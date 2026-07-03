[taifū jōhō] ¡Doble vigilancia en el Pacífico!

Nacen los tifones 9 y 10 mientras Japón sigue atento a su evolución

📍Tōkyō | 3 de Julio

La temporada de tifones en Asia continúa intensificándose. Durante la madrugada de este 3 de julio, se formó el tifón n.º 10 “Meisak” (メイサーク) sobre el Mar de China Meridional, mientras que el tifón n.º 9, que nació un día antes cerca de las Islas Marshall, sigue fortaleciéndose. Aunque uno de ellos no representa una amenaza para Japón, el otro podría influir en el tiempo del archipiélago durante la próxima semana.

Para quienes viven en Japón, especialmente en Okinawa y las islas del suroeste, conviene seguir de cerca los próximos boletines meteorológicos.

¿Qué está ocurriendo?

A las 03:00 de este viernes, la Agencia Meteorológica informó de la formación del tifón n.º 10 “Meisak”.

En el momento de su formación presentaba:

Presión central: 998 hPa

Viento máximo sostenido: 18 m/s

Rachas máximas: 25 m/s

Los modelos meteorológicos indican que continuará desplazándose hacia el norte, entrando posteriormente en el continente asiático.

La buena noticia es que no se espera un impacto directo sobre Japón.

Pero la atención se centra ahora en el tifón n.º 9

El escenario cambia cuando se observa la evolución del tifón n.º 9, formado el 2 de julio cerca de las Islas Marshall.

Los pronósticos indican que:

continuará fortaleciéndose;

podría alcanzar una intensidad muy fuerte;

avanzará hacia el oeste antes de girar al norte.

Algunos modelos de predicción muestran que podría aproximarse al sur de Japón, especialmente hacia la región de Okinawa, aunque todavía existe incertidumbre sobre su trayectoria definitiva.

Por ello, los meteorólogos recomiendan seguir las actualizaciones oficiales durante los próximos días.

¿Qué significan estos datos meteorológicos?

Cuando se anuncia un tifón aparecen varios indicadores técnicos que ayudan a entender su fuerza.

Presión central (998 hPa)

La presión atmosférica es uno de los mejores indicadores de la intensidad de un tifón.

En términos generales:

cuanto más baja es la presión,

más intenso suele ser el sistema.

Los tifones muy potentes pueden descender incluso por debajo de 950 hPa.

Viento máximo sostenido (18 m/s)

Corresponde a la velocidad media del viento alrededor del centro del tifón.

Equivale aproximadamente a:

65 km/h

Rachas máximas (25 m/s)

Son las ráfagas más fuertes registradas.

Equivalen aproximadamente a:

90 km/h

Estas ráfagas pueden provocar caída de ramas, objetos sueltos y oleaje peligroso cuando el tifón se aproxima a tierra.

¿Por qué el tifón se llama “Meisak”?

El nombre “Meisak” (メイサーク) fue propuesto por Camboya.

Hace referencia al nombre de un árbol.

Los nombres de los tifones no se eligen al azar.

Existe una lista oficial de 140 nombres, preparada por los países y territorios miembros del Comité de Tifones del Pacífico occidental.

Cada nuevo ciclón recibe el siguiente nombre de la lista y, cuando se utilizan los 140, el ciclo vuelve a comenzar desde el primero.

Sin embargo, si un tifón causa una catástrofe importante, su nombre puede retirarse permanentemente y ser sustituido por otro, para evitar confusiones y por respeto a las víctimas.

¿Debe preocuparse Japón?

Por el momento:

✅ El tifón 10 no representa una amenaza directa para Japón.

⚠️ El tifón 9 sí merece seguimiento, especialmente para:

Okinawa

Islas Sakishima

navegación marítima

actividades costeras

Todavía es pronto para confirmar si llegará al archipiélago o cambiará de dirección, por lo que la situación puede modificarse durante los próximos días.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 台風 Taifū Tifón 台風10号 Taifū jū-gō Tifón n.º 10 台風9号 Taifū kyū-gō Tifón n.º 9 中心気圧 Chūshin kihatsu Presión central 最大風速 Saidai fūsoku Viento máximo sostenido 最大瞬間風速 Saidai shunkan fūsoku Racha máxima de viento 南シナ海 Minami Shina-kai Mar de China Meridional マーシャル諸島 Māsharu Shotō Islas Marshall 北上 Hokujō Desplazamiento hacia el norte 進路 Shinro Trayectoria 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón







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