Japón endurece el camino hacia la residencia permanente

Ingresos, pensión, dominio del japonés y cumplimiento de las normas tendrán un peso mayor en las futuras solicitudes

📍Tokio | 4 de agosto

Para muchos extranjeros, obtener la residencia permanente es mucho más que recibir una nueva tarjeta de residencia. Es ese momento en que Japón deja de sentirse como un lugar de paso y comienza a convertirse, de verdad, en el país donde formar una familia, comprar una vivienda o imaginar la jubilación.

Sin embargo…, ese camino podría volverse bastante más exigente.

La Agencia de Servicios Migratorios de Japón anunció este 4 de agosto una profunda revisión de las pautas utilizadas para conceder la residencia permanente, conocida en japonés como 永住許可 — eijū kyoka.

Eso sí, hay algo importante que aclarar desde el comienzo: el documento presentado todavía es una propuesta de modificación. No se trata de la versión definitiva.

El proyecto mantiene las tres grandes condiciones establecidas por la Ley de Control de Inmigración: tener una buena conducta, contar con medios suficientes para vivir de manera independiente y demostrar que la permanencia resulta favorable para los intereses de Japón.

La diferencia está en los detalles. Y vaya que son importantes…

Hasta ahora, muchas de estas condiciones se evaluaban de una manera bastante general. Con la nueva guía, la autoridad pretende explicar con mayor claridad —y también con mayor rigor— qué observará en cada solicitud.

El ingreso familiar estará bajo la lupa

Uno de los cambios que más preocupación podría generar entre los residentes extranjeros está relacionado con el dinero.

Como regla general, Inmigración comprobará si el hogar del solicitante mantiene, de manera continua, un ingreso superior al promedio de los hogares japoneses que tienen el mismo número de integrantes.

En palabras sencillas: no existirá una cifra única para todos.

Una persona que vive sola, una pareja sin hijos y una familia numerosa no serán evaluadas con el mismo nivel de ingresos. La autoridad analizará la situación económica tomando como referencia el tamaño completo del hogar.

El borrador indica que podrán sumarse los ingresos de las personas que viven juntas y comparten la economía familiar. Sin embargo, existirán restricciones para determinados ingresos obtenidos por familiares cuya residencia en Japón no tenga el trabajo como actividad principal.

Además, los familiares dependientes que viven fuera de Japón también podrían ser contabilizados al calcular el número de integrantes del hogar.

Imaginemos, por ejemplo, a una persona que trabaja en Japón y envía dinero regularmente a sus hijos o padres en otro país. Aunque ellos no vivan bajo el mismo techo, esa responsabilidad económica podría formar parte de la evaluación.

Y no bastará con alcanzar el ingreso necesario durante un par de meses.

La palabra clave será estabilidad. La autoridad buscará comprobar que el nivel económico se ha mantenido durante un periodo prolongado y que no depende de una situación temporal o excepcional.

La futura pensión también contará

La revisión no se limitará al salario que aparece hoy en la cuenta bancaria.

Inmigración también pretende mirar mucho más adelante: hasta el momento de la jubilación.

La autoridad calculará cuánto podría recibir el solicitante cuando alcance la edad para cobrar una pensión. Como referencia, se evaluará si el monto previsto resulta comparable al que recibiría una persona que hubiera trabajado durante 30 años, con ingresos superiores al promedio correspondiente, y hubiera estado afiliada al sistema de pensiones para empleados, conocido como 厚生年金 — kōsei nenkin.

Dicho de otra forma, no solo importará cuánto gana una persona ahora, sino también si tendrá recursos suficientes para vivir cuando ya no pueda trabajar.

Cuando la pensión estimada resulte insuficiente, la autoridad podrá considerar otros elementos, como ahorros, inversiones o activos financieros, siempre que sean capaces de cubrir la diferencia.

También se analizarán la edad del solicitante, los años de afiliación al sistema de pensiones, sus ingresos anteriores y la situación económica de su cónyuge.

Es una evaluación de largo plazo. Una fotografía no solo del presente…, sino también del futuro.

Ya no bastará con “no perjudicar” a Japón

Otro cambio importante aparece en el llamado 国益要件 — kokueki yōken, es decir, el requisito relacionado con el interés nacional.

Hasta ahora, la guía señalaba de manera general que conceder la residencia permanente debía ser compatible con los intereses de Japón.

El nuevo texto va un paso más allá.

Según la propuesta, no será suficiente con que el extranjero simplemente respete las reglas o “no perjudique” al país. Su permanencia deberá representar un beneficio activo y concreto para Japón.

¿Y cómo se demuestra algo así?

La autoridad podrá considerar los aportes realizados a la economía, la industria, la comunidad local, la educación, la salud, el bienestar social, la cultura, el arte o el deporte.

Por ejemplo, podría valorarse la creación de empleos, la participación en actividades comunitarias, el trabajo en sectores esenciales, el cuidado de personas mayores o la colaboración con organizaciones locales.

También se tendrán en cuenta asuntos relacionados con la seguridad, el orden público y la estabilidad familiar.

