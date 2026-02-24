[kyō no kion] Japón rompe el calendario

Archipiélago entra en “modo primavera”: 20 °C en febrero, récords en Osaka y alerta por deshielos en el norte

📍Tōkyō | 24 de febrero

Japón vivió este 24 de febrero una jornada que desdibujó el calendario y confundió al propio invierno. Una masa de aire cálido avanzó desde el oeste y envolvió amplias zonas del país con una atmósfera más propia de marzo o incluso abril. En muchas ciudades, los abrigos terminaron doblados sobre el brazo y las mangas comenzaron a arremangarse tímidamente, como si la primavera hubiera decidido llegar sin previo aviso.

En Osaka (20,1 °C) el termómetro volvió a cruzar la simbólica barrera de los veinte grados por segunda vez en el mes, algo poco habitual para finales de febrero. Las calles comerciales y terrazas respiraron un aire suave, casi templado, que invitaba a caminar sin prisa. La sensación no era de invierno avanzado, sino de una estación que empezaba a despedirse antes de tiempo.

Muy cerca de esa marca quedó Nagoya (19,9 °C), una cifra que normalmente pertenece a mediados de abril. El contraste con el paisaje todavía invernal resultaba llamativo: árboles sin hojas bajo un cielo que transmitía tibieza. Más al este, en el corazón de la capital, Tokyo (18,4 °C) registró una temperatura claramente superior al promedio estacional, aunque cinco grados por debajo del calor casi veraniego que sorprendió el día anterior.

Este ascenso térmico no solo se sintió en los números, sino también en la rutina cotidiana. En parques urbanos y zonas residenciales del oeste y centro del país, la gente caminaba con paso relajado, aprovechando una suavidad poco común para estas fechas. El aire parecía anunciar un cambio, aunque el calendario insistiera en que el invierno aún no ha terminado.

Sin embargo, el norte recordó con firmeza que la estación fría sigue presente. En Sapporo (1,6 °C), la máxima apenas superó el punto de congelación, manteniendo el paisaje blanco y el aliento visible en el aire. Esa diferencia entre sur templado y norte helado volvió a dibujar el mapa climático japonés con un contraste marcado, como si el archipiélago viviera dos estaciones al mismo tiempo.











📊 Ranking Nacional de Temperaturas – 24 de febrero

🔥 Temperaturas Máximas del Día (Más Altas)

Puesto Prefectura Ciudad / Municipio Punto de Observación Temp. (°C) Hora Desv. vs promedio Diferencia vs ayer 1 Okinawa Taketomi (Yaeyama) Ohara 26.4 13:11 +4.1 +1.7 2 Okinawa Ishigaki Monte Omoto 26.4 13:37 — +1.1 3 Okinawa Miyakojima Isla Shimoji 26.3 13:00 +3.5 +0.5 4 Okinawa Taketomi Hateruma 26.2 14:10 +3.5 +1.4 5 Okinawa Yonaguni Tokoro 26.2 13:04 +3.6 +1.2 6 Okinawa Ishigaki Isla Ishigaki 26.1 14:33 +3.6 +0.9 7 Okinawa Taketomi Iriomote 26.0 13:22 +3.9 +0.9 8 Okinawa Yonaguni Isla Yonaguni 25.8 13:29 +4.0 +0.3 9 Okinawa Tarama (Miyako) Nakasuji 25.7 13:52 +2.8 +0.8 10 Okinawa Ishigaki Ibaruma 25.4 12:23 +3.4 +1.2

📌 Observaciones

Todas las máximas más altas se registraron en Okinawa .

Valores entre 25°C y 26°C , completamente inusuales para finales de febrero.

Desviaciones positivas de hasta +4.0°C sobre el promedio estacional.

❄️ Temperaturas Mínimas del Día (Más Bajas)

Puesto Prefectura Región Punto de Observación Temp. (°C) Hora Desv. vs promedio Diferencia vs ayer 1 Hokkaidō Okhotsk Kimobetsu -10.7 06:58 +2.5 -8.3 2 Hokkaidō Iburi Hobetsu -10.2 06:56 +3.8 -8.4 3 Hokkaidō Tokachi Memuro -10.1 06:17 +5.4 -4.8 4 Hokkaidō Okhotsk Ikutahara -9.8 05:14 +5.5 -5.4 5 Hokkaidō Iburi Mukawa -9.7 06:19 +0.7 -8.8 6 Hokkaidō Nemuro Nemuro Nakashibetsu -9.3 06:11 +4.5 -6.6 7 Hokkaidō Iburi Oiwake -9.1 06:55 +2.5 -5.7 8 Hokkaidō Okhotsk Saroma -8.4 06:05 +6.6 -5.1 9 Hokkaidō Okhotsk Kitami -8.1 06:32 +4.6 -6.6 10 Hokkaidō Okhotsk Rubeshibe -7.9 05:19 +6.2 -5.6

📌 Observaciones

Las temperaturas más bajas se concentraron exclusivamente en Hokkaidō .

