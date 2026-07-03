[gaikokujinrōdōsha] Japón cambia las reglas

El nuevo sistema «Ikusei Shūrō» reemplazará al programa de prácticas técnicas desde 2027.

📍Tōkyō | 3 de julio

Desde abril de 2027, entrará en marcha el nuevo sistema Ikusei Shūrō (育成就労), conocido como Programa de Formación y Empleo. Este modelo reemplazará al actual sistema de Prácticas Técnicas (技能実習), que durante años fue una de las principales puertas de entrada para trabajadores extranjeros.

El primer paso ya está dado: Japón firmó con Tailandia su primer Memorando de Cooperación (MOC). ¿La idea? Que el proceso sea más claro, más vigilado y, sobre todo, que se reduzcan los abusos de algunas agencias que envían trabajadores al país.

Según el Gobierno japonés, en los primeros dos años podrían ingresar hasta 426.200 trabajadores extranjeros. Sí, una cifra enorme: equivale a casi el 10 % de toda la población extranjera que vive actualmente en Japón, que ya supera los 4,1 millones de personas.

El nuevo sistema estará conectado con la visa de Trabajador Calificado Específico (特定技能 / Tokutei Ginō). En palabras simples: una persona trabajará unos tres años bajo el programa de formación y, si aprueba los exámenes de habilidades técnicas y japonés, podrá pasar a una residencia que le permita quedarse más tiempo.

También hay una condición importante. Japón, como regla general, solo aceptará trabajadores de países que hayan firmado un MOC. Con esto busca controlar mejor la contratación y cerrar el paso a intermediarios abusivos o fraudulentos.

Por ahora, existen 17 países con acuerdos ligados al antiguo sistema de prácticas técnicas y otros 17 países relacionados con Tokutei Ginō. La mayoría están en la región Asia-Pacífico, pero el Gobierno seguirá negociando nuevos convenios antes de 2027.

En el fondo, Japón intenta responder a una realidad que ya se siente en fábricas, campos, hoteles, restaurantes y centros de cuidado: falta mano de obra. Y cada vez más, el país necesita abrir caminos legales, ordenados y humanos para quienes vienen a trabajar y construir una vida aquí.

⚖️ Marco legal

Tema Contenido Nueva ley Sistema de Formación y Empleo (育成就労制度) que reemplaza al programa de Prácticas Técnicas. Inicio Abril de 2027 (Reiwa 9). Objetivo Formar trabajadores extranjeros y facilitar su transición al sistema Tokutei Ginō. Duración inicial Aproximadamente 3 años de formación laboral. Cambio de residencia Posible al aprobar los exámenes técnicos y de idioma japonés. Límite de ingreso Hasta 426.200 personas durante los dos primeros años del programa. Sectores 17 áreas, entre ellas construcción, agricultura, manufactura, limpieza de edificios, industria naval, alojamiento, restauración, pesca, aviación, mantenimiento de vehículos e industria alimentaria. Control internacional Japón aceptará trabajadores, como regla general, únicamente de países que hayan firmado un Memorando de Cooperación (MOC) para prevenir abusos y fortalecer la supervisión. Reflexión para residentes extranjeros Vivir en Japón como extranjero no siempre es fácil. Muchos lo sabemos bien: aprender el idioma, entender las reglas, adaptarse al trabajo, renovar la visa, pagar impuestos, cuidar la familia, enviar dinero al país de origen… y aun así, seguir adelante cada día. Por eso, el nuevo sistema Ikusei Shūrō (育成就労) no debe verse solo como una noticia de números o leyes. Detrás de esas cifras —426.200 trabajadores, 17 sectores, tres años de formación— hay personas. Hay jóvenes que llegarán con ilusión, padres y madres que buscarán estabilidad, y también residentes que ya viven aquí y que miran estos cambios preguntándose: “¿Esto me afectará a mí? ¿Habrá más oportunidades? ¿Habrá más competencia?”. Lo importante es entender algo: Japón necesita trabajadores extranjeros, pero también necesita construir un sistema más justo, más claro y más humano. Durante años, muchos extranjeros llegaron bajo programas difíciles de comprender, a veces con deudas, intermediarios abusivos o poca información sobre sus derechos. Si este nuevo sistema realmente logra reducir esos abusos, entonces puede ser un paso positivo. Pero también hay una responsabilidad para quienes ya vivimos en Japón: informarnos bien, no dejarnos llevar solo por rumores de redes sociales y ayudar a otros a entender. A veces, una explicación sencilla sobre una visa, un contrato laboral o una oficina de consulta puede cambiarle la vida a alguien que acaba de llegar. Para los residentes extranjeros, este cambio también es un recordatorio: conocer las reglas de Japón no es solo una obligación, es una forma de protegernos. Saber qué significa Tokutei Ginō, qué derechos tiene un trabajador, qué documentos debe conservar y dónde pedir ayuda puede marcar la diferencia entre una buena experiencia y una situación muy difícil. Japón está cambiando. Poco a poco, quizás más lento de lo que muchos quisieran, pero está cambiando. Y en ese cambio, los extranjeros no somos solo “mano de obra”. Somos vecinos, compañeros de trabajo, padres, estudiantes, contribuyentes, consumidores, cuidadores y parte de la vida diaria de este país. Por eso, la gran pregunta no es únicamente cuántos trabajadores entrarán. La pregunta de fondo es otra: ¿qué tipo de sociedad quiere construir Japón con quienes vienen de fuera? Y también, desde nuestro lado: ¿cómo podemos vivir aquí con más información, más dignidad y más unión entre comunidades extranjeras? Porque al final, migrar no es solo cruzar una frontera. Es aprender a levantarse en otro idioma, trabajar lejos de casa y, aun así, intentar construir un futuro. En silencio muchas veces. Pero con mucha fuerza. 📘 Cuadro de términos clave Japonés Lectura Español 育成就労 Ikusei Shūrō Formación y Empleo 技能実習 Ginō Jisshū Prácticas Técnicas 特定技能 Tokutei Ginō Trabajador Calificado Específico 協力覚書 Kyōryoku Obōegaki (MOC) Memorando de Cooperación 出入国在留管理庁 Nyūkoku Zairyū Kanrichō Agencia de Servicios de Inmigración 在留資格 Zairyū Shikaku Estatus de residencia 日本語試験 Nihongo Shiken Examen de japonés 技能試験 Ginō Shiken Examen de habilidades técnicas 送り出し機関 Okuridashi Kikan Agencia de envío de trabajadores 外国人材 Gaikokujinzai Mano de obra extranjera

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