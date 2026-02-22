[kyō no kion] giro térmico extremo

Temperaturas veraniegas irrumpen en febrero y exponen la fragilidad del cuerpo ante el calor inesperado
📍Tōkyō | 22 de febrero
Hoy domingo una masa de aire cálido inusualmente adelantada para la temporada elevó las temperaturas en varias zonas de Japón. En la prefectura de Kumamoto, Yatsushiro alcanzó los 25,8°C y Kōsa 25,5°C, convirtiéndose en los primeros puntos del país —excluyendo Okinawa— en registrar este año un “día de verano” (25°C o más).
Ambos municipios rompieron el récord histórico de temperatura máxima para el mes de febrero, ocupando el primer lugar desde que existen registros. Además, es la primera vez en 22 años que se registra un “día de verano” en febrero en estas localidades, algo que no ocurría desde 2004.
Lo que debería ser aún pleno invierno en el calendario meteorológico, hoy pareció un adelanto de principios de mayo.
🌬️ ¿Por qué hizo tanto calor en pleno febrero?
Una corriente de aire cálido procedente del sur fluyó sobre el archipiélago japonés, favorecida por la configuración de alta presión al sur de Japón. Desde la mañana, el termómetro subió con rapidez, generando un contraste abrupto con las temperaturas de días anteriores.
En calles y estaciones, algunos peatones se quitaron el abrigo. Pero esta sensación de “primavera adelantada” trae un riesgo poco visible: el cuerpo aún no está adaptado al calor.
🌡️ Municipios con las temperaturas máximas más altas del día
|Ranking
|Prefectura
|Municipio
|Punto de observación
|Temp. (°C)
|Hora
|Diferencia vs. promedio
|Diferencia vs. ayer
|Récord febrero (hasta día 21)
|Año récord febrero
|Observaciones
|1
|Kumamoto
|Yatsushiro
|Yatsushiro
|25.8
|11:48
|+12.5
|+6.9
|25.2
|2004
|Récord de febrero actualizado
|2
|Kumamoto
|Mashiki
|Kōsa
|25.5
|11:56
|+12.2
|+6.1
|25.1
|2004
|Récord de febrero actualizado
|3
|Okinawa
|Miyakojima
|Naha
|24.9
|11:08
|+2.1
|-0.5
|27.8
|2010
|4
|Oita
|Ume
|Inukai
|24.8
|12:51
|+13.5
|+6.1
|26.1
|2004
|5
|Okinawa
|Kumejima
|Kumejima
|24.8
|12:27
|+4.4
|+1.4
|27.0
|2009
|6
|Okinawa
|Naha
|Naha
|24.7
|15:24
|+13.7
|+9.7
|23.8
|2021
|
Récord de febrero actualizado
|7
|Okinawa
|Miyakojima
|Shimoji
|24.6
|14:08
|+1.9
|-0.6
|27.5
|2019
|8
|Oita
|Oita
|Oita
|24.6
|15:50
|+12.5
|+7.1
|25.5
|2004
|9
|Okinawa
|Naha
|Airport
|24.5
|13:29
|+2.9
|+0.8
|26.7
|2020
|10
|Kagoshima
|Amami
|Amagi
|24.5
|12:59
|+4.5
|+0.5
|25.7
|2024
🌡️ Municipios con las temperaturas máximas más bajas del día
|
Ranking
|
Prefectura
|
Municipio
|
Punto de observación
|
Temp. (°C)
|
Hora
|
Diferencia vs. promedio
|
Diferencia vs. ayer
|
Récord histórico febrero
|
Año récord
|
Inicio estadísticas
|
1
|
Hokkaido (Tokachi)
|
Ashoro
|
Rikubetsu
|
-10.5
|
07:02
|
+6.9
|
+6.7
|
-33.2
|
2000
|
1977
|
2
|
Hokkaido (Okhotsk)
|
Engaru
|
Ikutahara
|
-9.8
|
06:35
|
+5.8
|
+6.3
|
-33.8
|
2020
|
1977
|
3
|
Hokkaido (Kushiro)
|
Akan
|
Akan Lake
|
-8.6
|
06:26
|
+7.1
|
+6.5
|
-30.7
|
2019
|
1977
|
4
|
Hokkaido (Kushiro)
|
Tsurui
|
Kawakami
|
-8.5
|
04:49
|
+7.7
|
+7.5
|
-34.0
|
1978
|
1977
|
5
|
Hokkaido (Tokachi)
|
Otofuke
|
Memuro
|
-8.5
|
06:41
|
+5.6
|
+3.2
|
