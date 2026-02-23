[kyō no kion] Japón rompe el calendario

Verano adelantado en pleno cumpleaños del Emperador

📍Tōkyō | 23 de febrero

El último día del feriado largo de tres días (三連休) dejó una escena climática inesperada en Japón. Bajo una masa de aire cálido inusual para esta época del año, el lado del Pacífico desde Kantō hasta el oeste del país experimentó temperaturas propias de finales de primavera.

En Kōfu (Yamanashi) el termómetro alcanzó 25,3°C, convirtiéndose en el “día de verano” más temprano jamás registrado desde el inicio de las estadísticas meteorológicas en la ciudad. Se superó así el récord que permanecía vigente desde el 25 de febrero de 1922, hace 104 años.

🔥 Febrero con sabor a mayo

El fenómeno fue provocado por aire cálido a unos 1500 metros de altitud, con temperaturas entre +6 y +9°C en niveles medios de la atmósfera. La presencia de cielos despejados permitió que la radiación solar potenciara el ascenso térmico en superficie.

Los registros destacados hasta las 15:00 fueron:

Kōfu: 25,3°C (verano más temprano desde que existen datos)

Ōme (Tokio): 25,1°C (primer “natsubi” en febrero en su historia)

Centro de Tokio: 22,9°C (equivalente a inicios de mayo)

Shizuoka: 24,6°C (similar a finales de mayo)

El contraste fue evidente: mientras muchos aún vestían abrigos invernales por la mañana, la tarde exigía ropa ligera.

🌊 El otro Japón: aire frío desde el Mar de Japón

En el lado del Mar de Japón, la situación comenzó a cambiar con la entrada gradual de aire frío.

En Fukuoka, por ejemplo, la temperatura máxima de 15,0°C se registró a las 00:09 de la madrugada. Durante la tarde, los valores descendieron y se mantuvieron alrededor de los 13°C. Es un patrón típico cuando una masa cálida comienza a retirarse y el aire frío avanza desde el norte.

🧭 ¿Evento aislado o nueva normalidad?

Aunque un solo día no define una tendencia climática, los episodios de calor fuera de temporada se han vuelto más frecuentes en Japón en los últimos años. La combinación de masas cálidas intensas, cambios rápidos de presión y contrastes regionales refleja una atmósfera cada vez más dinámica.

Para residentes —especialmente extranjeros recién llegados— estos cambios bruscos pueden afectar salud, vestimenta y planificación diaria. El invierno no ha terminado, pero este 23 de febrero dejó una señal clara: el clima japonés ya no sigue siempre el calendario tradicional.

Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 夏日 Natsubi 夏 (natsu = verano) + 日 (bi = día) Día con temperatura máxima de 25°C o más 最高気温 Saikō kion 最高 (máximo) + 気温 (temperatura del aire) Temperatura máxima del día 観測 Kansoku 観 (observar) + 測(medir) Observación meteorológica oficial 記録更新 Kiroku kōshin 記録 (récord) + 更新(actualizar/renovar) Nuevo récord registrado 暖気 Danki 暖 (cálido) + 気(aire) Masa de aire cálido 季節先取り Kisetsu sakidori 季節 (estación) + 先取り(anticiparse) Adelanto de estación 熱中症 Necchūshō 熱 (calor) + 中(dentro) + 症(síndrome) Golpe de calor 湿度 Shitsudo 湿 (humedad) + 度(nivel) Nivel de humedad ambiental 急激な気温上昇 Kyūgeki na kion jōshō 急激 (repentino) + 気温 (temperatura) + 上昇 (ascenso) Aumento brusco de temperatura

