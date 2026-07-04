[tenki yohō] sábado 4 de julio

El frente de lluvias vuelve a fortalecerse: riesgo de aguaceros intensos en el oeste del país

📍Tokyo | 4 de julio

Hoy sábado el frente de lluvias de la temporada de tsuyu (梅雨) volverá a activarse afectando principalmente a Kyūshū, Shikoku, Chūgoku, Kansai y Tōkai, donde se esperan lluvias fuertes y, en algunos sectores, precipitaciones de intensidad considerable. Según el pronóstico oficial, existe incluso la posibilidad de que se forme una banda lineal de lluvia (senjō kōsuitai) en el norte de Kyūshū, un fenómeno que puede provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en pocas horas.

Mientras tanto, Kantō, Hokuriku y Tōhoku tendrán abundante nubosidad y lluvias aisladas, especialmente en zonas montañosas. En contraste, Hokkaidō y Okinawa disfrutarán de un tiempo mucho más estable, con predominio del sol y temperaturas agradables para la época.

🌧️ Panorama por regiones

🌧️ Kyūshū: la zona de mayor preocupación

La actividad del frente será especialmente intensa sobre Kyūshū, donde se prevén lluvias persistentes durante gran parte del día.

Fukuoka

🌡️ 28°C / 23°C

☔ Probabilidad de lluvia: 100 %

Se esperan lluvias intensas desde primeras horas del día. Las autoridades advierten sobre el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos pequeños y dificultades para conducir.

Kagoshima

🌡️ 31°C / 25°C

☔ 70 %

Predominarán las lluvias con ambiente muy cálido y húmedo.

🌧️ Shikoku

Kōchi

🌡️ 25°C / 22°C

☔ 100 %

Será una de las ciudades con mayor intensidad de lluvia durante la jornada. No se descartan tormentas eléctricas y precipitaciones localmente torrenciales.

🌧️ Chūgoku

Hiroshima

🌡️ 24°C / 21°C

☔ 100 %

Se prevén lluvias continuas durante prácticamente todo el día, con momentos de fuerte intensidad.

🌧️ Kansai

Osaka

🌡️ 25°C / 23°C

☔ 90 %

El cielo permanecerá cubierto con lluvias frecuentes. En algunos momentos podrían registrarse aguaceros intensos.

🌧️ Tōkai

Nagoya

🌡️ 27°C / 23°C

☔ 80 %

El tiempo continuará inestable, con lluvias intermitentes que podrían intensificarse durante la tarde.

☁️ Hokuriku

Kanazawa

🌡️ 29°C / 20°C

☁️☀️ Probabilidad de lluvia: 20 %

Aunque predominarán las nubes, también se abrirán claros durante el día. No se descartan lluvias aisladas.

☁️ Kantō

Tokio

🌡️ 26°C / 20°C

☁️ Probabilidad de lluvia: 30 %

Será un día mayormente nublado. Existe la posibilidad de lluvias pasajeras, especialmente hacia la tarde y en zonas montañosas cercanas.

☁️ Tōhoku

Sendai

🌡️ 24°C / 19°C

☁️ Probabilidad de lluvia: 30 %

Cielo muy nuboso con posibilidad de lluvias débiles y dispersas.

☀️ Hokuriku

Niigata

🌡️ 27°C / 18°C

☀️ Probabilidad de lluvia: 20 %

Predominará el tiempo estable con amplios periodos soleados.

☀️ Hokkaidō

Sapporo

🌡️ 27°C / 15°C

☀️ Probabilidad de lluvia: 10 %

Excelente jornada para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y baja humedad.

Kushiro

🌡️ 18°C / 12°C

🌤️ Probabilidad de lluvia: 20 %

Tiempo fresco, con intervalos de nubes y sol. Será la ciudad más fresca entre las principales del pronóstico.

☀️ Okinawa

Naha

🌡️ 32°C / 27°C

☀️ Probabilidad de lluvia: 10 %

Continuará el ambiente plenamente veraniego, con mucho sol, calor intenso y elevada sensación térmica.

⚠️ Especial atención en Kyūshū

Los servicios meteorológicos advierten que durante este sábado el norte de Kyūshū podría registrar la formación de una banda lineal de precipitaciones (線状降水帯).

Este fenómeno ocurre cuando varias tormentas se desarrollan de forma continua sobre la misma zona durante horas, descargando enormes cantidades de agua en poco tiempo. Cuando aparece, el riesgo de:

Inundaciones repentinas.

Desbordamiento de ríos.

Deslizamientos de tierra.

Cortes de carreteras y transporte.

aumenta considerablemente.

Quienes vivan o viajen por Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto u otras zonas del norte de Kyūshū deberían seguir atentamente las alertas emitidas por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y las autoridades locales.

🌡️ Contraste climático entre norte y sur

El pronóstico muestra un marcado contraste:

Okinawa alcanzará hasta 32°C, con ambiente muy caluroso y soleado.

Kushiro, en Hokkaidō, apenas llegará a 18°C, una diferencia de 14 grados respecto a Naha.

Además del calor, en el oeste del país la elevada humedad incrementará la sensación térmica, por lo que también conviene tomar medidas para prevenir el golpe de calor (necchūshō) cuando cesen momentáneamente las lluvias.

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