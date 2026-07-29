Ryujin Nippon en semifinales de la VNL 2026

¡Orgullo japonés! Japón derrotó al anfitrión China y volvió a demostrar que está entre los gigantes del voleibol

📍Ningbo | 29 de julio

La selección masculina de Japón comenzó con el pie derecho la Ronda Final de la Liga de Naciones de Voleibol 2026 (バレーボールネーションズリーグ / Volleyball Nations League – VNL) al derrotar por 3-1 al anfitrión China en los cuartos de final.

El equipo japonés, que llegó a esta fase tras completar una fase preliminar perfecta, tuvo que afrontar un ambiente completamente adverso, con miles de aficionados apoyando a China. Aun así, reaccionó con personalidad después de perder el primer set y terminó imponiéndose con parciales de 23-25, 25-23, 25-16 y 25-23.

Con este triunfo, Japón se instala entre los cuatro mejores equipos del torneo y mantiene intacta su ilusión de conquistar el campeonato.

Un inicio complicado, pero Japón nunca perdió la calma

China sorprendió en el primer set aprovechando el apoyo de su público y un juego muy agresivo.

Japón respondió gracias a los ataques de Yūji Nishida, que permitió remontar hasta colocarse por delante 20-19. También apareció el bloqueo de Larry Ebade-Dan, devolviendo confianza al equipo.

Sin embargo, los errores en los puntos decisivos permitieron que China cerrara el set por 25-23.

Lejos de desanimarse, Japón mostró la fortaleza mental que lo ha caracterizado durante toda la temporada.

Ran Takahashi cambió el rumbo del partido

En el segundo parcial apareció la figura de Ran Takahashi, máximo anotador japonés durante la fase preliminar.

Sus remates por las puntas comenzaron a romper la defensa china, mientras que Yūki Ishikawa aportó con ataques desde la segunda línea.

El ingreso de Shoma Tomita dio aún más estabilidad a la recepción y al ataque. Finalmente, Nishida selló el set con un potente remate para igualar el partido.

Japón dominó el tercer set

Con el impulso completamente de su lado, Japón mostró su mejor versión.

Keigo Nishimoto, que ingresó desde el banco, aportó velocidad en los ataques rápidos y presión con el servicio. Nishida continuó castigando desde todas las posiciones y la diferencia fue creciendo rápidamente.

El resultado fue un contundente 25-16, dejando al equipo japonés a un solo set de las semifinales.

Sangre fría para cerrar el encuentro

El cuarto set volvió a ser muy disputado.

China intentó reaccionar varias veces, pero cada vez que el partido se complicaba aparecía Ran Takahashi, quien asumió la responsabilidad ofensiva como verdadero líder del equipo.

También destacó el ataque rápido de Nishimoto y un espectacular punto de Larry Ebade-Dan, que puso fin a uno de los rallies más largos del encuentro.

Finalmente, Japón cerró el set 25-23, asegurando una victoria muy trabajada frente al país anfitrión.

Las estadísticas reflejan el dominio japonés

Los números muestran el mejor rendimiento colectivo de Japón durante el partido:

Ataques ganadores: Japón 61 – China 54

Bloqueos: Japón 9 – China 6

Aces de saque: 4 – 4

Puntos por errores del rival: Japón 24 – China 23

Puntos totales: Japón 98 – China 87

En defensa también destacó Japón con 61 recuperaciones (dig) frente a 55 de China.

Los máximos anotadores fueron:

🇯🇵 Ran Takahashi: 21 puntos

🇨🇳 Wang Bin: 19 puntos

🇯🇵 Yūji Nishida: 13 puntos

🇨🇳 Li Y.Z.: 13 puntos

Ahora espera un nuevo desafío

Con este resultado, Japón clasifica a las semifinales de la VNL 2026.

Su próximo rival será el ganador del duelo entre Italia (n.º 2 del mundo) y Estados Unidos (n.º 6).

Existe un dato que alimenta el optimismo japonés: durante la fase preliminar, Japón derrotó a ambos equipos por 3-2, por lo que llega con confianza para buscar un lugar en la gran final.

📘 Términos clave

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