[sakkā] Marcas deportivas también compiten

Adidas mantiene el liderazgo, pero Nike y Puma pisan fuerte

📍Tōkyō | 4 de julio

Las camisetas también juegan su propio Mundial

Mientras las 48 selecciones buscan levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026, fuera del campo también se libra otra competencia igual de intensa: la de las marcas deportivas que visten a los equipos nacionales.

La infografía muestra cómo Adidas continúa siendo la empresa con mayor presencia en el torneo, al vestir a 14 selecciones, entre ellas Argentina, Alemania, España, Japón, México, Bélgica y Colombia. La histórica marca alemana mantiene así su posición como la principal protagonista en la máxima cita del fútbol.

Muy cerca aparece Nike, que proporciona los uniformes de 12 equipos nacionales. Entre ellos destacan Brasil, Francia, Inglaterra, Corea del Sur, Canadá, Croacia, Estados Unidos y Uruguay, además de otras selecciones tradicionales que buscarán llegar lejos en el campeonato.

El tercer lugar corresponde a Puma, con 11 selecciones, incluyendo a Portugal, Marruecos, Paraguay, Suiza, Senegal, Egipto y Ghana. La diferencia entre las tres grandes marcas es mínima, reflejando la fuerte competencia por dominar el mercado del fútbol internacional.

Más abajo aparecen fabricantes con menor presencia, pero que también aprovechan el escaparate mundialista. Kelme viste a Bosnia y Jordania, mientras que Umbro, Reebok y Kappa participan con una selección cada una. También figuran marcas regionales como Marathon, Capelli Sport, Saeta, Majid y 7 Saber, demostrando que el Mundial ofrece espacio tanto para gigantes internacionales como para empresas emergentes.

Para millones de aficionados, una camiseta representa mucho más que un uniforme. Es un símbolo de identidad, orgullo nacional y pertenencia. Por ello, cada Copa del Mundo también se convierte en una enorme vitrina comercial donde las marcas compiten por ganar prestigio, aumentar sus ventas y fortalecer su presencia en nuevos mercados.

Con el inicio del torneo, no solo se medirán los mejores futbolistas del planeta. También comenzará una silenciosa batalla entre fabricantes deportivos, donde cada victoria, cada fotografía levantando el trofeo y cada celebración pueden convertirse en una poderosa campaña publicitaria alrededor del mundo.

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