[kyōnokion] Japón dividido en dos climas

Entre bufandas en el este y abrigos abiertos en el oeste: Japón vive un contraste meteorológico marcado

 

📍Tōkyō | 25 de febrero

El archipiélago japonés vivió este miércoles 25 una jornada marcada por cielos grises y un descenso térmico que se hizo sentir especialmente en Kantō y el norte del país. Desde Kyūshū hasta Tōhoku, el tiempo se tornó inestable, dejando una sensación más fría de lo que indican los calendarios de finales de febrero.

En la región de Kantō, la temperatura apenas logró repuntar durante el día. En Tokio, el registro máximo fue de 12,1°C, aunque ese valor se alcanzó antes del amanecer; durante las horas centrales, el termómetro se mantuvo alrededor de los 10°C, bajo un cielo mayormente cubierto. En Utsunomiya (Prefectura de Tochigi), la máxima fue de 10,5°C, también registrada en la madrugada. Más al norte, en Sendai (Prefectura de Miyagi), el termómetro marcó 7,7°C, mientras que en Akita (Prefectura de Akita) se alcanzaron apenas 6,8°C. En estas zonas, el aire frío persistió durante todo el día, reforzando la sensación invernal.

En el oeste y centro del país, el panorama fue similar aunque ligeramente menos severo. En Fukuoka (Prefectura de Fukuoka), la máxima llegó a 13,0°C; en Hiroshima (Prefectura de Hiroshima), a 14,9°C. En Osaka (Prefectura de Osaka), el valor más alto fue de 13,6°C, medido igualmente en horas tempranas, mientras que en Nagoya (Prefectura de Aichi) se alcanzaron 15,3°C antes del amanecer. Sin tratarse de un frío extremo, la ausencia de sol dejó una sensación térmica más baja, con un ambiente húmedo y ligeramente desapacible.

Incluso en Hokkaidō, donde predominó el cielo despejado, el ascenso térmico fue limitado. En Sapporo la máxima fue de 3,3°C, y en Asahikawa apenas 2,9°C, confirmando que el invierno aún no cede del todo en el extremo norte.

 
 

 
 

🌡️ Temperaturas Máximas Más Altas del Día

Puesto Prefectura Municipio Punto de Observación Temp. (°C) Hora Diferencia vs promedio Diferencia vs ayer
1 Kagoshima Yakushima Onoaida 25.7°C 13:05 +8.3 +3.1
2 Okinawa Minamidaito Minamidaito (Isla) 25.5°C 12:57 +3.8 +1.2
3 Okinawa Kitadaito Kitadaito (Isla) 25.1°C 13:37 +3.2 +0.8
4 Okinawa Minamidaito Kyuuto 24.8°C 14:52 +2.9 +0.6
5 Kagoshima Yakushima Yakushima 23.6°C 11:45 +7.2 +1.2
6 Okinawa Ishigaki Ishigaki 23.5°C 00:41 +0.9 -2.6
7 Okinawa Tarama Nakasuji 23.4°C 06:25 +0.4 -2.3
8 Miyazaki Miyazaki Akago 23.4°C 11:34 +8.1 +4.0
9 Miyazaki Nishimera Nishimera 23.4°C 14:39 +9.1 +6.3
10 Okinawa Yonaguni Tokorono 23.3°C 01:00 +0.6 -2.9

📌 Nota: En Yakushima (Onoaida) se actualizó el récord histórico más alto para febrero.

❄️ Temperaturas Mínimas Más Bajas del Día

Puesto Prefectura Municipio Punto de Observación Temp. (°C) Hora Diferencia vs promedio Diferencia vs ayer
1 Hokkaido (Kamikawa) Horokanai Horokanai -20.3°C 06:21 -6.7 -12.0
2 Hokkaido (Kamikawa) Horokanai Shumarunai -19.1°C 07:10 -4.1 -11.9
3 Hokkaido Asahikawa Etanbetsu -18.9°C 06:43 -3.5 -6.4
4 Hokkaido (Soya) Utanobori Utanobori -17.5°C 06:36 -2.6 -12.0
5 Hokkaido (Kamikawa) Wassamu Wassamu -16.9°C 07:10 -4.1 -10.2
6 Hokkaido (Okhotsk) Takinoue Takinoue -16.8°C 04:16 -5.6 -5.6
7 Hokkaido Nayoro Nayoro -16.6°C 06:19 -2.9 -9.0
8 Hokkaido (Soya) Nakagawa Nakagawa -15.5°C 05:49 +0.1 -9.5
9 Hokkaido Rumoi Horonuka -15.5°C 05:28 -3.8 -4.4
10 Hokkaido Shimokawa Shimokawa -15.2°C 06:45 -0.6 -3.4

📊 Análisis del contraste térmico

  • 🔥 Okinawa y Kagoshima superaron los 25°C, temperaturas típicas de primavera avanzada.

  • ❄️ Hokkaido descendió hasta -20°C, manteniendo condiciones invernales severas.

  • 📉 En el norte, varias zonas estuvieron entre 10 y 12 grados por debajo del día anterior.

  • 📈 En el sur, algunas regiones estuvieron hasta 9°C por encima del promedio histórico.

Esto muestra un Japón térmicamente dividido: verano adelantado en el sur y pleno invierno en el norte.

 

🔎 ¿Qué esperar mañana 26?

La recuperación llegará primero al oeste. En el oeste de Japón, el regreso del sol permitirá un ambiente más templado y cercano a la primavera. Sin embargo, en Kantō y la costa pacífica de Tōhoku, las nubes seguirán dominando el cielo, y el aire frío podría mantenerse durante el día.

El contraste regional volverá a dibujar el mapa climático de Japón: mientras algunos sentirán el anticipo de la primavera, otros seguirán ajustando el abrigo una jornada más.

 

📚 Cuadro de términos clave

Kanji / Expresión Rōmaji Desglose Significado en español
関東 Kantō 関 (barrera / región histórica) + 東 (este) Región oriental de Japón (incluye Tokio)
東北 Tōhoku 東 (este) + 北 (norte) Región noreste de Honshū
西日本 Nishi-Nihon 西 (oeste) + 日本 (Japón) Oeste de Japón
北日本 Kita-Nihon 北 (norte) + 日本 (Japón) Norte de Japón
太平洋側 Taiheiyō-gawa 太平洋 (Océano Pacífico) + 側 (lado) Lado del Pacífico
最高気温 Saikō-kion 最高 (máximo) + 気温 (temperatura) Temperatura máxima
気温低下 Kion-teika 気温 (temperatura) + 低下 (descenso) Descenso térmico
未明 Mimei 未 (no todavía) + 明 (luz) Antes del amanecer / madrugada
日中 Nicchū 日 (día) + 中 (durante) Durante el día
天気回復 Tenki-kaifuku 天気 (clima) + 回復 (recuperación) Mejoría del tiempo
春の暖かさ Haru no atatakasa 春 (primavera) + 暖かさ (calidez) Calidez primaveral
雲が多い Kumo ga ōi 雲 (nube) + 多い (muchas) Cielo nublado
空気の冷たさ Kūki no tsumetasa 空気 (aire) + 冷たさ (frialdad) Aire frío / sensación fría

 

 

