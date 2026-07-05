[tenki yohō] domingo 5 de julio

El frente de lluvias vuelve a fortalecerse; Kyushu enfrenta el mayor riesgo de precipitaciones torrenciales

📍Tōkyō | 5 de julio

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que este domingo 5 de julio el frente de lluvias de la temporada (tsuyu) se extenderá desde Kyushu hasta la costa sur de Honshu, provocando un panorama muy inestable en gran parte del país. Las autoridades advierten que el norte de Kyushu podría registrar lluvias extremadamente intensas desde la mañana hasta el mediodía, con posibilidad de formación de bandas lineales de precipitación, uno de los fenómenos que con mayor frecuencia provoca inundaciones y deslizamientos de tierra.

Desde Shikoku hasta la región de Kantō también se esperan lluvias generalizadas, acompañadas de tormentas eléctricas y aguaceros localmente muy fuertes. En contraste, Hokkaido, Tohoku y Okinawa tendrán condiciones mucho más favorables, aunque algunas zonas del norte podrían recibir chubascos aislados.

Pronóstico por ciudades

🌧️Fukuoka

Tiempo: Lluvias durante toda la jornada.

Temperatura: 28°C / 25°C

Probabilidad de lluvia: 100%

Será una de las zonas más afectadas del país. Existe un elevado riesgo de lluvias torrenciales, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atento a los avisos oficiales.

🌧️Hiroshima

Tiempo: Lluvias persistentes.

Temperatura: 26°C / 23°C

Probabilidad: 90%

Las precipitaciones serán frecuentes durante casi todo el día, con posibilidad de tormentas.

🌧️Kanazawa

Tiempo: Nublado por la mañana y lluvias posteriormente.

Temperatura: 28°C / 21°C

Probabilidad: 90%

El ambiente será húmedo y las lluvias podrían intensificarse durante la tarde.

🌦️Niigata

Tiempo: Sol al inicio, luego lluvias.

Temperatura: 30°C / 21°C

Probabilidad: 50%

La mañana será calurosa antes de la llegada de nubosidad y precipitaciones.

☁️🌧️Tokio

Tiempo: Nublado con lluvias durante el día.

Temperatura: 26°C / 22°C

Probabilidad: 50%

Se recomienda llevar paraguas, ya que las lluvias aparecerán de forma intermitente.

🌧️Nagoya

Tiempo: Lluvias.

Temperatura: 26°C / 22°C

Probabilidad: 90%

Las precipitaciones serán persistentes y podrían estar acompañadas de tormentas.

🌧️Osaka

Tiempo: Nublado con lluvias.

Temperatura: 26°C / 22°C

Probabilidad: 90%

Será una jornada húmeda, con lluvias de intensidad moderada a fuerte.

🌧️Kōchi

Tiempo: Nublado con lluvias.

Temperatura: 27°C / 23°C

Probabilidad: 80%

Las lluvias serán frecuentes debido a la cercanía del frente estacionario.

🌦️Kagoshima

Tiempo: Nublado con lluvias ocasionales.

Temperatura: 32°C / 26°C

Probabilidad: 50%

Aunque continuará el calor intenso, las lluvias aparecerán principalmente por la tarde.

☁️Sendai

Tiempo: Mayormente nublado.

Temperatura: 25°C / 19°C

Probabilidad: 30%

Se esperan algunos chubascos aislados, pero predominarán los intervalos nubosos.

⛅Sapporo

Tiempo: Sol con intervalos de nubes.

Temperatura: 26°C / 17°C

Probabilidad: 30%

Una jornada agradable, aunque no se descarta algún chubasco breve.

🌤️Kushiro

Tiempo: Soleado con algunas nubes.

Temperatura: 18°C / 13°C

Probabilidad: 20%

Será la ciudad más fresca del mapa, con ambiente bastante templado.

☀️Naha (Okinawa)

Tiempo: Soleado.

Temperatura: 33°C / 27°C

Probabilidad: 10%

El cielo permanecerá despejado y el intenso sol elevará la sensación térmica. Es importante protegerse del calor y mantenerse bien hidratado.

Panorama nacional

Kyushu: Muy alto riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones.

Shikoku: Lluvias abundantes durante buena parte del día.

Kansai: Jornada lluviosa con posibles tormentas.

Chūbu: Ambiente muy húmedo y precipitaciones frecuentes.

Kantō: Cielo nublado con lluvias intermitentes.

Tohoku: Intervalos nubosos y algunos chubascos.

Hokkaido: Tiempo relativamente estable con amplios claros.

Okinawa: Sol intenso y calor veraniego.

Las autoridades recomiendan seguir la información meteorológica actualizada, especialmente en el oeste de Japón, donde las lluvias podrían intensificarse rápidamente y generar riesgos de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 梅雨前線 Baiu zensen Frente de lluvias de la temporada 線状降水帯 Senjō kōsuitai Banda lineal de precipitación 大雨 Ōame Lluvia intensa 雷雨 Raiu Tormenta eléctrica 土砂災害 Dosha saigai Deslizamiento de tierra 浸水 Shinsui Inundación にわか雨 Niwaka ame Chubasco pasajero 晴れ Hare Soleado 曇り Kumori Nublado 傘 Kasa Paraguas



©2026 NoticiasNippon