Sin embargo, no existirá una prueba única que garantice la aprobación. La evaluación continuará siendo integral, caso por caso, y el ministro de Justicia mantendrá un amplio margen para decidir si la permanencia de una persona beneficia realmente al país.

Japonés B1 y conocimiento de las normas

El borrador incorpora otro requisito que podría afectar directamente a numerosos residentes: el conocimiento del idioma japonés.

Como regla general, se valorará que el solicitante tenga un nivel equivalente a B1 dentro del marco japonés de referencia lingüística.

Este nivel supone que la persona puede desenvolverse de manera relativamente independiente en situaciones habituales: conversar en el trabajo, realizar trámites básicos, hablar con profesores, comprender avisos importantes o explicar un problema cotidiano.

No se exige hablar como un nativo. Pero sí demostrar que se puede vivir en Japón con cierta autonomía y comprender lo que ocurre alrededor.

La propuesta contempla excepciones para determinados solicitantes, como algunos profesionales altamente cualificados, personas que hayan recibido varios años de educación escolar en Japón y ciertos hijos de residentes permanentes.

Además del idioma, se comprobará el conocimiento de las leyes, los sistemas administrativos y las reglas básicas de convivencia.

La Agencia de Servicios Migratorios utilizará principalmente los contenidos de la guía oficial sobre la vida y el trabajo en Japón. La falta de conocimientos —o incluso la falta de interés por aprenderlos— podría influir negativamente en la evaluación.

Cuando el solicitante tenga hijos en edad de escolarización obligatoria, también se comprobará si están asistiendo regularmente a una escuela primaria o secundaria.

Es decir, la integración ya no se medirá solamente por el trabajo o los impuestos. También contará la participación de toda la familia en la vida cotidiana japonesa.

La excepción para los cónyuges será más exigente

Actualmente, la regla general establece que una persona debe haber vivido continuamente en Japón durante 10 años, incluyendo al menos cinco años bajo una categoría laboral o una residencia admitida para este cálculo.

Sin embargo, existen excepciones.

El cónyuge de una persona japonesa, de un residente permanente o de un residente permanente especial puede presentar una solicitud anticipada cuando demuestra tres años de matrimonio real y al menos un año de residencia continua en Japón.

La nueva propuesta pretende elevar esos periodos a:

Cinco años de matrimonio efectivo.

Tres años de residencia continua en Japón.

El cambio sería considerable.

Una persona casada con un ciudadano japonés ya no podría solicitar la residencia permanente después de vivir solamente un año en el país, aunque el matrimonio tenga varios años. Tendría que esperar, como regla general, hasta completar tres años de residencia continua en Japón.

Esto reducirá de manera importante el número de personas que pueden utilizar la excepción matrimonial para presentar una solicitud anticipada.

¿Desde cuándo comenzarían a aplicarse los cambios?

La mayor parte de la nueva guía está prevista para las solicitudes presentadas desde el 1 de abril de 2027.

Sin embargo, existe un punto que merece mucha atención.

El borrador establece un tratamiento especial para el criterio de ingresos y para la evaluación de una posible dependencia de la asistencia pública. Estos elementos también podrían aplicarse a solicitudes presentadas durante los seis meses anteriores a la entrada en vigor de la revisión, siempre que los expedientes continúen pendientes en ese momento.

Por ejemplo, si la modificación comenzara a aplicarse en octubre de 2026, podría alcanzar solicitudes presentadas aproximadamente desde abril de 2026 que todavía no hayan recibido una respuesta.

Eso significa que algunas personas que entregaron sus documentos bajo las pautas actuales podrían terminar siendo examinadas con parte de los nuevos criterios.

Por ahora, nada está completamente cerrado.

La aplicación definitiva dependerá del texto final, del resultado del proceso de consulta pública y de la fecha exacta en que la reforma entre en vigor.

Pero el mensaje de la autoridad ya parece claro: obtener la residencia permanente en Japón no dependerá únicamente de haber vivido muchos años en el país.

También será necesario demostrar estabilidad económica, preparación para la jubilación, conocimiento del japonés, respeto por las normas y una contribución concreta a la sociedad japonesa.

Para miles de residentes extranjeros, el sueño de quedarse para siempre seguirá siendo posible…, aunque el camino para alcanzarlo podría ser más largo, más detallado y, sin duda, mucho más exigente.

Puedo adaptarlo también a una versión más impactante y viral, manteniendo la precisión legal.

Marco legal y posibles sanciones

Es importante distinguir dos situaciones: la denegación de una solicitud nueva y la pérdida de una residencia permanente ya concedida.

