturas elevadas o aumento brusco del calor
  • Alta humedad
  • Viento débil
  • Fuerte radiación solar
  • Espacios cerrados sin ventilación ni aire acondicionado

En febrero, el peligro radica en la falsa sensación de seguridad: “todavía es invierno”.

2️⃣ Condiciones físicas

Mayor riesgo en:

  • Personas mayores
  • Bebés y niños pequeños
  • Personas con enfermedades crónicas (diabetes, cardiopatías, trastornos mentales)
  • Personas con obesidad
  • Estados de deshidratación o mala nutrición
  • Falta de sueño o resaca

Cuando el cuerpo no puede disipar el calor acumulado de manera eficiente, el riesgo aumenta.

3️⃣ Condiciones relacionadas con la actividad

  • Ejercicio intenso o no habitual
  • Trabajo prolongado al aire libre
  • Dificultad para hidratarse
  • Actividad física bajo el sol directo

El calor generado dentro del cuerpo puede quedar atrapado si no se toman pausas adecuadas.

 

📊 ¿Qué significa “día de verano” en Japón?

Según la clasificación meteorológica japonesa:

  • 25°C o más → Día de verano (夏日)
  • 30°C o más → Día de calor intenso (真夏日)
  • 35°C o más → Día de calor extremo (猛暑日)

Que febrero registre temperaturas propias de finales de primavera no solo es inusual, sino que reabre el debate sobre la variabilidad climática reciente.

 

🧭 Recomendaciones ante cambios bruscos de temperatura

✔ Hidratación constante, aunque no se tenga sed

✔ Ventilar espacios cerrados

✔ Evitar ejercicio intenso en horas cálidas

✔ Prestar especial atención a adultos mayores y niños

✔ No subestimar el calor solo porque “no es verano”

El invierno puede dar un giro inesperado.

Y cuando el termómetro se adelanta al calendario, la prevención también debe adelantarse.

Términos clave de la noticia

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado

夏日

Natsubi

(natsu = verano) + (bi = día)

Día con temperatura máxima de 25°C o más

最高気温

Saikō kion

最高 (máximo) + 気温 (temperatura del aire)

Temperatura máxima del día

観測

Kansoku

(observar) + (medir)

Observación meteorológica oficial

記録更新

Kiroku kōshin

記録 (récord) + 更新(actualizar/renovar)

Nuevo récord registrado

暖気

Danki

(cálido) + (aire)

Masa de aire cálido

季節先取り

Kisetsu sakidori

季節 (estación) + 先取り (anticiparse)

Adelanto de estación

熱中症

Necchūshō

(calor) + (dentro) + (síndrome)

Golpe de calor

湿度

Shitsudo

湿 (humedad) + (nivel)

Nivel de humedad ambiental

急激な気温上昇

Kyūgeki na kion jōshō

急激 (repentino) + 気温 (temperatura) + 上昇 (ascenso)

Aumento brusco de temperatura

