[kankō] Japón estrena nuevas reglas para viajar

E quipaje más estricto, pasaportes más baratos… pero vuelos mucho más caros

📍Tōkyō | 3 de julio

Si tienes pensado salir de Japón durante estas vacaciones de verano, presta atención. Desde el pasado miércoles 1 de julio entraron en vigor varias medidas que afectarán directamente a los viajeros: nuevas restricciones para el equipaje de mano, reducción de las tarifas del pasaporte electrónico y recargos por combustible que alcanzan niveles récord en los vuelos internacionales.

Las autoridades y las aerolíneas aseguran que estos cambios buscan agilizar el embarque, impulsar la digitalización y adaptarse al aumento de los costos del combustible. Sin embargo, para muchos pasajeros el impacto se sentirá inmediatamente… tanto al hacer la maleta como al pagar el boleto.

🧳 Equipaje de mano: ahora todo debe caber debajo del asiento

La aerolínea All Nippon Airways (ANA) comenzó a aplicar reglas más claras sobre el equipaje permitido en cabina.

En aviones con 100 asientos o más, los pasajeros podrán llevar:

1 maleta de cabina de hasta 55 × 40 × 25 cm .

de hasta . 1 artículo personal , como bolso, mochila pequeña o bolsa de compras.

, como bolso, mochila pequeña o bolsa de compras. Peso total máximo: 10 kg entre ambos bultos.

¿Qué cambia?

La principal novedad es que todos los artículos personales deberán caber completamente debajo del asiento delantero.

El tamaño máximo permitido para estos objetos será de:

40 × 30 × 20 cm

Esto significa que bolsos demasiado grandes, mochilas voluminosas o bolsas de compras que no entren bajo el asiento podrían tener que ser facturados.

Por su parte, Japan Airlines (JAL) ya había comenzado a aplicar una norma similar desde abril.

Las compañías explican que la medida ayudará a reducir la congestión en los compartimentos superiores y acelerar el embarque, especialmente durante la intensa temporada de vacaciones.

🛂 Solicitar el pasaporte electrónico ahora cuesta mucho menos

Otra de las novedades beneficia a quienes tramitan el pasaporte mediante solicitud electrónica.

Las tarifas bajan considerablemente:

Mayores de 18 años

Pasaporte de 10 años: baja de 15.900 yenes a 8.900 yenes .

baja de a . Pasaporte de 5 años: deja de emitirse para este grupo.

Menores de 18 años

Pasaporte de 5 años: baja de 10.900 yenes a 4.400 yenes.

Menores de 12 años

Pasaporte de 5 años: se mantiene en 5.900 yenes.

Las autoridades recuerdan que el proceso puede tardar hasta un mes, por lo que recomiendan realizar la solicitud con suficiente anticipación antes del viaje.

💸 Viajar al extranjero será más caro por el combustible

Mientras el costo del pasaporte baja, los recargos por combustible alcanzaron su nivel más alto registrado en los vuelos internacionales.

Desde el 1 de julio, ANA cobra:

🌍 Europa y Norteamérica: 65.000 yenes

🌺 Hawái: 40.400 yenes

🇰🇷 Corea del Sur: 7.400 yenes

Estos montos representan un fuerte incremento respecto a los aplicados durante la primavera y responden al aumento del precio internacional del combustible para aviación.

Además, tanto ANA como JAL estudian incorporar este tipo de recargo también en los vuelos nacionales. ANA prevé hacerlo durante el próximo año fiscal y JAL a partir de abril del próximo año.

🧳 Un verano con más planificación que nunca

Este verano, quienes viajen desde Japón deberán prestar más atención que nunca a los detalles.

Habrá que medir cuidadosamente el equipaje, tramitar el pasaporte con suficiente tiempo y considerar el aumento del costo de los boletos internacionales debido al combustible.

Aunque las autoridades defienden estas medidas como parte de la modernización del sistema y de una operación más eficiente, para muchos viajeros significarán un cambio importante en la forma de preparar sus vacaciones.

⚖️ Marco legal

Tema Contenido Normativa de equipaje Reglas internas de transporte de ANA y JAL para equipaje de cabina. Base legal Condiciones Generales de Transporte (運送約款) de cada aerolínea. Pasaportes Ley de Pasaportes de Japón (旅券法) y sistema de solicitud electrónica administrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Recargo por combustible Cargo adicional fijado por las aerolíneas según la variación internacional del precio del combustible para aviación, revisado periódicamente. Recomendación oficial Solicitar el pasaporte con suficiente anticipación y verificar las condiciones de equipaje antes del viaje. 📚 Términos clave Japonés Lectura Español 機内持ち込み Kinai mochikomi Equipaje de mano 身の回り品 Mi no mawarihin Artículo personal 座席の下 Zaseki no shita Debajo del asiento 燃油サーチャージ Nen’yu sāchāji Recargo por combustible 旅券 Ryoken Pasaporte 電子申請 Denshi shinsei Solicitud electrónica 国際線 Kokusaisen Vuelo internacional 国内線 Kokunaisen Vuelo nacional 搭乗 Tōjō Embarque 手荷物 Tenimotsu Equipaje ©2026 NoticiasNippon