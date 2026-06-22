[taifū jōhō] Alerta por el tifón 7

Nuevo tifón podría intensificarse y llegar al sur de Okinawa con zona de vientos violentos

📍Tōkyō | 22 de junio

El tifón número 7 avanza al este de Filipinas y podría fortalecerse rápidamente este lunes 22 de junio hasta alcanzar una categoría muy fuerte. Según tenki.jp, el sistema cambiará gradualmente su trayectoria hacia el norte y, para el jueves 25, se prevé que llegue al sur de Okinawa todavía con zona de vientos violentos. Las islas Sakishima podrían entrar en zona de alerta por vientos fuertes el viernes 26, mientras que Okinawa y Amami podrían tener mal tiempo hasta el sábado 27.

El peligro no se limita a las islas del sur. La humedad del tifón y el frente de lluvias de la temporada de baiu podrían activar precipitaciones intensas desde Kyūshū hasta Kantō-Kōshin. En Kyūshū, existe riesgo de lluvias de nivel alerta hasta el jueves 25, y en la costa del Pacífico, desde Shikoku hasta Kantō, también podría aumentar la cantidad de lluvia.

Para los residentes extranjeros en Japón, la recomendación es revisar con frecuencia la información oficial, asegurar objetos en balcones, cargar baterías externas, preparar agua y alimentos, y evitar actividades cerca del mar. Aunque la ruta exacta todavía tiene margen de cambio, el oleaje empezará a empeorar antes de la llegada directa del tifón, especialmente en Okinawa.

🧭 Términos clave

Japonés Rōmaji Español Explicación 台風7号 Taifū nana-gō Tifón número 7 Sistema tropical que puede traer vientos fuertes, lluvia intensa y oleaje alto. 暴風域 Bōfūiki Zona de vientos violentos Área donde los vientos son peligrosos y pueden causar daños. 先島諸島 Sakishima shotō Islas Sakishima Grupo de islas al sur de Okinawa, incluyendo Miyako e Ishigaki. 梅雨前線 Baiu zensen Frente de lluvias de temporada Frente típico de junio que provoca lluvias prolongadas en Japón. 警報級の大雨 Keihō-kyū no ōame Lluvia de nivel alerta Lluvia intensa que puede causar inundaciones o deslizamientos.

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