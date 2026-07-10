El tifón Bavi golpea: más de 160 vuelos quedan cancelados

Viajar desde Okinawa será difícil: aerolíneas suspenden operaciones por el avance del tifón

📍Tokio | 10 de julio

El tifón N.º 9 Bavi sigue dejando sentir su fuerza en Japón… y uno de los sectores más afectados es el transporte aéreo. Este 10 de julio, más de 160 vuelos fueron cancelados, principalmente en Okinawa, debido a los fuertes vientos y las intensas lluvias que acompañan al ciclón.

En los aeropuertos, muchos pasajeros tuvieron que cambiar sus planes de viaje de último momento. Familias con maletas, trabajadores y turistas revisaban una y otra vez las pantallas de información buscando alguna actualización… una escena que se repite cada vez que un tifón golpea las islas del sur de Japón.

La aerolínea Japan Airlines (JAL) anunció la suspensión de 61 vuelos: 59 vuelos nacionales con salida o llegada en Okinawa y Kagoshima, además de 2 vuelos internacionales que conectan Tokio con Taiwán.

Por su parte, All Nippon Airways (ANA) canceló 104 vuelos nacionales, todos relacionados con rutas hacia y desde Okinawa. La compañía explicó que la decisión fue tomada para proteger la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones, ya que las condiciones meteorológicas empeoraron con el avance del tifón.

Y la situación todavía no termina. Para este 11 de julio, ANA ya confirmó la cancelación de otros 37 vuelos nacionales y 2 vuelos internacionales entre Tokio y Taiwán. El tifón Bavi continuará afectando la zona de Okinawa durante las próximas horas.

Las aerolíneas piden a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos antes de salir hacia el aeropuerto y estén atentos a nuevos cambios de horario o cancelaciones. En temporada de tifones, una ruta que parecía segura por la mañana puede cambiar rápidamente por la tarde… por eso, la información actualizada es la mejor compañera de viaje.

¿Por qué se llama Bavi?

El nombre de los tifones del Pacífico noroccidental y el mar de China Meridional no se elige al azar. Existe una lista internacional de 140 nombres preparados por los países miembros del Comité de Tifones, y cada ciclón recibe uno de esos nombres siguiendo el orden de aparición.

El tifón N.º 9 “Bavi” (バービー) fue un nombre propuesto por Vietnam y hace referencia a la montaña Ba Vì, ubicada en el norte de ese país. Cada nombre lleva consigo una pequeña historia y representa la cooperación entre las naciones de la región para identificar y seguir estos fenómenos meteorológicos.

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