Situación Posible consecuencia ¿Es automática? Ingreso o pensión insuficientes Evaluación negativa o denegación de la solicitud No. Se estudian el hogar, los activos y las circunstancias personales Impuestos, seguro médico o pensiones pagados tarde o pendientes Evaluación negativa en una solicitud de residencia permanente No, pero incluso retrasos anteriores pueden ser examinados Poco conocimiento de las normas o japonés inferior al nivel requerido Evaluación negativa No. Existen excepciones y valoración integral Incumplimiento de obligaciones migratorias Podría convertirse en causa de pérdida de la residencia permanente Depende de la gravedad, repetición y explicación Falta intencional de pago de impuestos o cuotas sociales Cambio de categoría migratoria o cancelación de la residencia permanente No. Debe demostrarse que existía conocimiento y voluntad de no pagar Condena con pena de prisión por determinados delitos Cambio de categoría o cancelación Se revisan el delito, los antecedentes y la posibilidad de continuar residiendo Enfermedad, desastre, desempleo o dificultad inevitable para pagar En principio, no se considera falta intencional Debe demostrarse y comunicarse correctamente Acuerdo de pago fraccionado o aplazamiento vigente En principio, no configura negativa deliberada Es indispensable cumplir el acuerdo

La reforma legal contempla como posibles causas de actuación contra un residente permanente el incumplimiento de obligaciones establecidas por la Ley de Inmigración, la negativa intencional a pagar impuestos o contribuciones públicas y una condena con pena de prisión por determinados delitos.

¿Cuándo podría considerarse intencional el impago?

El proyecto menciona ejemplos concretos:

Ignorar repetidamente avisos y requerimientos de pago.

Mantener deudas durante un periodo prolongado sin comunicarse con la autoridad.

Incumplir reiteradamente acuerdos de pago fraccionado.

Ocultar bienes para evitar un embargo.

Ser condenado por evasión fiscal.

Administrar una empresa y decidir conscientemente no pagar sus obligaciones tributarias o sociales.

Por el contrario, una persona que no puede pagar debido a una enfermedad, desempleo, desastre, violencia doméstica, acoso laboral o una caída inevitable de ingresos no sería considerada automáticamente como alguien que se niega deliberadamente a cumplir. Tampoco se incluye, en principio, al trabajador cuya empresa descontó las cuotas del salario, pero no las entregó a la administración.

Perder la residencia permanente no significa expulsión automática

Este es uno de los puntos más importantes. Cuando se determine que existe una causa legal, la primera opción no será necesariamente ordenar la salida de Japón.

Salvo que la autoridad considere que la persona ya no debe continuar en el país, el ministro de Justicia podrá cambiar de oficio su categoría migratoria. El borrador indica que, en numerosos casos, se prevé otorgar la condición de 定住者 — teijūsha, residente de larga duración.

La cancelación total y la obligación de abandonar Japón quedarían reservadas para situaciones en las que el incumplimiento sea grave, reiterado o demuestre claramente que la persona no piensa respetar sus obligaciones. Los vínculos familiares, el tiempo vivido en Japón y las consideraciones humanitarias deberán ser examinados antes de adoptar una decisión. Incluso después de un cambio de categoría, la persona podría volver a solicitar la residencia permanente cuando reúna nuevamente las condiciones.

Un olvido aislado —por ejemplo, no llevar una vez la tarjeta de residencia— puede constituir técnicamente un incumplimiento, pero el proyecto aclara que no se prevé cancelar la residencia permanente únicamente por una falta ocasional de ese tipo.

¿Qué conviene revisar desde ahora?

Quienes estén preparando una solicitud deberían comprobar cuidadosamente sus certificados de impuestos, pagos de pensión, seguro médico, registros laborales e ingresos de toda la familia. También será importante conservar documentos que expliquen periodos de desempleo, enfermedad, dificultades económicas o acuerdos de pago.

No conviene esperar hasta el momento de presentar la solicitud para corregir problemas. En la nueva evaluación, la autoridad podrá revisar no solo si la deuda está pagada actualmente, sino también si hubo retrasos, embargos o incumplimientos anteriores.

La propuesta todavía puede sufrir modificaciones. Cada expediente será diferente y, ante atrasos importantes, antecedentes o situaciones familiares complejas, resulta recomendable consultar directamente con Inmigración o con un profesional autorizado en trámites migratorios.

En síntesis

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 永住許可 eijū kyoka permiso de residencia permanente 永住者 eijūsha residente permanente 出入国在留管理庁 shutsunyūkoku zairyū kanrichō Agencia de Servicios Migratorios 入管法 nyūkan-hō Ley de Control de Inmigración 素行善良要件 sokō zenryō yōken requisito de buena conducta 独立生計要件 dokuritsu seikei yōken requisito de independencia económica 国益要件 kokueki yōken requisito de interés nacional 世帯年収 setai nenshū ingreso anual del hogar 平均収入 heikin shūnyū ingreso promedio 厚生年金 kōsei nenkin pensión de empleados 公租公課 kōso kōka impuestos y contribuciones públicas 社会保険料 shakai hokenryō cuotas del seguro social 消極評価 shōkyoku hyōka evaluación negativa 在留資格取消し zairyū shikaku torikeshi cancelación de la categoría de residencia 職権変更 shokken henkō cambio de categoría realizado de oficio 定住者 teijūsha residente de larga duración 意見聴取 iken chōshu audiencia o recepción de alegaciones 日本語能力 nihongo nōryoku dominio del idioma japonés

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