[kinenbi] Nashi no Hi

Japón celebra el Día de la Pera, una fruta con más de 2.000 años de historia

📍Tōkyō | 4 de julio

La pera japonesa no solo refresca el verano: también forma parte de la historia, la cultura y la agricultura del país

Cada 4 de julio, Japón celebra el Día de la Pera (梨の日 – Nashi no Hi), una fecha dedicada a una de las frutas más apreciadas del verano japonés. La conmemoración fue establecida en 2004 por el Comité para la Conservación de la Pera Nijisseiki del entonces pueblo de Tōgō, hoy parte de la ciudad de Yurihama, en la prefectura de Tottori Prefecture.

La elección del 4 de julio no es casual. Se basa en un popular juego de palabras japonés: “7 (na) y 4 (shi)”, cuya pronunciación forma la palabra “nashi” (pera). Este tipo de asociaciones numéricas, conocidas como goroawase, son muy comunes en Japón para crear fechas conmemorativas.

Aunque muchas personas relacionan la pera con el verano, pocos saben que su historia en Japón se remonta a la época Yayoi, hace más de dos mil años. Arqueólogos encontraron semillas de pera en el famoso sitio arqueológico de Toro Archaeological Site, lo que demuestra que este fruto ya formaba parte de la alimentación de los antiguos habitantes del archipiélago.

Cuando se habla de peras japonesas, uno de los nombres más conocidos es la variedad Nijisseiki (Siglo XX), famosa por su piel verde amarillenta, su pulpa extremadamente jugosa y su sabor dulce con un ligero toque ácido. Aunque esta variedad fue descubierta originalmente en la actual ciudad de Matsudo, en la prefectura de Chiba Prefecture, fue en Tottori donde alcanzó fama nacional y se convirtió en el símbolo agrícola de la región. Hoy, cerca del 80 % de las peras producidas en Tottori pertenecen a esta variedad.

Además de la Nijisseiki, Japón cultiva otras variedades muy populares como Kōsui, Hōsui, Chōjūrō, Shinsui, Nansui y Niitaka, cada una con características diferentes de dulzor, textura y tamaño. También existen las llamadas peras occidentales, entre ellas La France, Bartlett y Le Lectier, que tienen una pulpa más suave y un aroma intenso.

Actualmente, la prefectura que produce más peras japonesas es Chiba, seguida por Ibaraki, Tochigi, Fukushima y Tottori. Sin embargo, para muchos japoneses, el nombre de Tottori sigue siendo sinónimo de la emblemática pera Nijisseiki, considerada un verdadero orgullo regional.

Quienes visiten Tottori pueden conocer más sobre esta fruta en el Tottori Nijisseiki Pear Museum Nashikko-kan, un museo dedicado exclusivamente a la historia, el cultivo y la importancia cultural de la pera japonesa. Incluso la flor de la pera Nijisseiki fue elegida como flor oficial de la prefectura, reflejando el profundo vínculo entre este fruto y la identidad local.

Términos clave

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