Mínimas extremas entre -7.9°C y -10.7°C .

A pesar del frío intenso, muchas estaciones registraron temperaturas más altas que el promedio histórico (+5°C en algunos casos).

🌡️ Contraste Nacional

El 24 de febrero muestra un marcado contraste climático en Japón:

🏝 Okinawa con ambiente casi veraniego (26°C).

❄️ Hokkaidō bajo condiciones plenamente invernales (-10°C).

Diferencia térmica nacional superior a 37°C entre extremos.

🌧️ Mañana baja el termómetro… pero la primavera vuelve el jueves

El martes 25 se espera lluvia amplia desde Kyūshū hasta Tōhoku. Las temperaturas descenderán bruscamente:

Tokio: 12 °C

Osaka: 14 °C

Es decir, hasta 6 grados menos que hoy. La lluvia y el viento intensificarán la sensación de frío.

Sin embargo, el giro será rápido. A partir del jueves 26, el aire cálido regresará con fuerza. Desde Tokai hasta Kyūshū podrían superarse nuevamente los 20 °C, consolidando días de “primavera en pleno febrero”. Osaka incluso podría marcar 21 °C, lo que supondría un récord histórico mensual en número de días por encima de 20 °C.

Tokio volvería el fin de semana a los 18 °C, reforzando la tendencia de temperaturas superiores al promedio nacional durante la próxima semana.

🌲 Polen en aumento: temporada alta del “kafunshō”

El ascenso térmico coincide con el pico de dispersión del polen de cedro (スギ花粉). En días soleados y templados, la concentración aumenta significativamente.

Las autoridades recomiendan:

Uso de mascarilla

Gafas protectoras

Evitar tender ropa al exterior en horas pico

Para quienes viven en Japón —especialmente extranjeros no habituados al fenómeno— la combinación de calor y polen puede generar síntomas intensos incluso en personas sin antecedentes alérgicos.

❄️ Norte en alerta: riesgo de deshielos y avalanchas

El otro rostro del calor se vive en el norte y la costa del Mar de Japón. En varias zonas desde San’in hacia el norte persisten acumulaciones superiores a un metro de nieve.

Durante la próxima semana:

Temperaturas cercanas a 15 °C en horas diurnas en partes de Hokuriku y Tōhoku

Posibles lluvias sobre nieve acumulada

Incremento del peso en techos por absorción de agua

Deterioro del estado de carreteras

Riesgo de caída de nieve desde tejados

Posibilidad de avalanchas en zonas montañosas

El fenómeno conocido como 融雪害 (yūsetsugai – daños por deshielo) podría manifestarse en infraestructuras rurales y urbanas.

📊 Panorama general

Japón entra en una semana marcada por la inestabilidad térmica: descensos puntuales por lluvia, seguidos de nuevos picos primaverales. La tendencia general indica temperaturas superiores al promedio nacional, incluso en regiones tradicionalmente frías.

El invierno no ha terminado, pero la primavera ya toca la puerta —y lo hace con intensidad récord.

🌸 Una transición estacional acelerada que exige tanto gafas contra el polen como atención ante el deshielo.

Términos clave de la noticia

Kanji / Término Rōmaji Desglose Significado en español 春本番 Haru honban 春 (haru: primavera) + 本番 (honban: etapa principal, temporada alta) Plena primavera / primavera en su punto máximo 平年より高め Heinen yori takame 平年 (heinen: promedio anual) + より (yori: comparativo) + 高め (takame: más alto de lo normal) Más alto que el promedio 気温上昇 Kion jōshō 気温 (kion: temperatura) + 上昇 (jōshō: aumento) Aumento de temperatura 融雪害 Yūsetsugai 融雪 (yūsetsu: deshielo) + 害 (gai: daño) Daños por deshielo 落雪 Rakusetsu 落 (raku: caída) + 雪 (yuki/setsu: nieve) Caída de nieve desde techos o alturas 雪崩 Nadare 雪 (yuki: nieve) + 崩 (colapso, derrumbe) Avalancha 最高気温 Saikō kion 最高 (saikō: máximo) + 気温 (temperatura) Temperatura máxima 寒気 Kanki 寒 (kan: frío) + 気 (ki: aire) Masa de aire frío 花粉 Kafun 花 (hana: flor) + 粉 (fun: polvo) Polen 季節先取り Kisetsu sakidori 季節 (estación) + 先取り (anticipar) Adelanto estacional 体感温度 Taikan ondo 体感 (sensación corporal) + 温度 (temperatura) Sensación térmica 積雪 Sekisetsu 積 (acumulación) + 雪 (nieve) Nieve acumulada

