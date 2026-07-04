[ongaku] Bruno Mars vuelve a Japón

Cantante realizará una gira histórica: 12 conciertos en seis ciudades

📍Tokyo | 4 de julio

Para los fans de Bruno Mars en Japón, enero de 2027 ya tiene banda sonora.

El cantante estadounidense regresará al país con “The Romantic Tour”, una gira enorme —de esas que se sienten como acontecimiento— que recorrerá seis ciudades japonesas y ofrecerá 12 conciertos en algunos de los domos más importantes del país.

La noticia ya empezó a verse en pantallas publicitarias de estaciones y zonas urbanas. Y claro… más de uno se habrá detenido a mirar el cartel, celular en mano, pensando: “¿Será que esta vez sí consigo entrada?”.

Según la promoción, se trata de la gira por domos más grande de la historia en Japón para Bruno Mars. No es poca cosa. Estamos hablando de recintos gigantes, miles de personas cantando juntas y una expectativa que, desde ya, promete ser altísima.

La gira arrancará el 4 y 5 de enero en el Vantelin Dome Nagoya. Luego pasará por Sapporo, Saitama, Osaka, Fukuoka y cerrará con dos fechas muy fuertes en el Tokyo Dome, los días 27 y 28 de enero.

Para muchos residentes extranjeros en Japón, esta es una gran oportunidad. No hará falta viajar a otro país ni esperar una gira internacional lejana. El espectáculo estará aquí, relativamente cerca, en varias regiones del archipiélago.

Eso sí: habrá que moverse rápido.

Los primeros detalles de la venta de entradas ya fueron anunciados. La preventa para miembros de Live Nation H.I.P., H.I.P. y Live Nation Japan Premium Club se realizó del 24 al 28 de junio de 2026. Esa etapa ya terminó.

La primera preventa oficial por sorteo estará disponible del 29 de junio al 11 de julio de 2026, hasta las 23:59, hora de Japón. La venta general, por ahora, todavía no tiene fecha confirmada.

En cuanto a precios, hay opciones para distintos bolsillos… aunque algunas duelen, sí.

La entrada más económica será la categoría B, con un precio de ¥11,800. Luego vienen A por ¥14,800, S por ¥18,800 y SS por ¥29,800.

Los paquetes especiales suben bastante más: VIP Silver costará ¥52,800 e incluye asiento en arena, mercancía exclusiva y acceso preferencial. El paquete VIP Gold, el más caro, llegará a ¥149,800, con asiento en arena cerca del escenario, acceso a salón VIP, mercancía exclusiva y entrada preferencial.

También hay puntos importantes a tener en cuenta. Se podrán solicitar hasta seis entradas por concierto y por cuenta. Además, los boletos VIP solo podrán pagarse con tarjeta de crédito.

La mercancía exclusiva de los paquetes VIP se entregará únicamente el día del concierto, dentro del recinto. Y hay un detalle especial para quienes vayan al Belluna Dome, en Saitama: recibirán una manta conmemorativa exclusiva.

Con estos datos sobre la mesa, todo apunta a que la demanda será enorme. Bruno Mars ya ha demostrado su fuerza en Japón, donde sus anteriores conciertos agotaron localidades y dejaron esa sensación de “yo estuve ahí”.

Así que, si usted quiere verlo en vivo, mejor no lo deje para después. Porque cuando se trata de Bruno Mars en Japón… las entradas vuelan.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 公演 Kōen Concierto / presentación ドーム Dōmu Domo / estadio cubierto チケット Chiketto Entrada / boleto 先行抽選 Senkō chūsen Preventa por sorteo 一般発売 Ippan hatsubai Venta general 座席 Zaseki Asiento 限定グッズ Gentei guzzu Mercancía exclusiva

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