-31.3
|
1978
|
1977
|
6
|
Hokkaido (Tokachi)
|
Obihiro
|
Obihiro
|
-8.5
|
06:37
|
+6.3
|
+4.0
|
-29.6
|
2019
|
2003
|
7
|
Iwate
|
Nishiwaga
|
Sawauchi
|
-8.2
|
05:57
|
—
|
+2.4
|
-22.1
|
2018
|
2017
|
8
|
Hokkaido (Tokachi)
|
Shikaoi
|
Nukabira
|
-8.1
|
06:34
|
+7.8
|
+3.9
|
-31.8
|
2000
|
1978
|
9
|
Iwate
|
Ichinohe
|
Karumai
|
-7.9
|
04:44
|
-1.6
|
+0.6
|
-20.8
|
2018
|
1976
|
10
|
Gifu
|
Takayama
|
Mumatani
|
-7.8
|
03:32
|
+2.7
⚠️ Riesgo de golpe de calor incluso en invierno
Especialistas advierten que el golpe de calor (熱中症, necchūshō) puede ocurrir en cualquier época del año cuando se combinan ciertos factores. Se dividen en tres grandes categorías:
1️⃣ Condiciones ambientales
- Temperaturas elevadas o aumento brusco del calor
- Alta humedad
- Viento débil
- Fuerte radiación solar
- Espacios cerrados sin ventilación ni aire acondicionado
En febrero, el peligro radica en la falsa sensación de seguridad: “todavía es invierno”.
2️⃣ Condiciones físicas
Mayor riesgo en:
- Personas mayores
- Bebés y niños pequeños
- Personas con enfermedades crónicas (diabetes, cardiopatías, trastornos mentales)
- Personas con obesidad
- Estados de deshidratación o mala nutrición
- Falta de sueño o resaca
Cuando el cuerpo no puede disipar el calor acumulado de manera eficiente, el riesgo aumenta.
3️⃣ Condiciones relacionadas con la actividad
- Ejercicio intenso o no habitual
- Trabajo prolongado al aire libre
- Dificultad para hidratarse
- Actividad física bajo el sol directo
El calor generado dentro del cuerpo puede quedar atrapado si no se toman pausas adecuadas.
📊 ¿Qué significa “día de verano” en Japón?
Según la clasificación meteorológica japonesa:
- 25°C o más → Día de verano (夏日)
- 30°C o más → Día de calor intenso (真夏日)
- 35°C o más → Día de calor extremo (猛暑日)
Que febrero registre temperaturas propias de finales de primavera no solo es inusual, sino que reabre el debate sobre la variabilidad climática reciente.
🧭 Recomendaciones ante cambios bruscos de temperatura
✔ Hidratación constante, aunque no se tenga sed
✔ Ventilar espacios cerrados
✔ Evitar ejercicio intenso en horas cálidas
✔ Prestar especial atención a adultos mayores y niños
✔ No subestimar el calor solo porque “no es verano”
El invierno puede dar un giro inesperado.
Y cuando el termómetro se adelanta al calendario, la prevención también debe adelantarse.
Términos clave de la noticia
|
Kanji
|
Rōmaji
|
Desglose
|
Significado
|
夏日
|
Natsubi
|
夏 (natsu = verano) + 日 (bi = día)
|
Día con temperatura máxima de 25°C o más
|
最高気温
|
Saikō kion
|
最高 (máximo) + 気温 (temperatura del aire)
|
Temperatura máxima del día
|
観測
|
Kansoku
|
観 (observar) + 測 (medir)
|
Observación meteorológica oficial
|
記録更新
|
Kiroku kōshin
|
記録 (récord) + 更新(actualizar/renovar)
|
Nuevo récord registrado
|
暖気
|
Danki
|
暖 (cálido) + 気 (aire)
|
Masa de aire cálido
|
季節先取り
|
Kisetsu sakidori
|
季節 (estación) + 先取り (anticiparse)
|
Adelanto de estación
|
熱中症
|
Necchūshō
|
熱 (calor) + 中 (dentro) + 症(síndrome)
|
Golpe de calor
|
湿度
|
Shitsudo
|
湿 (humedad) + 度 (nivel)
|
Nivel de humedad ambiental
|
急激な気温上昇
|
Kyūgeki na kion jōshō
|
急激 (repentino) + 気温 (temperatura) + 上昇 (ascenso)
|
Aumento brusco de temperatura
©️2026 Noticias Nippon